Существуют противоречивые данные относительно пользы данного растения при облегчении симптомов менопаузы. Некоторые исследования показывают, что клопогон кистевидный в некоторой степени облегчает симптомы менопаузы, но не так эффективно, как гормональные препараты. Однако в других исследованиях не было обнаружено различий между клопогоном кистевидным и плацебо (веществами, не содержащими активного ингредиента) в плане облегчения приливов или при оценке степени проявления симптомов менопаузы. Одной из трудностей является то, что ингредиенты в добавках клопогона кистевидного не стандартизированы.

Были получены незначительные надежные данные об эффективности клопогона кистевидного при других заболеваниях и симптомах.