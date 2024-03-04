Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) — стероид, который вырабатывается в надпочечниках и превращается в половые гормоны (эстрогены и андрогены). Действие ДГЭА на организм подобно действию тестостерона. ДГЭА может быть синтезирован из некоторых ингредиентов мексиканского яма, но употреблять данное растение в пищу не рекомендуется, поскольку человеческий организм не способен преобразовать эти ингредиенты в ДГЭА.
Синтетическая версия ДГЭА доступна в виде таблеток, капсул, порошка, крема для местного применения и геля.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении ДГЭА
Добавки с ДГЭА принимают для улучшения настроения, самочувствия, повышения работоспособности и способности нормально функционировать в условиях стресса. Другие полезные свойства включают в себя:
повышение полового влечения;
углубление ночного сна;
снижение уровня холестерина;
увеличение мышечной силы и минеральной плотности костной ткани;
уменьшение количества жира в организме;
облегчение депрессии;
улучшение внешнего вида стареющей кожи;
лечение бесплодия у женщин, которые проходят курс искусственного оплодотворения.
Для лечения атрофии влагалища используются рецептурные овулы или суппозитории с ДГЭА.
У пожилых мужчин могут снижать количество жира в организме. У пожилых женщин со снижением функции надпочечников ДГЭА может улучшить качество жизни и снизить симптомы депрессии, хотя, вероятно, существуют более эффективные методы комплементарной и альтернативной медикаментозной терапии.
Сторонники этой добавки также утверждают, что ДГЭА может обладать омолаживающим действием, улучшать функцию мозга у людей с болезнью Альцгеймера и облегчать симптомы системной красной волчанки.
Многие спортсмены утверждают, что ДГЭА помогает нарастить мышцы и улучшает спортивные результаты, однако использование ДГЭА запрещено многочисленными профессиональными спортивными организациями.
Доказательства эффективности ДГЭА
Многие из утверждений о благоприятном воздействии ДГЭА на состояние здоровья человека ничем не подкреплены. Однако некоторые данные указывают на то, что он может облегчать депрессию (хотя и не в качестве первоочередного лечения), улучшать внешний вид стареющей кожи и повышать фертильность у женщин, которые проходят курс искусственного оплодотворения.
В ходе исследований было обнаружено мало доказательств благоприятного влияния добавок с ДГЭА на когнитивную функцию у людей среднего или пожилого возраста, не страдающих деменцией.
Побочные эффекты ДГЭА
Теоретически ДГЭА может привести к развитию угревой сыпи, головных болей, частой смене настроения, увеличению молочных желез у мужчин и росту волос у женщин. Он может снижать уровень холестерина ЛПВП (хорошего холестерина), повышать уровень триглицеридов и усугублять синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Он также может стимулировать рост рака предстательной железы, печени и молочных желез. Однако подобное действие не было подтверждено.
Лекарственные взаимодействия при приеме ДГЭА
ДГЭА может усиливать кровотечение у людей, принимающих антикоагулянты. ДГЭА провоцировал развитие мании у людей, принимающих антидепрессанты. ДГЭА может выступать антагонистом анти-эстрогенных эффектов тамоксифена, ингибиторов ароматазы (таких как анастрозол) и фулвестранта. ДГЭА может повышать концентрацию триазолама (бензодиазепина, используемого для лечения бессонницы) и снижать эффективность вакцинации против туберкулеза бациллой Кальметта-Жерена (БЦЖ).
Рекомендации по применению ДГЭА
Применение добавок, содержащих ДГЭА, обычно не рекомендуется, поскольку заявленные полезные свойства не были доказаны, тогда как развитие вредных побочных эффектов, как и некоторых лекарственных взаимодействий, вполне возможно. Использование этой добавки спортсменами обычно запрещено. Дети не должны употреблять ДГЭА.