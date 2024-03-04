Расторопша (чертополох)

Расторопша — это растение с фиолетовыми цветками. Ее сок и семена содержат активный ингредиент силимарин, сильный антиоксидант, и этот термин часто используется в качестве синонима для обозначения расторопши. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении расторопши
Считается, что расторопша, среди прочих возможных полезных для здоровья свойств, защищает печень от воздействия вирусов, токсических веществ (алкоголя и токсинов бледной поганки) и некоторых токсичных для печени лекарственных препаратов (например ацетаминофена). Поэтому люди принимают расторопшу для профилактики и лечения отравления грибами и заболеваний печени, таких как цирроз и гепатит С.
Расторопша также может вызывать у больных диабетом 2 типа незначительное или умеренное снижение в крови уровня сахара и гемоглобина A1c (HbA1C).
Доказательства эффективности расторопши
Научные исследования с надлежащим дизайном не продемонстрировали значительного благоприятного воздействия расторопши на пациентов с заболеванием печени или снижения смертности вследствие токсического действия на печень.
Некоторые исследования показали, что расторопша снижала уровень глюкозы натощак и HbA1C, но не ясно, стоит ли рекомендовать ее людям с диабетом или низкой чувствительностью к инсулину (преддиабет).
Расторопша может уменьшать частоту осложнений, связанных с диабетом, таких как жировая дистрофия печени и протеинурия. Расторопша также может снижать уровень холестерина. Она часто комбинируется с другими пищевыми добавками, такими как берберин.
Побочные эффекты расторопши
Серьезных побочных эффектов не было зарегистрировано, хотя она может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у людей с аллергией на хризантемы, календулу и маргаритки также могут возникать аллергические реакции на расторопшу.
Женщинам с гормоночувствительными заболеваниями (рак молочной железы, матки или яичников, эндометриоз или фибромы матки) не следует употреблять расторопшу.
Лекарственные взаимодействия при приеме расторопши
Расторопша может усиливать действие лекарственных препаратов, снижающих уровень сахара в крови (гипогликемические препараты), а также взаимодействовать с лекарственными препаратами для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (например индинавир или саквинавир).
Расторопша может усиливать действие варфарина, иногда приводя к кровотечению.
Расторопша может повышать уровень в крови лекарственных препаратов, имеющих определенное химическое сходство (таких как некоторые химиотерапевтические препараты, блокаторы кальциевых каналов и некоторые антибиотики).
Рекомендации по применению расторопши
Нет явных доказательств правдивости заявлений о том, что расторопша приносит пользу людям с заболеваниями печени, диабетом, преддиабетом, любыми другими заболеваниями.
Расторопша может снижать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, поэтому людям с диабетом следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать расторопшу. Беременные женщины и женщины с гормоночувствительными заболеваниями должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать расторопшу.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Расторопша (чертополох)