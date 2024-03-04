Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)

Добавки с ДГЭА принимают для улучшения настроения, самочувствия, повышения работоспособности и способности нормально функционировать в условиях стресса. Другие полезные свойства включают в себя:

повышение полового влечения;

углубление ночного сна;

снижение уровня холестерина;

увеличение мышечной силы и минеральной плотности костной ткани;

уменьшение количества жира в организме;

облегчение депрессии;

улучшение внешнего вида стареющей кожи;

лечение бесплодия у женщин, которые проходят курс искусственного оплодотворения.

Для лечения атрофии влагалища используются рецептурные овулы или суппозитории с ДГЭА.

У пожилых мужчин могут снижать количество жира в организме. У пожилых женщин со снижением функции надпочечников ДГЭА может улучшить качество жизни и снизить симптомы депрессии, хотя, вероятно, существуют более эффективные методы комплементарной и альтернативной медикаментозной терапии.

Сторонники этой добавки также утверждают, что ДГЭА может обладать омолаживающим действием, улучшать функцию мозга у людей с болезнью Альцгеймера и облегчать симптомы системной красной волчанки.

Многие спортсмены утверждают, что ДГЭА помогает нарастить мышцы и улучшает спортивные результаты, однако использование ДГЭА запрещено многочисленными профессиональными спортивными организациями.