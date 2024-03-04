Пальма сереноа — это вид пальмы, который растет на юго-востоке США. Ее плоды содержат активные ингредиенты растительного происхождения, представляющие собой жирные кислоты (жиры). Из плодов данного растения готовят чай. Имеются также таблетки, капсулы и жидкий экстракт пальмы сереноа.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении пальмы сереноа
Препараты из пальмы сереноа нейтрализуют действие тестостерона. Многие мужчины принимают препараты из пальмы сереноа для лечения доброкачественного разрастания ткани предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы). Кроме того, утверждается, что препараты из пальмы сереноа увеличивают выработку спермы, размер молочной железы и половую энергию, а также оказывают противовоспалительное и противораковое действие. Они также используются с целью стимуляции роста волос на волосистой части головы у людей с облысением по мужскому типу.
Доказательства эффективности пальмы сереноа
Научные данные, указывающие на то, что препараты из пальмы сереноа устраняют доброкачественную гиперплазию предстательной железы, отсутствуют.
Несмотря на то, что исследования с надлежащим дизайном не показали никакого полезного воздействия препаратов из пальмы сереноа на симптомы при увеличении предстательной железы, такие как учащенное мочеиспускание, некоторые данные свидетельствуют о том, что специфическое химическое вещество, экстрагированное из пальмы сереноа, снижает частоту ночного мочеиспускания и увеличивает скорость оттока мочи из мочевого пузыря.
Утверждения о том, что они увеличивают выработку спермы, размер груди или половую энергию, не подтверждены, как и утверждения о том, что они обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Четких доказательств того, что препараты из пальмы сереноа стимулируют рост волос у людей с облысением по мужскому типу, не существует.
Вариабельность ингредиентов и концентраций добавок из пальмы сереноа может снизить безопасность и эффективность.
Побочные эффекты пальмы сереноа
Иногда возникают головная боль, диарея и приливы, но сообщалось и о нескольких серьезных побочных эффектах. Отмечались поражение печени и панкреатит, но неясно, были ли они вызваны пальмой сереноа.
Беременным женщинам или женщинам, которые могут забеременеть, не следует принимать добавки с пальмой сереноа из-за потенциальных гормональных эффектов.
Лекарственные взаимодействия при приеме пальмы сереноа
Женщины, принимающие гормональные препараты, должны проконсультироваться с врачом перед началом приема препаратов из пальмы сереноа. Препараты из пальмы сереноа могут взаимодействовать с эстрогенными препаратами и пероральными контрацептивами и снижать их эффективность. Препараты из пальмы сереноа также могут взаимодействовать с варфарином, антикоагулянтами и антиагрегантами, приводя к кровотечениям.
Рекомендации по применению пальмы сереноа
Препараты из пальмы сереноа обычно считаются безопасными и могут уменьшать частоту ночного мочеиспускания и улучшать отток мочи у мужчин.
Поскольку препараты из пальмы сереноа оказывают гормональное воздействие, они не рекомендованы детям, беременным женщинам или женщинам, которые хотят забеременеть, а также женщина, кормящим грудью.
Людям, принимающим варфарин, другие антикоагулянты или антиагреганты, а также женщинам, принимающим пероральные противозачаточные таблетки, следует избегать приема препаратов из пальмы сереноа или обсудить этот вопрос со своим врачом перед началом приема.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Пальма сереноа