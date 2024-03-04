Имбирь — это цветущее растение с корнем (ризомой), которое уже давно используется в приготовлении пищи и в медицине и якобы обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью. Стебель содержит вещества, которые называются гингеролы, именно они придают имбирю запах и вкус. Шогаолы — это еще один тип активного ингредиента. Имбирь можно использовать в свежем, сухом виде либо в виде сока или масла.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении имбиря
Многие люди принимают имбирь для облегчения тошноты и рвоты, связанной с беременностью, послеоперационной тошноты и рвоты, укачивания, менструальной боли или остеоартрита. Некоторые люди принимают имбирь для контроля диабета 2 типа.
Доказательства эффективности имбиря
Научные исследования указывают на то, что имбирь эффективен при тошноте у беременных и послеоперационной тошноте и рвоте, но не при тошноте, вызванной химиотерапией.
Некоторые исследования показали, что имбирь умеренно уменьшает боль в колене и бедре при остеоартрите, но другие исследования не подтверждают эту полезное воздействие на состояние здоровья человека.
Исследования показали, что порошок имбиря может быть полезен при болезненных менструациях, не вызванных другими заболеваниями (первичная дисменорея).
Проводится изучение применения имбиря при диабете 2 типа, при этом новые данные свидетельствуют о незначительном снижении уровня HbA1C (формы гемоглобина, которая указывает на средний уровень сахара в крови).
Побочные эффекты имбиря
Имбирь обычно безвреден, хотя у некоторых пациентов отмечалось чувство жжения во время его употребления. Он также может вызвать дискомфорт в области пищеварительного тракта и неприятный вкус во рту. Имбирь повышает риск кровотечения.
Лекарственные взаимодействия при приеме имбиря
Людям, которые принимают имбирь и лекарственные препараты, предотвращающие образование сгустков крови, необходимо наблюдаться на предмет развития кровотечения или образования сгустков крови.
Рекомендации по применению имбиря
Имбирь относительно безопасен и может быть эффективным при тошноте, связанной с беременностью, а также послеоперационной тошноте и рвоте. Имбирь также может способствовать облегчению болезненных менструаций вызванных первичной дисменореей.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Имбирь