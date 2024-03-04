Каву получают из корня кустарника, который растет в Южно-Тихоокеанском регионе. Его употребляют в виде чая или капсул. Считается, что активными ингредиентами являются кавалактоны.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении кавы
В основном каву используют в качестве седативного средства, для уменьшения тревожности, беспокойства или стресса, а также для лечения бессонницы. Иногда каву принимают при астме, симптомах менопаузы и инфекциях мочевыводящих путей.
Доказательства эффективности кавы
Получены некоторые научные доказательства, свидетельствующие в поддержку использования кавы для уменьшения тревоги и в качестве снотворного.
Побочные эффекты кавы
У некоторых людей в Европе и Соединенных Штатах Америки, принимавших каву, развилась гепатотоксичность (включая печеночную недостаточность). По требованию Управления США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA) препараты кавы должны иметь маркировку с предупреждением, а также необходимо проводить постоянный контроль безопасности. Некоторые исследователи считают, что токсическое действие на печень может быть связано с ненадлежащим приготовлением или плохим качеством сырья, загрязненного плесенью, которая содержит токсичные для печени вещества.
При употреблении кавы в традиционном виде (в виде чая) и в высоких дозах в течение длительного времени возможно возникновение шелушения и сыпи (кава-дермопатия), проблем со зрением, изменений параметров крови (увеличение числа эритроцитов) и изменений при двигательных нарушениях (усугубление болезни Паркинсона).
Применение кавы следует прекратить как минимум за 2 недели до хирургического вмешательства, чтобы она вышла из организма, поскольку при применении анестетиков или других седативных препаратов кава может вызывать избыточную седацию.
Лекарственные взаимодействия при приеме кавы
Кава может продлевать действие других седативных средств (например барбитуратов или алкоголя) и влиять на вождение автомобиля и другие действия, требующие внимания.
Кава может вступать во взаимодействие с дофамином — нейромедиатором, которого не хватает при болезни Паркинсона. В результате она может снижать эффективность леводопы — лекарственного препарата, который используется для лечения болезни Паркинсона. Людям с болезнью Паркинсона следует избегать использования кавы.
Кава может вызывать поражение печени при совместном приеме с гепатотоксинами (лекарства, токсичные для печени).
Кава может усиливать действие анестетиков.
Рекомендации по применению кава
Прием кавы не рекомендуется. Кава может иметь серьезные побочные эффекты. Существуют более безопасные и, вероятно, более эффективные методы, лекарственные препараты или альтернативные методы лечения для снятия тревожности и стимулирования сна. Людям, принимающим каву, следует прекратить ее употребление за 2 недели до хирургического вмешательства.
Беременным женщинам и кормящим женщинам следует избегать кавы. Кава может негативно влиять на матку, а также может попадать в грудное молоко.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Кава