Роль хрома в виде добавки является спорной, и доказательства противоречат друг другу.

Хотя дефицит хрома нарушает функцию инсулина, у людей с диабетом не было продемонстрировано пользы пищевых добавок с его содержанием, за исключением незначительных изменений уровня сахара в крови.

Получены доказательства того, что он может способствовать снижению веса, однако эффект незначителен. Примечательно, что в ходе обзора рандомизированных контролируемых исследований применения пиколината хрома у взрослых с ожирением или избыточным весом было обнаружено небольшое, но значимое снижение массы тела, однако исследователи указали на отсутствие общих доказательств в поддержку использования хрома. Также нет никаких доказательств того, что пиколинат хрома оказывает благоприятное воздействие на состав тканей тела или уровень холестерина и триглицеридов.