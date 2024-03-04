Надежно обоснованные фактические данные о лекарственных взаимодействиях отсутствуют, но врачи обеспокоены тем, что прием креатина может увеличивать риск от применения лекарственных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут влиять на функцию почек. Кроме того, кофеин может снижать пользу от креатина, снижая повышенную им работоспособность.