Пищевые добавки с цинком

Цинк — это минерал, необходимый в небольших количествах для многих метаболических процессов. Цинк содержится в таких продуктах питания, как устрицы, говядина и витаминизированные каши. Добавки с цинком выпускаются в форме капсул, таблеток, пастилок и назального спрея.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении цинка
Цинк обычно принимают в виде пастилок для уменьшения продолжительности симптомов простуды. Некоторые люди принимают цинк для борьбы с угревой сыпью или укрепления здоровья сердца. Некоторые люди принимают цинк, чтобы замедлить прогрессирование возрастной макулярной дегенерации (заболевание глаз) или ускорить заживление ран, поскольку дефицит цинка приводит к замедлению заживления ран.
Незначительный недостаток цинка нарушает рост у детей, его можно исправить приемом добавок с цинком.
Исследования показывают, что добавки с цинком помогают людям с преддиабетом или диабетом контролировать уровень сахара в крови.
Добавки с цинком могут препятствовать всасыванию меди организмом, поэтому цинк используется для лечения болезни Вильсона — редкого наследственного заболевания, приводящего к накоплению меди в печени и поражению печени.
Доказательства эффективности цинка
Результаты научных исследований противоречивы, но если цинк и воздействует на простуду, то это воздействие невелико и проявляется только в случае приема вскоре после появления симптомов простуды.
Достоверные данные свидетельствуют о том, что добавки цинка, при их сочетании с некоторыми другими добавками в стандартизированном препарате, замедляют прогрессирование среднетяжелой и тяжелой атрофической (сухой) формы возрастной дегенерации желтого пятна. Данные также свидетельствуют о том, что цинк может помогать людям с диабетом и преддиабетом контролировать уровень сахара в крови.
В ходе исследования, проведенного в 2016 г., было обнаружено, что добавки с цинком способны облегчать диарею у детей в возрасте старше 6 месяцев, страдающих дефицитом цинка или недоеданием (обычно в странах с низким уровнем жизни). Имеются данные, что в странах с низким уровне жизни смертность от диареи и респираторных инфекций в течение первого года жизни может быть снижена путем еженедельного приема добавок, содержащих цинк и железо.
Побочные эффекты цинка
Цинк в целом является безопасным средством, но при приеме в высоких дозах может развиваться отравление цинком. Распространенные побочные эффекты цинковых пастилок включают следующие:
Тошнота
рвота;
диарея;
раздражение полости рта;
язвы в полости рта;
металлический привкус;
такие симптомы, как повышение температуры, кашель, головная боль и утомляемость.
Поскольку цинк является микроэлементом и может выводить из организма другие необходимые металлы, прием пастилок цинка должен быть ограниченным (не более 14 дней). Спреи с цинком могут раздражать нос и горло и вызывать потерю обоняния, поэтому их применения следует избегать.
Дозы, превышающие 40 мг в сутки, могут быть токсичными, что иногда приводит к дефициту меди в организме, а также к снижению уровня железа, часто являющемуся причиной анемии. При приеме суточных доз, превышающих 50 мг, может снижаться уровень липопротеинов высокой плотности («хорошего холестерина»). Кроме того, при употреблении цинка в высоких дозах в течение нескольких лет могут усугубляться заболевания предстательной железы, такие как доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Неизвестно, может ли прием цинка в высоких дозах в течение нескольких лет вызывать рак предстательной железы или способствовать его развитию.
Лекарственные взаимодействия при приеме цинка
Всасывание и эффективность некоторых антибиотиков для лечения инфекции могут снижаться при одновременном приеме добавок цинка, поэтому цинк следует принимать как минимум за 2 часа до или через 4–6 часов после этих антибиотиков.
Некоторые лекарственные препараты могут снижать уровень цинка. К таким препаратам относятся ингибиторы протонной помпы, такие как омепразол (который снижает количество желудочной кислоты), гипотензивный препарат лизиноприл (который снижает артериальное давление путем расслабления кровеносных сосудов), кортикостероиды, эстрогены и некоторые противосудорожные препараты.
Цинк может инактивировать или снижать эффективность цисплатина (препарат для химиотерапии рака), долутегравира (используется для лечения ВИЧ/СПИДа) и пеницилламина (используется для лечения некоторых заболеваний, включая болезнь Вильсона и некоторые аутоиммунные заболевания).
Рекомендации по применению цинка
Добавки с цинком не рекомендуются людям в странах с высоким уровнем жизни, поскольку большинство людей в таких странах получают достаточное количество цинка с пищей, не принимая добавки с цинком, а прием слишком большого количества цинка может приводить к его накоплению и передозировке с серьезными побочными эффектами. Тем не менее, добавки с цинком могут снижать смертность от широко распространенных инфекций среди детей в странах с низким уровнем жизни.
Добавки с высоким содержанием цинка следует принимать только в случае, если врач порекомендует лечение дефицита цинка или болезни Вильсона.
Неясно, сокращают ли добавки с цинком продолжительность простуды, но любой такой эффект вряд ли будет более чем минимальным.
Цинк также может способствовать снижению уровня глюкозы в крови у лиц с диабетом или преддиабетом.