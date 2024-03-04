Клюква — ягода, которую можно употреблять полностью или изготавливать из нее такие продукты питания, как желе или соки. Пищевые добавки с клюквой выпускаются в виде таблеток.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении клюквы
Клюкву обычно употребляют для профилактики и облегчения симптомов инфекций мочевыводящих путей (ИМП).
Некоторые люди принимают клюквенный сок для снижения температуры и лечения некоторых видов рака, особенно рака желудка, вызванного бактерией Helicobacter pylori. Сторонники утверждают, что клюква обладает антиоксидантным эффектом. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью.
Доказательства эффективности клюквы
Данные свидетельствуют о том, что клюквенный сок или экстракт могут предотвращать рецидивы инфекций мочевыводящих путей в течение следующих 12 месяцев, но этот эффект незначителен. Клюква не способна лечить активные инфекции мочевыводящих путей. Однако доказательства несколько непоследовательны. Натуральный, необработанный клюквенный сок содержит антоцианидины, которые не позволяют Escherichia coli (бактерии, которые обычно вызывают инфекции мочевыводящих путей) прикрепляться к стенкам мочевыводящих путей.
Нет никаких доказательств того, что клюква эффективна в плане снижения температуры или лечения некоторых видов рака.
Побочные эффекты клюквы
Побочные эффекты не наблюдаются. Однако поскольку клюквенный сок обычно подслащивают, чтобы избавиться от кислого вкуса, пациентам с диабетом не рекомендуется употреблять клюквенный сок, за исключением случаев, когда подсластитель является искусственным или его не добавляют совсем. Люди также могут избежать употребления дополнительного сахара, принимая вместо пищевых продуктов таблетки клюквы.
Пациенты с камнями в почках должны проконсультироваться с врачом перед употреблением продуктов, содержащих клюкву.
Лекарственные взаимодействия при приеме клюквы
Препараты клюквы, принимаемые совместно с варфарином (антикоагулянтом), могут повышать риск кровотечения, поэтому пациентам, принимающим варфарин, следует избегать препаратов, имеющих в составе клюкву. Клюква может усиливать действие аторвастатина, используемого для снижения уровня холестерина, а также нифедипина, гипотензивного (снижающего артериальное давление) препарата.
Рекомендации по применению клюквы
Люди с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей могут рассмотреть возможность приема клюквы для снижения риска повторного заболевания. Тем не менее, перед приемом продуктов из клюквы следует проконсультироваться с врачом по поводу возможных лекарственных взаимодействий.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Клюква