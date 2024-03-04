Научные исследования указывают на то, что имбирь эффективен при тошноте у беременных и послеоперационной тошноте и рвоте, но не при тошноте, вызванной химиотерапией.

Некоторые исследования показали, что имбирь умеренно уменьшает боль в колене и бедре при остеоартрите, но другие исследования не подтверждают эту полезное воздействие на состояние здоровья человека.

Исследования показали, что порошок имбиря может быть полезен при болезненных менструациях, не вызванных другими заболеваниями (первичная дисменорея).

Проводится изучение применения имбиря при диабете 2 типа, при этом новые данные свидетельствуют о незначительном снижении уровня HbA1C (формы гемоглобина, которая указывает на средний уровень сахара в крови).