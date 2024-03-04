Ботаническое название родиолы — Rhodiola rosea.
Корень и подземный стебель (ризома) этого растения используется в традиционной медицине в Восточной и Северной Европе и некоторых частях Азии.
Это растение известно под многими другими названиями, включая арктический корень, золотой корень, орпин розовый, розовый корень и сибирский золотой корень.
Экстракты корня и ризомы растения высушивают и растворяют в спирте для приготовления лекарственных соединений.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении родиолы
Сторонники считают, что родиола является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму правильно реагировать на стресс и восстанавливать нормальную функцию организма.
Родиола используется в традиционной медицине для:
улучшения способности к обучению и памяти;
повышения работоспособности;
снижения высоких уровней холестерина;
облегчения симптомов депрессии;
Снижение утомляемости;
замедления процессов старения;
лечения симптомов высотной болезни.
Доказательства эффективности родиолы
Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая родиолу, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.
Исследования на клетках показывают, что салидрозид (соединение, содержащееся в родиоле) может оказывать благоприятное воздействие на головной мозг и может убивать клетки рака головного мозга.
Исследования на животных указывают на то, что родиола может улучшать когнитивную функцию, но эти исследования существенные недостатки.
Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что родиола имеет заявленную пользу для здоровья, ограничены.
Многие из этих исследований невелики и плохого качества, а некоторые из полученных результатов противоречивы.
Исследования с участием людей не были убедительными, но показали, что родиола может иметь следующие полезные свойства:
Улучшать выносливость, в том числе физическую, профессиональную и когнитивную работоспособность;
уменьшать утомляемость в стрессовых ситуациях;
снимать тревожность и депрессию (польза от ее применения меньше, чем можно ожидать от традиционного антидепрессанта, но и побочных эффектов от нее меньше);
уменьшать поражение сердца, вызванное эпирубицином (химиотерапевтический препарат).
Побочные эффекты родиолы
Прием родиолы два раза в день в течение 6–12 недель безопасен для большинства людей.
Но родиола может вызывать головокружение, сухость во рту и/или выработку слишком большого количества слюны.
Поскольку она может стимулировать иммунную систему, родиола способна усугублять аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз и ревматоидный артрит.
Безопасность родиолы у беременных и кормящих женщин не изучалась.
Лекарственные взаимодействия при приеме родиолы
Использование родиолы в сочетании с рецептурными антидепрессантами может вызывать очень быстрое сердцебиение.
Родиола может снижать уровень сахара в крови, поэтому ее прием может сопровождаться слишком сильным снижением уровня сахара в крови, особенно у людей, получающих инсулин или другие лекарственные препараты для лечения диабета.
Родиола может снижать артериальное давление, поэтому ее прием может сопровождаться слишком сильным снижением артериального давления у людей с пониженным артериальным давлением или у людей, принимающих лекарственные препараты для снижения артериального давления.
Родиола может повышать концентрацию определенных лекарственных препаратов, таких как варфарин (антикоагулянт) и некоторые противовоспалительные препараты.
Родиола может препятствовать действию иммунодепрессантов, используемых при некоторых аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз.
По своему биохимическому воздействию родиола способна взаимодействовать со многими другими лекарственными препаратами, но неясно, представляет ли это взаимодействие проблему.
Рекомендации по применению родиолы
Применение родиолы обычно не рекомендуется, поскольку заявленные полезные для здоровья свойства не подтверждены в исследованиях высокого качества с участием людей и не перевешивают риск побочных эффектов или лекарственных взаимодействий.
Беременным и кормящим женщинам, детям и людям с аутоиммунными заболеваниями следует избегать употребления родиолы.
Людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для лечения диабета или депрессии, снижающие артериальное давление, разжижающие кровь или угнетающие иммунную систему при определенных аутоиммунных заболеваниях), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать родиолу.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Родиола