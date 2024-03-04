Как уже упоминалось выше, повышенная секреция калия может быть проблемой у пациентов, принимающих дигоксин или диуретики, которые повышают выведение калия с мочой. Такие люди не должны принимать солодку, поскольку низкий уровень калия может привести к развитию сердечных аритмий (изменения сердечного ритма) и/или мышечной слабости. Солодка может снижать эффективность гипотензивных препаратов (лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление) из-за повышения задержки соли и воды.

Солодка может взаимодействовать с варфарином, снижая его эффективность и, таким образом, повышая риск возникновения сгустков крови.

Солодка может снижать эффективность паклитаксела и цисплатина и усиливать побочные эффекты кортикостероидов.

Солодка может усиливать или ослаблять действие эстрогенов.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что солодка обладает некоторой активностью, аналогичной антидепрессантам, называемым ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), и, таким образом, может усиливать побочные эффекты этих лекарственных препаратов.