Хондроитинсульфат — природный компонент хряща. Его экстрагируют из хрящей акулы или коровы или изготавливают синтетическим методом. Его часто используют в комбинации с глюкозамином.
Хондроитинсульфат используется для лечения остеоартрита.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении хондроитинсульфата
Люди принимают хондроитинсульфат внутрь для лечения остеоартрита, часто в сочетании с глюкозамином.
Доказательства эффективности хондроитинсульфата
Научные данные не указывают на наличие пользы при монотерапии хондроитинсульфатом. Однако данные свидетельствуют о том, что в сочетании с глюкозамином он может:
уменьшать боль в суставах;
улучшать подвижность суставов;
позволить снизить дозы традиционных противовоспалительных препаратов, например, когда хондроитинсульфат с глюкозамином принимается в течение 6–24 месяцев.
Хондроитинсульфат в качестве монотерапии или в комбинации с глюкозамином для лечения остеоартрита изучали главным образом в небольших исследованиях. Однако в 2006 г. было проведено исследование применения глюкозамина/хондроитина при артрите (GAIT) — крупное, плацебо-контролируемое исследование применения глюкозамина, хондроитинсульфата и их комбинации для лечения остеоартрита коленного сустава. Ни один из лекарственных препаратов, как отдельно, так и в комбинации, не привел к значимому уменьшению боли. Исследование показало, что у людей с умеренной или тяжелой болью в колене наблюдалось некоторое облегчение при применении комбинации препаратов, но эти результаты требуют подтверждения.
Побочные эффекты хондроитинсульфата
Хондроитинсульфат не вызывает серьезных побочных эффектов. Наиболее распространенные побочные эффекты включают боль в желудке, тошноту и другие симптомы пищеварительного тракта. Однако хондроитинсульфат не фармацевтической степени очистки может послужить источником распространения бактериальных, вирусных или прионных инфекций.
Лекарственные взаимодействия при приеме хондроитинсульфата
Хондроитинсульфат, принимаемый в сочетании с варфарином, и, возможно, другими лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (антикоагулянты), может повышать риск кровотечения, поэтому пациентам, принимающим антикоагулянты, следует избегать приема хондроитинсульфата.
Рекомендации по применению хондроитинсульфата
Хондроитинсульфат, принимаемый в сочетании с глюкозамином, может способствовать облегчению симптомов остеоартрита коленного сустава, но его воздействие, если таковое имеется, скорее будет незначительным. В настоящее время в руководствах по лечению остеоартрита отсутствует рекомендация касательно использования хондроитина и глюкозамина.
Хондроитинсульфат представляется достаточно безопасным, но пациентам, принимающим антикоагулянты (например варфарин), не следует его принимать.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: глюкозамин и хондроитин при остеоартрите: что необходимо знать