У некоторых людей в Европе и Соединенных Штатах Америки, принимавших каву, развилась гепатотоксичность (включая печеночную недостаточность). По требованию Управления США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA) препараты кавы должны иметь маркировку с предупреждением, а также необходимо проводить постоянный контроль безопасности. Некоторые исследователи считают, что токсическое действие на печень может быть связано с ненадлежащим приготовлением или плохим качеством сырья, загрязненного плесенью, которая содержит токсичные для печени вещества.

При употреблении кавы в традиционном виде (в виде чая) и в высоких дозах в течение длительного времени возможно возникновение шелушения и сыпи (кава-дермопатия), проблем со зрением, изменений параметров крови (увеличение числа эритроцитов) и изменений при двигательных нарушениях (усугубление болезни Паркинсона).

Применение кавы следует прекратить как минимум за 2 недели до хирургического вмешательства, чтобы она вышла из организма, поскольку при применении анестетиков или других седативных препаратов кава может вызывать избыточную седацию.