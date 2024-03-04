Внутривенная витаминная терапия (коктейль Майерса)

Внутривенная (в/в) витаминная терапия (также известная как внутривенная терапия микроэлементами и гидратационная терапия) — это способ введения концентрированных доз витаминов и минералов непосредственно в кровоток, который делает возможным быстрое всасывание более высоких доз витаминов и минералов, чем если бы человек получал их через продукты питания или пищевые добавки.
Эти жидкости доставляются через небольшую трубку, введенную в вену.
Внутривенные вливания обычно занимают от 20 до 60 минут, в зависимости от объема коктейля и размера вен пациента.
Внутривенная витаминная терапия используется многими знаменитостями и доступна во многих барах для внутривенных вливаний, капельных барах и салонах для внутривенных вливаний.
Коктейль Майерса является популярной смесью для внутривенной витаминной терапии среди поставщиков услуг комплементарной и альтернативной медицины.
Смесь Майерса состоит из высоких доз витаминов группы В, витамина С и минералов (магния и кальция), смешанных со стерильной водой.
В 1970-х годах в Балтиморе д-р Джон Майерс разработал и впервые ввел внутривенные витаминные препараты.
Внутривенно можно вводить любой витамин или минерал, и некоторые врачи, назначающие инфузию, изменяют содержание витаминов в коктейле Майерса (тогда он называется модифицированным коктейлем Майерса). Некоторые врачи также в индивидуальном порядке подбирают дозы витаминов для ослабленных пожилых людей и детей.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении внутривенной витаминной терапии
Внутривенная витаминная терапия лучше всего подходит для людей, которые не могут получить достаточное количество витаминов и минералов, поскольку они не могут съедать достаточное количество пищи или имеющееся у них заболевание препятствует нормальному всасыванию питательных веществ.
Тем не менее, в противовес этому, некоторые сторонники этого метода утверждают, что внутривенная витаминная терапия может улучшать самочувствие даже у людей, не страдающих дефицитом витаминов (или минералов). Клиники и компании, предлагающие коктейль Майерса и другие концентрированные витаминные смеси для внутривенного введения, утверждают, что эти вливания могут:
лечить обезвоживание после чрезмерной физической нагрузки или чрезмерного употребления алкоголя
укреплять иммунную систему (хотя неясно, что это означает или как это может происходить);
увеличивать работоспособность и снижать утомляемость;
снимать стресс, тревожность и депрессию;
выводить токсины из организма;
делать кожу более здоровой;
лечить астму, аллергии, хронический синусита, повышенное артериальное давление, фибромиалгию, диабет, заболевания сердца, острые мышечные спазмов и болезнь Паркинсона;
лечить мигрени и головные боли напряжения.
Поставщики услуг по внутривенной витаминной терапии также утверждают, что внутривенное вливание лучше, чем пищевые источники витаминов, потому что
Внутривенное введение растворов может назначаться людям с различными пищевыми аллергиями.
Большое количество витаминов и минералов поступает непосредственно в кровоток, поэтому у них более прямой путь в клетки и митохондрии, где, как утверждается, они оказывают благоприятное воздействие.
Доказательства эффективности внутривенной витаминной терапии
Эффективность коктейля Майерса, как и любой другой формы высоко коныентрированной внутривенной витаминной терапии проверялась на людях без дефицита витаминов или минералов лишь в небольшом количестве исследований. (Кроме того, до сих пор нет опубликованных доказательств того, что эта терапия эффективна при каких-либо серьезных или хронических заболеваниях). Таким образом, доказательства в основном построены на отдельных примерах, а это означает, что они ограничены субъективными ощущениями людей. Основанные на личных впечатлениях доказательства, как правило, не считаются убедительными.
Инъекции отдельных витаминов или минералов являются доказательными методами лечения людей с дефицитом этих нутриентов или контроля побочных эффектов определенных лекарственных препаратов.
Однако данные также свидетельствуют о том, что наилучший способ получения необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ — это пища, за редкими исключениями (например иногда железо или витамин В12).
Несколько проведенных исследований были небольшими, не включали группу плацебо или показали, что эффективность внутривенных вливаний не больше, чем плацебо.
В 2018 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию, занимающуюся маркетингом и продажей коктейля Майерса и других внутривенных витаминных и минеральных коктейлей, в «ложных и необоснованных заявлениях» о способности этих коктейлей лечить такие заболевания, как рак, рассеянный склероз, диабет, фибромиалгия и сердечная недостаточность.
FTC утверждала, что эти заявления о лечении и его эффективности были ложными или не подтверждались компетентными и надежными научными данными.
Побочные эффекты внутривенной витаминной терапии
У людей с отклонениями со стороны уровней магния или калия в крови (например вызванными болезнью почек, приемом диуретиков или чрезмерным употреблением алкоголя) инфузии, содержащие магний (или, реже, калий), могут вызывать такие проблемы, как нарушение сердечного ритма или мышечная слабость.
У людей с заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением вливания высоких доз витаминов может приводить к перегрузке жидкостью, что может временно, но иногда необратимо повреждать почки, головной мозг и/или сердце.
Если инфузия проводится слишком быстро, она может снизить артериальное давление (возможно, из-за магния), что может привести к головокружению и обмороку.
Согласно отчетам некоторых исследований, инфузии коктейля Майерса или другой комбинации витаминов и минералов могут приводить к появлению симптомов депрессии, бессонницы и расстройства желудка.
Избыточное количество витаминов и минералов может причинить вред. Например, большие внутривенные дозы тиамина (витамина группы B) могут вызывать анафилаксию — потенциально опасную для жизни аллергическую реакцию. Кроме того, высокие дозы витамина B6 могут вызывать повреждение периферических нервов (периферическая невропатия).
Безопасность внутривенной витаминной терапии у беременных и кормящих женщин не изучалась.
Лекарственные взаимодействия при применении внутривенной витаминной терапии
Вопрос того, какие лекарственные препараты взаимодействуют с внутривенными витаминными препаратами, зависит от того, какие витамины и минералы вводятся, а также от их дозировки. Некоторые примеры взаимодействий перечислены ниже.
Внутривенное введение витамина B6 может приводить к снижению ответа на лекарственные препараты, которые используются для стимуляции выработки клеток крови (например эритропоэтин, эпоэтин альфа и дарбэпоэтин альфа) и часто назначаются людям с хронической болезнью почек или раком.
Магний может взаимодействовать с гипотензивными препаратами, приводя к снижению артериального давления.
Цефтриаксон, инъекционный препарат для лечения определенных бактериальных инфекций, может связываться с введенным в кровь кальцием, и эта комбинация может повреждать почки, легкие или желчный пузырь.
Рекомендации по применению внутривенной витаминной терапии
Не рекомендуется использовать внутривенную витаминную терапию у здоровых людей, поскольку ни одно из заявленных полезных для здоровья свойств не было подтверждено.
Безопасность внутривенных инфузий витаминов неясна, отчасти потому, что это зависит от того, какие витамины и минералы вводятся, как быстро они вводятся, а также от дозы каждого микроэлемента. Кроме того, следует избегать внутривенной витаминной терапии, проводимой неквалифицированным персоналом (например, в некоторых медицинских спа-центрах).
Беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями почек, повышенным артериальным давлением или заболеваниями сердца следует избегать употребления коктейля Майерса или других видов высокодозовой внутривенной витаминной терапии.
Людям, у которых нет дефицита витаминов или минералов, а также тем, кто принимает определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для стимуляции выработки эритроцитов и цефтриаксон), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем использовать коктейль Майерса или другие виды высокодозовой внутривенной витаминной терапии.