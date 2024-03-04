Рейши — это темный гриб, его ботаническое название Ganoderma lucidum. Рейши считается адаптогеном — соединением, которое помогает организму справляться со стрессом и укрепляет иммунную систему.
Гриб рейши играет важную роль в системах традиционной медицины нескольких стран Азии, включая Китай, Японию и Корею.
Другие названия этого гриба: красный рейши, базидомицетовый гриб, лин-чжи или лин-чи (в Китае) и маннэнтакэ (в Японии).
Люди могут есть грибы целиком, однако в традиционной или альтернативной медицине чаще всего используются порошкообразные формы или экстракты.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении рейши
Сторонники грибов рейши утверждают, что их полезные свойства для здоровья очень многочисленны. В частности, грибы рейши якобы способны:
укреплять иммунную систему (хотя неясно, что это означает или как это может происходить) для профилактики или лечения инфекций;
лечить утомляемость;
снижать повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина;
увеличивать силу и выносливость;
лечить ВИЧ и СПИД;
предотвращать или лечить рак;
уменьшать воспаление.
Доказательства эффективности рейши
Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая грибы рейши, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.
Исследования на животных и клетках показали, что рейши может защищать почки и печень от повреждения, уничтожать раковые клетки и помогать бороться с инфекциями.
Исследования с участием людей не подтвердили эти результаты.
Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что рейши имеет заявленную пользу для здоровья, ограничены. Многие из этих исследований невелики и плохого качества, а результаты некоторых из них противоречат результатам других исследований.
В ходе тщательно проведенного анализа было обнаружено, что доказательств для того, чтобы утверждать, что рейши можно использовать в качестве первоначального метода лечения рака, недостаточно. Полученные данные не показывают, может ли рейши продлевать жизнь больных раком.
Небольшие исследования со слабым дизайном также показали, что лечение грибами рейши уменьшает боль и способствует заживлению болезненных поражений, вызванных опоясывающим герпесом у пожилых людей. Другие небольшие исследования показали, что рейши может уменьшать утомляемость и улучшать качество жизни людей, у которых был рак молочной железы. Другие данные свидетельствуют о том, что рейши иногда помогает облегчить симптомы со стороны мочевыводящих путей у мужчин с увеличенной предстательной железой.
Побочные эффекты рейши
Прием экстракта гриба рейши в течение года может быть безопасным, но прием порошкообразной формы рейши в течение более одного месяца может наносить вред печени.
Другие побочные эффекты грибов рейши включают сухость во рту, сыпь, расстройство желудка, диарею, головную боль, носовое кровотечение и головокружение.
Безопасность гриба рейши у беременных и кормящих грудью женщин до конца не изучена.
Высокие дозы рейши могут увеличивать риск кровотечения у людей с определенными нарушениями свертываемости крови, включая тромбоцитопению (низкий уровень тромбоцитов в крови).
Прием высоких доз рейши до или во время хирургического вмешательства может увеличивать риск кровотечения.
Поскольку рейши может снижать артериальное давление, у людей с уже сниженным артериальным давлением он может усугубить состояние.
Лекарственные взаимодействия при приеме рейши
Рейши может снижать артериальное давление, поэтому одновременный прием рейши и лекарственных препаратов для снижения артериального давления (таких как каптоприл, эналаприл, лизиноприл, амлодипин, гидрохлортиазид) может привести к слишком сильному снижению артериального давления.
Рейши может замедлять свертывание крови, поэтому его совместное употребление с лекарственными препаратами, замедляющими свертывание крови (например клопидогрелом, ибупрофеном, напроксеном, гепарином и варфарином), может увеличивать вероятность кровотечения и образования синяков.
Рейши может снижать эффективность некоторых химиотерапевтических препаратов (и наоборот, может делать некоторые химиотерапевтические препараты более эффективными).
Рейши может искажать результаты лабораторного анализа на опухолевый маркер сыворотки крови (CA72-4), который указывает на наличие определенных типов онкологических заболеваний.
Исследования на животных показали, что рейши может взаимодействовать с противодиабетическими препаратами для снижения уровня сахара в крови. Этот результат не подтвердился в исследованиях с участием людей.
Рекомендации по применению рейши
По-видимому, для большинства людей не существует убедительных причин принимать рейши.
Исследования высокого качества с участием людей не подтвердили наличие у рейши заявленных полезных для здоровья свойств.
Тем не менее, рейши, вероятно, безопасен для большинства людей, но даже в этом случае:
беременным и кормящим женщинам, людям с низким артериальным давлением или некоторыми нарушениями свертываемости крови, а также тем, кто перенес хирургическое вмешательство, следует избегать использования рейши;
людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для замедления свертывания крови и химиотерапевтические препараты), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать рейши.