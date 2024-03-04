Данные свидетельствуют о том, что клюквенный сок или экстракт могут предотвращать рецидивы инфекций мочевыводящих путей в течение следующих 12 месяцев, но этот эффект незначителен. Клюква не способна лечить активные инфекции мочевыводящих путей. Однако доказательства несколько непоследовательны. Натуральный, необработанный клюквенный сок содержит антоцианидины, которые не позволяют Escherichia coli (бактерии, которые обычно вызывают инфекции мочевыводящих путей) прикрепляться к стенкам мочевыводящих путей.

Нет никаких доказательств того, что клюква эффективна в плане снижения температуры или лечения некоторых видов рака.