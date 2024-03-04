Желтокорень канадский используется в качестве антисептического средства для полоскания при язвах полости рта, воспалении глаз, ранах и раздражении кожи, либо для спринцевания при влагалищных инфекциях. В сочетании с эхинацеей он используется в качестве средства от простуды. Желтокорень канадский также используется при несварении и диарее.

Поскольку считается, что берберин снижает уровень сахара в крови, некоторые люди принимают желтокорень канадский для регулирования уровня сахара в крови.