Расторопша (чертополох)

Считается, что расторопша, среди прочих возможных полезных для здоровья свойств, защищает печень от воздействия вирусов, токсических веществ (алкоголя и токсинов бледной поганки) и некоторых токсичных для печени лекарственных препаратов (например ацетаминофена). Поэтому люди принимают расторопшу для профилактики и лечения отравления грибами и заболеваний печени, таких как цирроз и гепатит С.

Расторопша также может вызывать у больных диабетом 2 типа незначительное или умеренное снижение в крови уровня сахара и гемоглобина A1c (HbA1C).