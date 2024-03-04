Глюкозамин экстрагируют из материала (хитин), который содержится в панцире крабов, устриц и креветок. Глюкозамин можно наносить местно в виде крема или мази, или принимать в виде таблеток или капсул, обычно в виде глюкозамина сульфата, а иногда глюкозамина гидрохлорида. Глюкозамин часто принимают в комбинации с хондроитинсульфатом.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении глюкозамина
Глюкозамин преимущественно принимают для лечения остеоартрита коленного сустава. Его роль в лечении остеоартрита других суставов менее изучена.
Доказательства эффективности глюкозамина
Существуют противоречивые данные. Некоторые указывают на наличие обезболивающего и модифицирующего течение болезни действия, тогда как результаты крупных исследований с надлежащим дизайном продемонстрировали отсутствие пользы при приеме данного средства. В одном обширном исследовании было продемонстрировано, что глюкозамина гидрохлорид оказывает благоприятное воздействие в комбинации с хондроитинсульфатом. Данные подтверждают пользу применения глюкозамина сульфата конкретного производителя Rotta Research Laboratorium для лечения остеоартрита коленного сустава легкой или средней степени тяжести при приеме в течение не менее 6 месяцев. Польза от применения глюкозамина при тяжелом остеоартрите коленного сустава или остеоартрита других локализаций менее ясна.
Побочные эффекты глюкозамина
Глюкозамин является безопасным средством практически для всех пациентов. Распространенные побочные эффекты включают зуд и слабые пищеварительные проблемы, например, изжогу, диарею, рвоту и тошноту. Другие побочные эффекты включают утомляемость, головную боль, нарушения сна, чувствительность к солнечному свету и изменения ногтей. Люди с заболеваниями печени должны по возможности избегать приема глюкозамина. У пациентов с аллергией на моллюсков, которые принимают глюкозамин, полученный из этих морских животных, могут возникать аллергические реакции. Отмечались обострения у некоторых людей с астмой.
Лекарственные взаимодействия при приеме глюкозамина
Согласно описаниям клинических случаев и информации, представленной во Всемирную организацию здравоохранения, глюкозамин в высоких дозах может взаимодействовать с варфарином и приводить к образованию кровоподтеков или кровотечениям. О других значимых лекарственных взаимодействиях информация отсутствует.
Рекомендации по применению глюкозамина
Глюкозамин в целом считается безопасным, но его польза малозначительна. Люди с остеоартритом коленного сустава могут поговорить со своим врачом о добавлении глюкозамина (обычно в сочетании с хондроитинсульфатом) в план лечения. Тем не менее, его использование не одобрено объединениями специалистов, которые занимаются лечением остеоартрита.
Людям, принимающим варфарин, следует поговорить со своим врачом о мониторинге риска кровотечения.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: глюкозамин и хондроитин при остеоартрите: что необходимо знать