Пищевые добавки с цинком

Цинк обычно принимают в виде пастилок для уменьшения продолжительности симптомов простуды. Некоторые люди принимают цинк для борьбы с угревой сыпью или укрепления здоровья сердца. Некоторые люди принимают цинк, чтобы замедлить прогрессирование возрастной макулярной дегенерации (заболевание глаз) или ускорить заживление ран, поскольку дефицит цинка приводит к замедлению заживления ран.

Незначительный недостаток цинка нарушает рост у детей, его можно исправить приемом добавок с цинком.

Исследования показывают, что добавки с цинком помогают людям с преддиабетом или диабетом контролировать уровень сахара в крови.

Добавки с цинком могут препятствовать всасыванию меди организмом, поэтому цинк используется для лечения болезни Вильсона — редкого наследственного заболевания, приводящего к накоплению меди в печени и поражению печени.