Пальма сереноа

Научные данные, указывающие на то, что препараты из пальмы сереноа устраняют доброкачественную гиперплазию предстательной железы, отсутствуют.

Несмотря на то, что исследования с надлежащим дизайном не показали никакого полезного воздействия препаратов из пальмы сереноа на симптомы при увеличении предстательной железы, такие как учащенное мочеиспускание, некоторые данные свидетельствуют о том, что специфическое химическое вещество, экстрагированное из пальмы сереноа, снижает частоту ночного мочеиспускания и увеличивает скорость оттока мочи из мочевого пузыря.

Утверждения о том, что они увеличивают выработку спермы, размер груди или половую энергию, не подтверждены, как и утверждения о том, что они обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Четких доказательств того, что препараты из пальмы сереноа стимулируют рост волос у людей с облысением по мужскому типу, не существует.

Вариабельность ингредиентов и концентраций добавок из пальмы сереноа может снизить безопасность и эффективность.