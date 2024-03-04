Глюкозамин

Существуют противоречивые данные. Некоторые указывают на наличие обезболивающего и модифицирующего течение болезни действия, тогда как результаты крупных исследований с надлежащим дизайном продемонстрировали отсутствие пользы при приеме данного средства. В одном обширном исследовании было продемонстрировано, что глюкозамина гидрохлорид оказывает благоприятное воздействие в комбинации с хондроитинсульфатом. Данные подтверждают пользу применения глюкозамина сульфата конкретного производителя Rotta Research Laboratorium для лечения остеоартрита коленного сустава легкой или средней степени тяжести при приеме в течение не менее 6 месяцев. Польза от применения глюкозамина при тяжелом остеоартрите коленного сустава или остеоартрита других локализаций менее ясна.