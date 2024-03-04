Зеленый чай изготавливают из сухих листьев того же растения, что и традиционный чай. Однако листья традиционного чая подвергают ферментации, а листья зеленого чая обрабатывают паром без ферментации. Зеленый чай можно заваривать и пить, либо употреблять в виде таблеток или капсул. Зеленый чай содержит кофеин, но многие экстракты декофеинизированы. Он содержит большое количество флавоноидов, полифенолов и катехинов. Эти вещества являются антиоксидантами, которые, согласно распространенному мнению, защищают клетки от повреждения кислородом, мутациями и раком.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении зеленого чая Зеленый чай употребляют по многим причинам, включая профилактику онкологических заболеваний и ишемической болезни сердца, а также для наружного лечения остроконечных кондилом. Он также снижает уровень жира (липидов) в крови, облегчает боль при остеоартрите и симптомы менопаузы, помогает снизить массу тела, улучшить память и продлить жизнь.

Доказательства эффективности зеленого чая Лишь немногие из полезных свойств, заявленных в отношении зеленого чая, подтверждаются убедительными научными данными. Тем не менее, зеленый чай может помочь в лечении остроконечных кондилом при местном применении (нанесении непосредственно на кондилому). Исследования также показали небольшую, но значимую потерю массы тела у употребляющих его людей.

Побочные эффекты зеленого чая Побочные эффекты связаны с воздействием (в том числе с дозой) кофеина. Они включают бессонницу, тревожность, повышение частоты сердечных сокращений (тахикардию) и легкий тремор. Беременным женщинам следует избегать употребления чрезмерного количества кофеина из-за риска выкидыша. Зарегистрированы редкие случаи гепатотоксичности. Употребление зеленого чая на пустой желудок может увеличивать риск повреждения печени, хотя этот вопрос не был достаточно изучен.

Лекарственные взаимодействия при приеме зеленого чая Витамин К в зеленом чае может снижать антикоагулянтные эффекты варфарина, тем самым повышая риск образования сгустков крови. Зеленый чай может снижать уровень надолола, бета-блокатора, а также лекарственных препаратов, которые помогают снижать уровень холестерина (аторвастатин и розувастатин). Если употребление зеленого чая резко прекращается, в крови может повышаться уровень лития и могут возникать побочные эффекты лития. Зеленый чай также может препятствовать всасыванию железа и фолиевой кислоты.

Рекомендации по применению зеленого чая Зеленый чай обычно считается безопасным, хотя польза для здоровья, если таковая имеется, скорее всего, невелика. Людям следует избегать употребления большого количества зеленого чая, особенно если они беременны, и не пить зеленый чай на пустой желудок.