Могут возникать головная боль, головокружение, тошнота, сонливость и транзиторная депрессия. Мелатонин может усиливать уже существующую депрессию. Неизвестно, является ли мелатонин безопасным средством при длительном приеме. Мелатонин лучше всего принимать под наблюдением врача, особенно если его дают детям. У людей с эпилепсиеймелатонин может усиливать судорожные припадки. Мелатонин может обострять аутоиммунные заболевания. Кроме того, мелатонин может снижать фертильность, а безопасность мелатонина при беременности или во время грудного вскармливания не установлена.

Разные препараты содержат разное количество мелатонина, а на этикетках препаратов не всегда точно указано количество мелатонина в препарате.

Все больше людей испытывают значительные побочные эффекты мелатонина, иногда требующие госпитализации, включая случайный прием мелатонина детьми.

Американская академия медицины сна рекомендует пожилым людям с деменцией избегать добавок с мелатонином. Мелатонин может оставаться активным у пожилых людей дольше, чем у молодых людей, и вызывать дневную сонливость.