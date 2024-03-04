Желтокорень канадский — исчезающее растение семейства лютиковых. Его активные компоненты включают бета-гидрастин, канадин, канадалин и берберин, обладающие антисептическим действием. Берберин также эффективен при диарее. Он доступен в виде жидкости, таблеток и капсул.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении желтокорня канадского
Желтокорень канадский используется в качестве антисептического средства для полоскания при язвах полости рта, воспалении глаз, ранах и раздражении кожи, либо для спринцевания при влагалищных инфекциях. В сочетании с эхинацеей он используется в качестве средства от простуды. Желтокорень канадский также используется при несварении и диарее.
Поскольку считается, что берберин снижает уровень сахара в крови, некоторые люди принимают желтокорень канадский для регулирования уровня сахара в крови.
Доказательства эффективности желтокорня канадского
Эффективность желтокорня канадского в качестве средства от простуды не доказана. В некоторых исследованиях с относительно надежным дизайном берберин, выделенный из желтокорня канадского, уменьшал диарею, в том числе у людей с синдромом раздраженного кишечника.
Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что у больных диабетом берберин может снижать уровень глюкозы натощак и после еды, а также уровень гемоглобина A1c (HbA1C).
Было показано, что берберин также снижает уровень холестерина, артериальное давление и массу тела.
Побочные эффекты желтокорня канадского
Желтокорень канадский может вызывать различные побочные эффекты, включая раздражение пищеварительного тракта и расстройство желудка, тревожность, сокращения матки и желтуху новорожденных. При приеме в больших количествах желтокорень канадский может вызывать припадки и дыхательную недостаточность, а также воздействовать на сокращения сердца.
Желтокорень канадский не рекомендован беременным или кормящим женщинам, новорожденным и пациентам с судорожными расстройствами или проблемами свертывания крови.
Берберин может повреждать ДНК некоторых клеток. Как это влияет на людей, пока неизвестно.
Лекарственные взаимодействия при приеме желтокорня канадского
Желтокорень канадский может повышать эффективность лекарственных препаратов для профилактики образования сгустков крови (например, варфарина).
Желтокорень оказывает влияние на переработку некоторых лекарственных препаратов печенью, что может привести к другим важным лекарственным взаимодействиям. Таким образом, желтокорень канадский может повышать концентрацию в крови гипотензивных препаратов (снижающих артериальное давление), что приводит к слишком сильному снижению артериального давления. Тем не менее, берберин может снижать превращение лозартана (широко используемого гипотензивного препарата) в активную форму. Желтокорень канадский также может повышать концентрацию в крови циклоспорина — лекарственного препарата, используемого для профилактики отторжения пересаженных органов.
Желтокорень канадский способен снижать уровень метформина в крови, что может препятствовать контролю глюкозы у людей с диабетом 2 типа, принимающих метформин. Берберин в желтокорне канадском может усиливать гипогликемические эффекты сахароснижающих препаратов.
Рекомендации по применению желтокорня канадского
Желтокорень канадский может вызывать множество серьезных побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, а польза от него, если таковая имеется, скорее всего небольшая и в целом достижима при использовании других лекарственных препаратов. Поэтому применение желтокорня канадского не рекомендуется. Беременным или кормящим женщинам не рекомендуется прием желтокорня канадского.
Дополнительная информация
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Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Желтокорень канадский