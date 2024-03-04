Женьшень обычно получают из 2 разных видов растения: американского женьшеня и азиатского женьшеня. Американский женьшень мягче азиатского женьшеня. Женьшень предлагается во многих формах, например, свежие и высушенные корни, экстракты, растворы, капсулы, таблетки, косметические средства, газированные напитки и чай.

Сибирский женьшень на самом деле не является женьшенем, но содержит различные активные компоненты.

Препараты женьшеня имеют различное качество, поскольку многие из них содержат незначительное количество активного компонента или вовсе не содержат его. В некоторых случаях препараты женьшеня из Азии намеренно смешивали с корнем мандрагоры либо с фенилбутазоном или аминопирином. Эти лекарственные препараты были отозваны с рынка США в связи с неприемлемыми побочными эффектами.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении женьшеня Женьшень принимают для улучшения физических и умственных способностей, а также для повышения работоспособности и сопротивляемости неблагоприятному воздействию стресса и старения. Женьшень также принимают для повышения сексуальной потенции и лечения эректильной дисфункции. Женьшень может снижать уровень сахара в крови и повышать уровень хорошего холестерина —холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Женьшень может также улучшать функцию иммунной системы.

Доказательства эффективности женьшеня Убедительных доказательств того, что женьшень улучшает умственную деятельность у здоровых людей или у пациентов с деменцией, не существует. В одном исследовании было обнаружено, что женьшень не предотвращает простуду, но снижает ее длительность. Некоторые исследования показывают, что женьшень может незначительно улучшать эректильную функцию. Участники одного крупного короткого исследования утверждали, что женьшень улучшает качество жизни. Тем не менее, оценить качество жизни (и некоторые другие возможные эффекты женьшеня, такие как работоспособность) трудно, поскольку эти ощущения очень субъективны. При проведении одного исследования с участием пациентов с диабетом было показано, что женьшень снижает уровень сахара в крови, а также улучшает настроение и работоспособность. Некоторые предварительные данные свидетельствуют о том, что американский женьшень может способствовать облегчению течения инфекций дыхательных путей.

Побочные эффекты женьшеня Женьшень является относительно безопасным средством. Однако некоторые надзорные органы рекомендуют ограничивать применение женьшеня 3 месяцами в связи с возможным развитием побочных эффектов. Наиболее распространенные побочные эффекты включают нервозность и возбуждение, которые обычно проходят через несколько дней. Может снижаться способность к концентрации внимания. Уровень сахара в крови может снижаться до аномально низких значений (гипогликемия). Другие побочные эффекты включают головную боль, аллергические реакции и нарушения сна и пищеварения, болезненность молочных желез и нерегулярные менструации. Поскольку женьшень оказывает действие, подобное эстрогену, беременные или кормящие женщины не должны его принимать, также как и дети. Сообщалось о более серьезных побочных эффектах, например, о приступах астмы, повышении артериального давления, учащении сердцебиения или риске нарушения сердечного ритма, а также о маточном кровотечении у женщин в постменопаузе. Многие считают вкус женьшеня неприятным.

Лекарственные взаимодействия при приеме женьшеня Женьшень может взаимодействовать с лекарственными препаратами, предотвращающими образование сгустков крови, аспирином и другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), кортикостероидами, дигоксином, эстрогенными препаратами, ингибиторами моноаминооксидазы (ИМАО, используются для лечения депрессии), а также с лекарственными препаратами, снижающими уровень сахара в крови (сахароснижающие препараты, которые используются для лечения диабета). Женьшень также может повышать концентрацию определенных лекарственных препаратов в крови. Например, женьшень может повышать уровень иматиниба (применяется для лечения лейкоза) и ралтегравира (применяется для лечения ВИЧ), приводя к токсическому воздействию на печень. Если женьшень комбинируется с некоторыми лекарственными препаратами, влияющими на сердечный ритм, такими как амиодарон или тиоридазин, у человека может развиваться аритмия.

Рекомендации по применению женьшеня Применение женьшеня не рекомендуется, поскольку он не приносит никакой доказанной пользы для здоровья и имеет некоторый риск развития значимых побочных эффектов и лекарственных взаимодействий. Беременным или кормящим грудью женщинам не следует принимать женьшень.