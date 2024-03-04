Чеснок — это растение, которое в течение длительного времени используется в кулинарии и медицине. При разрезании или раздавливании головки чеснока выделяется побочный продукт аминокислоты, который называется аллицин. Аллицин придает чесноку сильный запах и лекарственные свойства.

Поскольку при раздавливании чеснока активные ингредиенты разрушаются, количество активного ингредиента в различных формах чеснока значительно отличается. Экстракт выдержанного чеснока (ЭВЧ), изготовленный из чеснока, выдержанного в течение не менее 20 месяцев, имеет более стабильные активные компоненты, чем большинство других форм. Употребление добавок с чесноком в этой форме, по-видимому, обеспечивает наибольшую пользу для здоровья с меньшими нежелательными эффектами.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении чеснока Чеснок снижает нормальные характеристики свертывания у тромбоцитов (частиц в крови, которые помогают остановить кровотечение). Поскольку чеснок препятствует размножению микроорганизмов (например бактерий), он обладает некоторыми антисептическими и антибактериальными свойствами. Сторонники также утверждают, что чеснок может: снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП);

снижать риск развития рака, особенно рака желудочно-кишечного тракта;

снижать уровень сахара в крови. Также считается, что чеснок помогает предотвращать простуду и лечить неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП).

Доказательства эффективности чеснока Наиболее убедительные доказательства, имеющиеся в отношении добавок с чесноком, в частности, в отношении ЭВЧ, это данные о снижении артериального давления. В больших дозах чеснок может незначительно снижать систолическое и диастолическое артериальное давление. Данные о влиянии чеснока на снижение уровня холестерина противоречивы, однако в ходе исследований было показано, что он снижает уровень общего холестерина и «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в степени, возможно достаточной для значимого снижения рисков развития проблем с сердцем, таких как инфаркт миокарда.

Научные данные в отношении употребления чеснока и пищевых добавок с чесноком, указывают на незначительные защитные свойства от рака или даже их полное отсутствие.

Метаанализ 7 исследований показывает, что чеснок может снижать уровень сахара в крови натощак. В большинстве исследований использовали экстракты чеснока. Лекарственные формы со слабым запахом или с его отсутствием могут быть неактивными, они подлежат изучению.

Побочные эффекты чеснока Чеснок обычно не оказывает вредного воздействия, он лишь придает запах чеснока дыханию, телу и грудному молоку. Однако употребление большого количества может вызвать тошноту и чувство жжения в полости рта, пищеводе и желудке.

Лекарственные взаимодействия при приеме чеснока Небольшое количество чеснока, которое можно употребить в пищу в составе обычного рациона, вряд ли вызовет лекарственные взаимодействия. Однако более значительные количества, которые могут быть приняты в виде пищевых добавок, могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (например варфарином), повышая риск кровотечения. Употребление чеснока в пищу или его прием в качестве пищевой добавки запрещен в течение 2 недель до проведения хирургического вмешательства или стоматологической процедуры. Чеснок может взаимодействовать с лекарственными препаратами, которые используются для лечения инфекций, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (таких как саквинавир), что снижает их эффективность, а также может взаимодействовать с лекарственными препаратами, снижающими уровень сахара в крови, вызывая чрезмерное снижение уровня сахара в крови. Чеснок также может усиливать действие лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, и, таким образом, слишком сильно снижать артериальное давление. Чеснок также может взаимодействовать с такролимусом (лекарственным препаратом для предотвращения отторжения пересаженного органа), что приводит к повышению уровня такролимуса и поражению печени. Исследования на животных показали, что чеснок снижает уровень изониазида.

Рекомендации по применению чеснока Чеснок снижает артериальное давление, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП, а также уровень сахара в крови натощак. Таким образом, чеснок может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Чеснок относительно безопасен, но, прежде чем принимать чеснок, следует проконсультироваться с врачом, если человек: страдает диабетом или ВИЧ

принимает антикоагулянты;

принимает гипотензивные препараты (при повышенном артериальном давлении);

принимает лекарственные препараты для профилактики отторжения трансплантата;

принимает лекарственные препараты для лечения таких заболеваний, как туберкулез.