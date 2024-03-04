Пиретрум — многолетнее кустистое растение. Сухие листья используются в капсулах, таблетках и жидких экстрактах. Активные компоненты включают партенолиды и гликозиды.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении пиретрума
Пиретрум обычно принимают для профилактики головных болей при мигрени и для лечения воспаления. Он также применяется для улучшения настроения и лечения астмы, менструальной боли, розацеа и артрита, и считается, что он обладает противораковыми свойствами.
Доказательства эффективности пиретрума
В 6 различных исследованиях были получены разные результаты эффективности пиретрума в плане профилактики мигреней, но в недавнем более обширном исследовании было показано некоторое снижение числа ежемесячных эпизодов мигрени. Различия результатов исследований отражают различия используемых лекарственных форм и доз пиретрума.
В ходе исследований с участием пациентов с артритом пиретрум не облегчал симптомы. Не существует строгих научных исследований, подтверждающих другие заявления о его пользе для здоровья.
Побочные эффекты пиретрума
У людей, принимающих пиретрум, могут возникать язвы в полости рта, воспаление кожи (дерматит) и легкое расстройство пищеварения. Пиретрум может вызывать изменение вкуса и повышение частоты сердечных сокращений. Пиретрум не рекомендован для детей или для беременных или кормящих женщин. У беременных женщин пиретрум может вызывать сокращения матки и приводить к выкидышу. Кроме этого, пиретрум может вызывать аллергические реакции.
Внезапная отмена добавок, содержащих пиретрум, может усугублять мигрени и вызывать нервозность и бессонницу.
У людей с аллергией на амброзию (сенная лихорадка) или другие родственные растения (например маргаритки, календулу и хризантемы) также могут возникать аллергические реакции на пиретрум.
В связи с возможным кровотечением прием пиретрума следует прекратить за 2 недели до хирургического вмешательства.
Лекарственные взаимодействия при приеме пиретрума
Пиретрум может взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови (антикоагулянты), лекарственными препаратами, используемыми для облегчения головной боли при мигрени и с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Он может снижать нормальные характеристики свертывания у тромбоцитов (частиц в крови, которые помогают остановить кровотечение).
Рекомендации по применению пиретрума
Пиретрум может снижать частоту ежемесячных эпизодов мигрени, но его эффективность можно оценить как незначительную.
Людям с сенной лихорадкой или некоторыми аллергическими реакциями на растения, а также лицам, принимающим антикоагулянты, другие лекарственные препараты, используемые для лечения мигреней, или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать пиретрум. Беременным женщинам не следует принимать пиретрум.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Пиретрум