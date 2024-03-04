Клопогон кистевидный — это многолетнее растение, которое растет в Северной Америке и чаще всего используется в качестве пищевой добавки для облегчения симптомов менопаузы. Хотя данное растение используется в связи с его эстрогеноподобными эффектами, оно не содержит растительных эстрогенов.
Его ботаническое название — Actaea racemosa, и оно также известно как клопогон кистеносный и черный змеиный корень.
Подземный стебель данного растения доступен в виде порошка, таблетки или в жидком виде.
Добавки с клопогоном кистевидным должны производиться таким образом, чтобы сохранить определенные активные ингредиенты, называемые тритерпенами.
Клопогон кистевидный содержит определенные вещества, например одну из форм активного ингредиента аспирина, которые оказывают противовоспалительное действие.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении клопогона кистевидного
Люди обычно принимают клопогон кистевидный при симптомах менопаузы (таких как приливы, ночная потливость, резкие перемены настроения, учащенное сердцебиение и сухость влагалища). Иногда клопогон кистевидный используют для лечения артрита или лечения менструальных симптомов.
Доказательства эффективности клопогона кистевидного
Существуют противоречивые данные относительно пользы данного растения при облегчении симптомов менопаузы. Некоторые исследования показывают, что клопогон кистевидный в некоторой степени облегчает симптомы менопаузы, но не так эффективно, как гормональные препараты. Однако в других исследованиях не было обнаружено различий между клопогоном кистевидным и плацебо (веществами, не содержащими активного ингредиента) в плане облегчения приливов или при оценке степени проявления симптомов менопаузы. Одной из трудностей является то, что ингредиенты в добавках клопогона кистевидного не стандартизированы.
Были получены незначительные надежные данные об эффективности клопогона кистевидного при других заболеваниях и симптомах.
Побочные эффекты клопогона кистевидного
Побочные эффекты возникают редко. Чаще всего отмечаются головная боль, сыпь и чувство дискомфорта в желудке.
Клопогон кистевидный также может вызывать головокружение, чрезмерное потоотделение, а в высоких дозах — снижение артериального давления.
Поскольку у некоторых людей развиваются проблемы с печенью, Фармакопея США (USP) рекомендует маркировать продукты с клопогоном кистевидным предупреждением о том, что они могут быть токсичными для печени.
Лекарственные взаимодействия при приеме клопогона кистевидного
Существует мало данных о взаимодействии клопогона кистевидного с лекарственными препаратами. Тем не менее, клопогон кистевидный может снижать эффективность химиотерапевтических препаратов тамоксифена и иринотекана.
Рекомендации по применению клопогона кистевидного
Клопогон кистевидный может облегчать симптомы менопаузы, но любая возможная польза от его приема, скорее всего, небольшая. Североамериканское общество по борьбе с менопаузой не рекомендует его к применению, поскольку доказательства в поддержку его использования имеют низкое качество. Традиционные методы лечения (например гормональные препараты) приносят большую пользу.
Клопогон кистевидный, по-видимому, достаточно безопасен, но при его приеме отмечались отдельные случаи тяжелого поражения печени, поэтому риск при его применении не является нулевым. Клопогон кистевидный не рекомендован людям с чувствительностью к аспирину или людям, страдающим судорожными припадками, заболеваниями печени, гормонорезистентным раком (некоторые разновидности рака молочной железы), повышенным артериальным давлением или имеющим склонность к инсульту. Его использования следует избегать беременным и кормящим женщинам.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Клопогон кистевидный