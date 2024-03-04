Чеснок — это растение, которое в течение длительного времени используется в кулинарии и медицине. При разрезании или раздавливании головки чеснока выделяется побочный продукт аминокислоты, который называется аллицин. Аллицин придает чесноку сильный запах и лекарственные свойства.
Поскольку при раздавливании чеснока активные ингредиенты разрушаются, количество активного ингредиента в различных формах чеснока значительно отличается. Экстракт выдержанного чеснока (ЭВЧ), изготовленный из чеснока, выдержанного в течение не менее 20 месяцев, имеет более стабильные активные компоненты, чем большинство других форм. Употребление добавок с чесноком в этой форме, по-видимому, обеспечивает наибольшую пользу для здоровья с меньшими нежелательными эффектами.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении чеснока
Чеснок снижает нормальные характеристики свертывания у тромбоцитов (частиц в крови, которые помогают остановить кровотечение). Поскольку чеснок препятствует размножению микроорганизмов (например бактерий), он обладает некоторыми антисептическими и антибактериальными свойствами. Сторонники также утверждают, что чеснок может:
снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП);
снижать риск развития рака, особенно рака желудочно-кишечного тракта;
снижать уровень сахара в крови.
Также считается, что чеснок помогает предотвращать простуду и лечить неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП).
Доказательства эффективности чеснока
Наиболее убедительные доказательства, имеющиеся в отношении добавок с чесноком, в частности, в отношении ЭВЧ, это данные о снижении артериального давления. В больших дозах чеснок может незначительно снижать систолическое и диастолическое артериальное давление.
Данные о влиянии чеснока на снижение уровня холестерина противоречивы, однако в ходе исследований было показано, что он снижает уровень общего холестерина и «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в степени, возможно достаточной для значимого снижения рисков развития проблем с сердцем, таких как инфаркт миокарда.
Научные данные в отношении употребления чеснока и пищевых добавок с чесноком, указывают на незначительные защитные свойства от рака или даже их полное отсутствие.
Метаанализ 7 исследований показывает, что чеснок может снижать уровень сахара в крови натощак.
В большинстве исследований использовали экстракты чеснока. Лекарственные формы со слабым запахом или с его отсутствием могут быть неактивными, они подлежат изучению.
Побочные эффекты чеснока
Чеснок обычно не оказывает вредного воздействия, он лишь придает запах чеснока дыханию, телу и грудному молоку. Однако употребление большого количества может вызвать тошноту и чувство жжения в полости рта, пищеводе и желудке.
Лекарственные взаимодействия при приеме чеснока
Небольшое количество чеснока, которое можно употребить в пищу в составе обычного рациона, вряд ли вызовет лекарственные взаимодействия. Однако более значительные количества, которые могут быть приняты в виде пищевых добавок, могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (например варфарином), повышая риск кровотечения. Употребление чеснока в пищу или его прием в качестве пищевой добавки запрещен в течение 2 недель до проведения хирургического вмешательства или стоматологической процедуры.
Чеснок может взаимодействовать с лекарственными препаратами, которые используются для лечения инфекций, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (таких как саквинавир), что снижает их эффективность, а также может взаимодействовать с лекарственными препаратами, снижающими уровень сахара в крови, вызывая чрезмерное снижение уровня сахара в крови.
Чеснок также может усиливать действие лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, и, таким образом, слишком сильно снижать артериальное давление. Чеснок также может взаимодействовать с такролимусом (лекарственным препаратом для предотвращения отторжения пересаженного органа), что приводит к повышению уровня такролимуса и поражению печени. Исследования на животных показали, что чеснок снижает уровень изониазида.
Рекомендации по применению чеснока
Чеснок снижает артериальное давление, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП, а также уровень сахара в крови натощак. Таким образом, чеснок может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Чеснок относительно безопасен, но, прежде чем принимать чеснок, следует проконсультироваться с врачом, если человек:
страдает диабетом или ВИЧ
принимает антикоагулянты;
принимает гипотензивные препараты (при повышенном артериальном давлении);
принимает лекарственные препараты для профилактики отторжения трансплантата;
принимает лекарственные препараты для лечения таких заболеваний, как туберкулез.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Чеснок