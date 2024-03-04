Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая родиолу, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.

Исследования на клетках показывают, что салидрозид (соединение, содержащееся в родиоле) может оказывать благоприятное воздействие на головной мозг и может убивать клетки рака головного мозга.

Исследования на животных указывают на то, что родиола может улучшать когнитивную функцию, но эти исследования существенные недостатки.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что родиола имеет заявленную пользу для здоровья, ограничены.

Многие из этих исследований невелики и плохого качества, а некоторые из полученных результатов противоречивы.

Исследования с участием людей не были убедительными, но показали, что родиола может иметь следующие полезные свойства: