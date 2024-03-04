Зверобой принимают для облегчения симптомов легкой или умеренной депрессии.

Также зверобой используют для лечения кожных заболеваний, в том числе псориаза, а также для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей.

Также утверждается, что зверобой может подавлять ВИЧ — вирус, вызывающий СПИД. В то же время, он нейтрализует действие многих лекарственных препаратов, которые более эффективны при ВИЧ-инфекции.