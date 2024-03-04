Мелатонин, гормон, вырабатываемый эпифизом (расположенным в центре головного мозга), контролирует цикл сна-бодрствования. Мелатонин, входящий в состав пищевых добавок, может быть получен из животного сырья, но в большинстве случаев его производят искусственным способом. В некоторых странах мелатонин считается лекарственным препаратом и регулируется соответственно.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении мелатонина
Мелатонин обычно принимают для лечения бессонницы и уменьшения последствий синдрома смены часовых поясов или сменной работы. Путешественники могут принимать мелатонин в день или ночь отъезда и в течение 2–4 ночей после прибытия. Рабочие, работающие посменно, могут принимать мелатонин перед сном. Проводятся исследования с использованием мелатонина для ресинхронизации цикла сон-пробуждение у пациентов с ранними стадиями болезни Альцгеймера, а также с сезонным аффективным расстройством (чувство подавленности во время зимних месяцев).
Мелатонин также используется для контроля тревожности до и после хирургического вмешательства — 80 % людей испытывают тревожность перед хирургическим вмешательством.
Доказательства эффективности мелатонина
Данные свидетельствуют, что добавки с мелатонином могут влиять на цикл сна-бодрствования. Таким образом, добавки с мелатонином могут помочь некоторым людям с симптомами синдрома смены часовых поясов или временной бессонницы при приеме в течение 6 месяцев. Тем не менее, имеется мало доказательств того, что мелатонин эффективно лечит хроническую бессонницу.
Побочные эффекты мелатонина
Могут возникать головная боль, головокружение, тошнота, сонливость и транзиторная депрессия. Мелатонин может усиливать уже существующую депрессию. Неизвестно, является ли мелатонин безопасным средством при длительном приеме. Мелатонин лучше всего принимать под наблюдением врача, особенно если его дают детям. У людей с эпилепсиеймелатонин может усиливать судорожные припадки. Мелатонин может обострять аутоиммунные заболевания. Кроме того, мелатонин может снижать фертильность, а безопасность мелатонина при беременности или во время грудного вскармливания не установлена.
Разные препараты содержат разное количество мелатонина, а на этикетках препаратов не всегда точно указано количество мелатонина в препарате.
Все больше людей испытывают значительные побочные эффекты мелатонина, иногда требующие госпитализации, включая случайный прием мелатонина детьми.
Американская академия медицины сна рекомендует пожилым людям с деменцией избегать добавок с мелатонином. Мелатонин может оставаться активным у пожилых людей дольше, чем у молодых людей, и вызывать дневную сонливость.
Лекарственные взаимодействия при приеме мелатонина
Мелатонин может усиливать эффекты варфарина, повышая риск кровотечения.
Мелатонин может усиливать седативные эффекты определенных лекарственных препаратов, таких как бензодиазепины.
Мелатонин может снижать эффекты противосудорожных препаратов и повышать риск судорожных припадков.
Мелатонин может усиливать побочные эффекты метамфетамина.
Некоторые лекарственные препараты могут влиять на уровень мелатонина. Например, флувоксамин, эстрогены и хинолоновые антибиотики могут повышать уровень мелатонина. И наоборот, некоторые лекарственные препараты (например, противосудорожный препарат карбамазепин и антибиотик рифампин) могут снижать уровень мелатонина.
Рекомендации по применению мелатонина
Люди, имеющие проблемы со сном или желающие вылечить или предотвратить синдром смены часовых поясов, могут попробовать мелатонин, но в большинстве случаев, особенно при рассмотрении возможности многократного приема мелатонина, нужно сначала проконсультироваться с врачом. Мелатонин не следует принимать людям с деменцией, эпилепсией или аутоиммунными заболеваниями, женщинам, которые пытаются забеременеть, и тем, кто принимает варфарин.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Мелатонин: что необходимо знать