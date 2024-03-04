Мультивитамины и мегавитамины

Мультивитамины содержат комбинацию не менее 3 витаминов или витаминов и минералов (а иногда и других ингредиентов).

Другими названиями этих продуктов являются поливитамины/мультиминералы или МВМ (если они содержат и витамины, и минералы), мульти, мультики и, иногда, просто витамины.

Состав микроэлементов и их доз в поливитаминах не регулируется никакими стандартами.

Многие из них принимаются один раз в день и содержат большинство или все узнаваемые витамины и минералы, обычно в дозировке, близкой к рекомендуемому максимальному количеству каждого микроэлемента.

Мегавитамины (также известные как мегадозные поливитамины и ортомолекулярные препараты) содержат очень высокие дозы (иногда в сотни раз больше суточной потребности человека) одного или нескольких витаминов или же витаминов и минералов вместе.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении мультивитаминов и мегавитаминов Компании, производящие мегавитамины, утверждают, что прием очень высоких доз витаминов с высокими дозами минералов или без них увеличивает количество микроэлементов, доступных для поддержания здоровья организма или улучшения состояния здоровья. Сторонники поливитаминов и мегавитаминов выявили несколько аналогичных полезных свойств этих препаратов: укрепляют здоровье, предоставляя организму необходимые микроэлементы;

поддерживают здоровье иммунной системы;

поддерживают здоровье глаз, а также здоровье волос и кожи;

повышают работоспособность и хорошее самочувствие, а также снижают стресс;

лечат заболевания, вызванные или обостренные дефицитом определенных витаминов и минералов;

предотвращают или лечат заболевания, которые чаще встречаются у пожилых людей, включая диабет, заболевания сердца, повышенное артериальное давление и снижение функции головного мозга.

Доказательства эффективности поливитаминов и мегавитаминов Мультивитамины могут помочь людям получить рекомендуемый уровень микроэлементов, когда продукты питания не содержат достаточного количества витаминов и минералов. Исследования показывают, что у людей, регулярно принимающих поливитамины, с большей вероятностью будут адекватные уровни необходимых витаминов и минералов, чем у людей, не принимающих эти пищевые добавки. Но у людей, принимающих поливитамины, также более высок риск получить чрезмерное количество определенных витаминов и минералов.

Исследования также показали, что люди, принимающие поливитамины, как правило, придерживаются более здорового образа жизни и рациона питания, чем люди, которые не принимают эти добавки. По этой причине трудно определить, является ли профилактика хронических заболеваний и поддержание хорошего состояния здоровья у людей, принимающих поливитамины, следствием приема этих добавок или следствием того, что они в принципе стремятся придерживаться более здорового рациона питания и образа жизни.

Исследования показывают, что прием мультивитаминов не снижает общий риск развития хронических заболеваний, но некоторые микроэлементы, содержащиеся в этих препаратах, могут помочь некоторым группам людей. Например, прием препаратов, содержащих кальций и витамин D, может снижать риск переломов у женщин после менопаузы.

У людей в странах с высоким уровнем жизни, употребляющих разнообразную и здоровую пищу, дефицит витаминов, за редкими исключениями (например, витамин D, иногда витамин B12), редко является проблемой, а большинство случаев дефицита минералов обычно развивается только у людей с известным риском его развития, например у людей, принимающих диуретики или страдающих другими заболеваниями.

В нескольких крупных исследованиях не было получено четких доказательств того, что витаминные добавки могут предотвращать хронические заболевания или смерть от серьезных хронических заболеваний у людей, у которых отсутствует дефицит питательных веществ.

Побочные эффекты поливитаминов и мегавитаминов Для большинства здоровых людей прием поливитаминов, обеспечивающий поступление микроэлементов в количествах, соответствующих рекомендуемым суточным дозам, должен быть безопасным. Однако существуют определенные риски. Большие дозы бета-каротина, витамина Е и, возможно, витамина А в поливитаминах или мегавитаминах могут увеличивать риск смерти.

Мультивитамины и мегавитамины, содержащие большое количество витамина А или бета-каротина, могут увеличивать риск развития рака легких у людей, которые курят или курили раньше.

Прием беременной женщиной поливитаминов или мегавитаминов, содержащих большое количество витамина А, может увеличивать риск развития врожденных пороков у детей.

Чрезмерно высокие дозы определенных витаминов (например витамина А) могут оказывать токсический эффект.

Большие дозы витамина D могут повышать уровень кальция в крови (см. Гиперкальциемия).

Прием добавок с большим содержанием кальция может увеличивать риск инфаркта миокарда, а высокие дозы некоторых антиоксидантов (например витамина Е) могут увеличивать риск развития рака предстательной железы у мужчин.

Если мультивитамины, мегавитамины или таблетки имеют очень большой размер, у пожилых людей могут возникать трудности с их проглатыванием и риск удушья.

Лекарственные взаимодействия при приеме поливитаминов и мегавитаминов Поливитамины, в которых микроэлементы содержатся в количествах, соответствующих рекомендуемым суточным дозам, обычно не взаимодействуют с лекарственными препаратами, за исключением того, что поливитамины, содержащие витамин К, могут снижать эффективность лекарственных препаратов для снижения свертывания крови (например варфарина), поскольку витамин К способствует свертыванию крови. Мегавитаминные добавки могут взаимодействовать с разными лекарственными препаратами — все зависит от их состава.

Добавка, содержащая витамин С, витамин Е, бета-каротин и селен, может блокировать полезное действие симвастатина и ниацина на уровень холестерина у некоторых людей с ишемической болезнью сердца.

Витамин Е может разжижать кровь, поэтому прием мегавитамина, содержащего большую дозу витамина Е, а также варфарина (антикоагулянта) или аспирина может увеличивать риск внутреннего кровотечения или инсульта.

Всасывание жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и бета-каротина может быть нарушено при одновременном приеме с орлистатом (лекарственный препарат, снижающий массу тела).

Высокая доза витамина А может быть токсичной для печени, если человек систематически употребляет большие количества алкоголя.

Мультивитамины и мегавитамины иногда могут содержать биотин (используемый для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей), при этом в больших количествах он может искажать результаты определенных лабораторных анализов, таких как анализы для оценки функции щитовидной железы, уровня витамина D или тропонина (лабораторный анализ для обнаружения этих белков может помочь определить, перенес ли пациент инфаркт миокарда).

Большая доза витамина С может уменьшать эффект антикоагулянта варфарина.

Прием большой дозы витамина С вместе с пероральными контрацептивами или гормонозаместительной терапией может повысить уровень эстрогена.

Прием большой дозы витамина С может оказывать влияние на некоторые химиотерапевтические препараты для лечения рака (например, бортезомиб, паклитаксел, доксорубицин), потенциально изменяя их эффективность.