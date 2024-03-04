Красноватое вещество в цветах зверобоя содержит множество биологически активных компонентов, включая гиперицин и гиперфорин.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении зверобоя
Зверобой принимают для облегчения симптомов легкой или умеренной депрессии.
Также зверобой используют для лечения кожных заболеваний, в том числе псориаза, а также для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей.
Также утверждается, что зверобой может подавлять ВИЧ — вирус, вызывающий СПИД. В то же время, он нейтрализует действие многих лекарственных препаратов, которые более эффективны при ВИЧ-инфекции.
Доказательства эффективности зверобоя
Был проведен ряд плацебо-контролируемых исследований зверобоя. В ходе этих исследований было показано, что зверобой может принести пользу лицам с легкой или умеренной депрессией, и может обладать таким же эффектом, как и некоторые традиционные антидепрессанты. Однако в большинстве исследований было показано, что зверобой неэффективен при тяжелой депрессии.
Эффективность зверобоя при лечении СДВГ или кожных заболеваний изучена недостаточно и считается неподтвержденной.
Зверобой может способствовать облегчению симптомов менопаузы, таких как приливы.
Побочные эффекты зверобоя
Зверобой может повышать чувствительность к солнечному свету. Другие побочные эффекты включают сухость во рту, запор, утомляемость, дезориентацию и, у лиц с биполярным расстройством, развитие мании.
Во время беременности зверобой повышает мышечный тонус матки и, таким образом, может увеличивать риск выкидыша.
Лекарственные взаимодействия при приеме зверобоя
Одной из самых серьезных проблем при приеме зверобоя является то, что он может отрицательно влиять на действие целого ряда лекарственных препаратов, принимаемых людьми (см. таблицу Лекарственные взаимодействия при приеме зверобоя). Эти взаимодействия могут приводить к токсическим реакциям или отсутствию эффективности лекарственного препарата.
Лекарственные взаимодействия зверобоя с некоторыми препаратами
Лекарственный препарат
Взаимодействие
Некоторые нейролептики (например клозапин):
зверобой может снижать эффективность нейролептиков.
Бензодиазепины
Зверобой может снижать эффективность этих лекарственных препаратов, принимаемых при тревожности, и повышать риск побочных эффектов, например, сонливости.
Циклоспорин
Зверобой может снижать уровень циклоспорина в крови, уменьшая его эффективность и вызывая потенциально опасные явления (например, отторжение пересаженного органа).
Дигоксин
Зверобой может снижать уровень дигоксина в крови, уменьшая его эффективность и вызывая потенциально опасные явления.
Ингибиторы фактора Ха (например, ривароксабан), используемые в качестве антикоагулянтов:
зверобой может снижать уровень ингибиторов фактора Ха в крови.
Иматиниб (препарат для химиотерапии рака):
зверобой может снижать эффективность иматиниба.
железа;
Зверобой может снижать всасывание железа.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Зверобой может усиливать действие ИМАО, вызывая значительное повышение артериального давления, требующее неотложной медицинской помощи.
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Зверобой усиливает метаболизм этих лекарственных препаратов, снижая их эффективность.
оральные контрацептивы;
Зверобой ускоряет метаболизм пероральных контрацептивов, снижая их эффективность.
Омепразол
Зверобой снижает концентрацию омепразола в крови, что приводит к уменьшению его эффективности.
Оксикодон
Зверобой может снижать эффективность оксикодона.
Лекарственные препараты, метаболизируемые определенным ферментом (например клопидогрел):
зверобой может снижать эффективность этих лекарственных препаратов.
Фенитоин
Зверобой может снижать эффективность фенитоина.
Фотосенсибилизирующие препараты (такие как амиодарон, напроксен, сульфонилмочевина [например, глипизид] и сульфаниламидные антибактериальные препараты)
При одновременном приеме этих лекарственных препаратов со зверобоем возможно повышение риска восприимчивости к солнечным лучам.
Ингибиторы протеазы (например, индинавир или саквинавир), используемые для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Зверобой может снижать уровень ингибиторов протеазы в крови, уменьшая их эффективность.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, например, флуоксетин, пароксетин и сертралин)
Зверобой может усиливать действие этих лекарственных препаратов.
Трициклические антидепрессанты
Зверобой может ослаблять действие этих лекарственных препаратов.
Варфарин
Зверобой может уменьшать уровень варфарина в крови, снижая его эффективность и повышая вероятность образования сгустков крови.
Рекомендации по применению зверобоя
Зверобой может способствовать облегчению симптомов тревожности, а также легкой или умеренной депрессии. Американская коллегия врачей заявила, что он может способствовать облегчению симптомов легкой или умеренной депрессии и может вызывать меньше побочных эффектов, чем традиционные антидепрессанты.
В то же время, зверобой отрицательно влияет на эффективность многих лекарственных препаратов, принимаемых людьми, поэтому перед его приемом следует проконсультироваться с врачом. В некоторых странах запретили его применение из-за многочисленных лекарственных взаимодействий.
Беременным женщинам и людям, принимающим лекарственные препараты от ВИЧ-инфекции, нельзя принимать зверобой.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Зверобой