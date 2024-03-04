Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая грибы рейши, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.

Исследования на животных и клетках показали, что рейши может защищать почки и печень от повреждения, уничтожать раковые клетки и помогать бороться с инфекциями.

Исследования с участием людей не подтвердили эти результаты.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что рейши имеет заявленную пользу для здоровья, ограничены. Многие из этих исследований невелики и плохого качества, а результаты некоторых из них противоречат результатам других исследований.

В ходе тщательно проведенного анализа было обнаружено, что доказательств для того, чтобы утверждать, что рейши можно использовать в качестве первоначального метода лечения рака, недостаточно. Полученные данные не показывают, может ли рейши продлевать жизнь больных раком.

Небольшие исследования со слабым дизайном также показали, что лечение грибами рейши уменьшает боль и способствует заживлению болезненных поражений, вызванных опоясывающим герпесом у пожилых людей. Другие небольшие исследования показали, что рейши может уменьшать утомляемость и улучшать качество жизни людей, у которых был рак молочной железы. Другие данные свидетельствуют о том, что рейши иногда помогает облегчить симптомы со стороны мочевыводящих путей у мужчин с увеличенной предстательной железой.