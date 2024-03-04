Креатин — аминокислота, вырабатываемая в печени и сохраняемая в мышцах. В комбинации с фосфатом это готовый источник энергии в организме. Креатин содержится в таких продуктах питания, как молоко, красное мясо и некоторые виды рыбы.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении креатина
Добавки с креатином принимают для улучшения физической или спортивной формы и облегчения усталости мышц. Креатин используется в медицинских целях для улучшения физического функционирования у людей с определенными заболеваниями мышц.
Доказательства эффективности креатина
Некоторые исследования продемонстрировали, что креатин повышает объем работы, выполненной с коротким максимальным усилием (например, при беге на короткую дистанцию).
Побочные эффекты креатина
Добавки с креатином могут приводить к повышению массы тела, увеличивать уровень креатина в моче и крови, а также вызывать нарушение функции почек. Иногда наблюдается незначительное расстройство желудка, головная боль, обезвоживание, раздражительность и агрессивность, отеки и мышечные судороги.
Лекарственные взаимодействия при приеме креатина
Надежно обоснованные фактические данные о лекарственных взаимодействиях отсутствуют, но врачи обеспокоены тем, что прием креатина может увеличивать риск от применения лекарственных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут влиять на функцию почек. Кроме того, кофеин может снижать пользу от креатина, снижая повышенную им работоспособность.
Рекомендации по применению креатина
Креатин может оказать небольшую помощь спортсменам, которым нужны стремительные всплески силы, но его действие вряд ли будет значительным. Креатин представляется достаточно безопасным веществом, но людям с дисфункцией почек в анамнезе или пациентам, принимающим лекарственные препараты, влияющие на функцию почек, следует избегать приема добавок с креатином.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: добавки для бодибилдинга и улучшения функционирования: что необходимо знать