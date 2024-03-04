Научные данные не указывают на наличие пользы при монотерапии хондроитинсульфатом. Однако данные свидетельствуют о том, что в сочетании с глюкозамином он может:

уменьшать боль в суставах;

улучшать подвижность суставов;

позволить снизить дозы традиционных противовоспалительных препаратов, например, когда хондроитинсульфат с глюкозамином принимается в течение 6–24 месяцев.

Хондроитинсульфат в качестве монотерапии или в комбинации с глюкозамином для лечения остеоартрита изучали главным образом в небольших исследованиях. Однако в 2006 г. было проведено исследование применения глюкозамина/хондроитина при артрите (GAIT) — крупное, плацебо-контролируемое исследование применения глюкозамина, хондроитинсульфата и их комбинации для лечения остеоартрита коленного сустава. Ни один из лекарственных препаратов, как отдельно, так и в комбинации, не привел к значимому уменьшению боли. Исследование показало, что у людей с умеренной или тяжелой болью в колене наблюдалось некоторое облегчение при применении комбинации препаратов, но эти результаты требуют подтверждения.