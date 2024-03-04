Хром (точнее, трехвалентный хром) — минеральное вещество, необходимое организму в небольших количествах. Он обеспечивает действие инсулина.
Большинство людей получают достаточное количество хрома из пищи.
Богатыми источниками хрома являются цельнозерновые продукты, а также морковь, картофель, брокколи и меласса.
В содержащие хром пищевые добавки часто включается пиколинат (пиколинат хрома), что позволяет организму более эффективно поглощать хром.
Хром образует в организме соединение, которое, по-видимому, усиливает действие инсулина и снижает уровень глюкозы.
В нескольких исследованиях было показано, что дозы хрома до 1000 микрограммов в сутки безопасны.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении хрома
Хром используется для лечения дефицита хрома. Считается, что пиколинат хрома:
способствует снижению массы тела;
помогает наращивать мышцы;
уменьшает количество жира в организме;
снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина, и повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — «хорошего» холестерина.
Пиколинат хрома используется для лечения диабета, высокого уровня холестерина, а также гормонального расстройства, при котором у женщин увеличены яичники с кистами (синдром поликистоза яичников или СПКЯ), и многих других заболеваний, но достоверные научные данные, подтверждающие эффективность его применения в большинстве этих случаев, отсутствуют.
Доказательства эффективности хрома
Роль хрома в виде добавки является спорной, и доказательства противоречат друг другу.
Хотя дефицит хрома нарушает функцию инсулина, у людей с диабетом не было продемонстрировано пользы пищевых добавок с его содержанием, за исключением незначительных изменений уровня сахара в крови.
Получены доказательства того, что он может способствовать снижению веса, однако эффект незначителен. Примечательно, что в ходе обзора рандомизированных контролируемых исследований применения пиколината хрома у взрослых с ожирением или избыточным весом было обнаружено небольшое, но значимое снижение массы тела, однако исследователи указали на отсутствие общих доказательств в поддержку использования хрома. Также нет никаких доказательств того, что пиколинат хрома оказывает благоприятное воздействие на состав тканей тела или уровень холестерина и триглицеридов.
Побочные эффекты хрома
Добавки хрома влияют на всасывание железа. Некоторые формы хрома могут вызвать раздражение или язвы желудка. В редких случаях сообщалось о поражении почек или печени; поэтому людям с заболеваниями почек или печени не следует принимать хром.
Некоторые данные указывают на то, что хром нарушает хромосомы, поэтому может причинять вред или, возможно, вызывать рак.
Максимально безопасный уровень употребления хрома неизвестен. Однако в нескольких исследованиях было показано, что дозы хрома до 1000 микрограммов в сутки безопасны.
Лекарственные взаимодействия при приеме хрома
Хром может снижать уровень сахара в крови, особенно в сочетании с инсулином или препаратами сульфонилмочевины, но не с метформином.
Одновременное применение хрома с левотироксином может снижать всасывание левотироксина организмом. Таким образом, у людей, принимающих добавки с хромом, доза заместительной терапии гормонами щитовидной железы может потребовать корректировки.
Рекомендации по применению хрома
Использование хрома в качестве пищевой добавки не рекомендуется, даже если его прием может привести к небольшому снижению уровня сахара в крови или массы тела. Американская диабетическая ассоциация не рекомендует использовать его для снижения уровня глюкозы.
Несмотря на то, что добавки с хромом обычно безопасны в дозах до 1000 микрограммов в сутки, польза от его применения слишком незначительна, чтобы перевесить небольшой риск риска вредных побочных эффектов.
Добавки с хромом не следует употреблять людям с заболеваниями почек или печени, а также с дефицитом железа.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: диабет и пищевые добавки: что необходимо знать