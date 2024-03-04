Природную солодку, имеющую очень сладкий вкус, добывают из корня кустарника и используют в медицинских целях в виде капсул, таблеток, жидкого экстракта или геля для местного применения. Большинство лакричных конфет, изготовленных в США, содержат искусственный ароматизатор, а не натуральную солодку.
Активным компонентом натуральной солодки является глицирризин. Для пациентов, особенно чувствительных к действию глицирризина, производятся препараты солодки, обработанные специальным образом, которые содержат более низкое количество глицирризина (примерно десятую часть обычного содержания). Эти препараты называются солодка без глицирризина.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении солодки
Люди принимают солодку для облегчения кашля, боли в горле или расстройства желудка. При наружном применении она уменьшает раздражение кожи (например, экзему). Также утверждается, что солодка якобы помогает лечить язвы желудка и осложнения, вызванные гепатитом C или другими заболеваниями печени.
Доказательства эффективности солодки
Доказательств эффективности солодки при лечении язв желудка или осложнений, вызванных гепатитом С или другими заболеваниями печени, недостаточно. Данные свидетельствуют о том, что солодка в сочетании с другими травами облегчает симптомы несварения желудка и синдрома раздраженного кишечника, однако клинических исследований как солодки самой по себе, так и солодки в сочетании с другими веществами проводилось мало, и требуется дальнейшее ее изучение.
Побочные эффекты солодки
При употреблении солодки в обычных или в более низких дозах побочные эффекты практически отсутствуют. Однако в высоких дозах глицирризин заставляет почки удерживать соль и воду, что может привести к повышению артериального давления. Он также заставляет почки выводить калий, что может стать причиной снижения уровня калия в крови. Повышенное выведение калия может быть проблемой для пациентов с заболеванием сердца и для тех, кто принимает дигоксин или диуретики, которые повышают выведение калия с мочой. Этим пациентам и лицам с повышенным артериальным давлением не рекомендуется принимать солодку.
Солодка повышает риск преждевременных родов. Поэтому прием солодки не рекомендован беременным женщинам.
Лекарственные взаимодействия при приеме солодки
Как уже упоминалось выше, повышенная секреция калия может быть проблемой у пациентов, принимающих дигоксин или диуретики, которые повышают выведение калия с мочой. Такие люди не должны принимать солодку, поскольку низкий уровень калия может привести к развитию сердечных аритмий (изменения сердечного ритма) и/или мышечной слабости. Солодка может снижать эффективность гипотензивных препаратов (лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление) из-за повышения задержки соли и воды.
Солодка может взаимодействовать с варфарином, снижая его эффективность и, таким образом, повышая риск возникновения сгустков крови.
Солодка может снижать эффективность паклитаксела и цисплатина и усиливать побочные эффекты кортикостероидов.
Солодка может усиливать или ослаблять действие эстрогенов.
Кроме того, некоторые эксперты считают, что солодка обладает некоторой активностью, аналогичной антидепрессантам, называемым ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), и, таким образом, может усиливать побочные эффекты этих лекарственных препаратов.
Рекомендации по применению солодки
Употребляемая в умеренных количествах солодка может иметь приемлемую безопасность в нормальных дозах и может облегчать расстройство желудка и синдром раздраженного кишечника. Однако беременным женщинам, людям, принимающим варфарин, и, возможно, людям, принимающим дигоксин или некоторые диуретики, не следует употреблять солодку.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Корень солодки