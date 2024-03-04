У людей, принимающих пиретрум, могут возникать язвы в полости рта, воспаление кожи (дерматит) и легкое расстройство пищеварения. Пиретрум может вызывать изменение вкуса и повышение частоты сердечных сокращений. Пиретрум не рекомендован для детей или для беременных или кормящих женщин. У беременных женщин пиретрум может вызывать сокращения матки и приводить к выкидышу. Кроме этого, пиретрум может вызывать аллергические реакции.

Внезапная отмена добавок, содержащих пиретрум, может усугублять мигрени и вызывать нервозность и бессонницу.

У людей с аллергией на амброзию (сенная лихорадка) или другие родственные растения (например маргаритки, календулу и хризантемы) также могут возникать аллергические реакции на пиретрум.

В связи с возможным кровотечением прием пиретрума следует прекратить за 2 недели до хирургического вмешательства.