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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Внутривенная витаминная терапия (коктейль Майерса)

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Внутривенная (в/в) витаминная терапия (также известная как внутривенная терапия микроэлементами и гидратационная терапия) — это способ введения концентрированных доз витаминов и минералов непосредственно в кровоток, который делает возможным быстрое всасывание более высоких доз витаминов и минералов, чем если бы человек получал их через продукты питания или пищевые добавки.

  • Эти жидкости доставляются через небольшую трубку, введенную в вену.

  • Внутривенные вливания обычно занимают от 20 до 60 минут, в зависимости от объема коктейля и размера вен пациента.

  • Внутривенная витаминная терапия используется многими знаменитостями и доступна во многих барах для внутривенных вливаний, капельных барах и салонах для внутривенных вливаний.

Коктейль Майерса является популярной смесью для внутривенной витаминной терапии среди поставщиков услуг комплементарной и альтернативной медицины.

  • Смесь Майерса состоит из высоких доз витаминов группы В, витамина С и минералов (магния и кальция), смешанных со стерильной водой.

  • В 1970-х годах в Балтиморе д-р Джон Майерс разработал и впервые ввел внутривенные витаминные препараты.

  • Внутривенно можно вводить любой витамин или минерал, и некоторые врачи, назначающие инфузию, изменяют содержание витаминов в коктейле Майерса (тогда он называется модифицированным коктейлем Майерса). Некоторые врачи также в индивидуальном порядке подбирают дозы витаминов для ослабленных пожилых людей и детей.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении внутривенной витаминной терапии

Внутривенная витаминная терапия лучше всего подходит для людей, которые не могут получить достаточное количество витаминов и минералов, поскольку они не могут съедать достаточное количество пищи или имеющееся у них заболевание препятствует нормальному всасыванию питательных веществ.

Тем не менее, в противовес этому, некоторые сторонники этого метода утверждают, что внутривенная витаминная терапия может улучшать самочувствие даже у людей, не страдающих дефицитом витаминов (или минералов). Клиники и компании, предлагающие коктейль Майерса и другие концентрированные витаминные смеси для внутривенного введения, утверждают, что эти вливания могут:

  • лечить обезвоживание после чрезмерной физической нагрузки или чрезмерного употребления алкоголя

  • укреплять иммунную систему (хотя неясно, что это означает или как это может происходить);

  • увеличивать работоспособность и снижать утомляемость;

  • снимать стресс, тревожность и депрессию;

  • выводить токсины из организма;

  • делать кожу более здоровой;

  • лечить астму, аллергии, хронический синусита, повышенное артериальное давление, фибромиалгию, диабет, заболевания сердца, острые мышечные спазмов и болезнь Паркинсона;

  • лечить мигрени и головные боли напряжения.

Поставщики услуг по внутривенной витаминной терапии также утверждают, что внутривенное вливание лучше, чем пищевые источники витаминов, потому что

  • Внутривенное введение растворов может назначаться людям с различными пищевыми аллергиями.

  • Большое количество витаминов и минералов поступает непосредственно в кровоток, поэтому у них более прямой путь в клетки и митохондрии, где, как утверждается, они оказывают благоприятное воздействие.

Доказательства эффективности внутривенной витаминной терапии

Эффективность коктейля Майерса, как и любой другой формы высоко коныентрированной внутривенной витаминной терапии проверялась на людях без дефицита витаминов или минералов лишь в небольшом количестве исследований. (Кроме того, до сих пор нет опубликованных доказательств того, что эта терапия эффективна при каких-либо серьезных или хронических заболеваниях). Таким образом, доказательства в основном построены на отдельных примерах, а это означает, что они ограничены субъективными ощущениями людей. Основанные на личных впечатлениях доказательства, как правило, не считаются убедительными.

  • Инъекции отдельных витаминов или минералов являются доказательными методами лечения людей с дефицитом этих нутриентов или контроля побочных эффектов определенных лекарственных препаратов.

  • Однако данные также свидетельствуют о том, что наилучший способ получения необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ — это пища, за редкими исключениями (например иногда железо или витамин В12).

  • Несколько проведенных исследований были небольшими, не включали группу плацебо или показали, что эффективность внутривенных вливаний не больше, чем плацебо.

В 2018 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию, занимающуюся маркетингом и продажей коктейля Майерса и других внутривенных витаминных и минеральных коктейлей, в «ложных и необоснованных заявлениях» о способности этих коктейлей лечить такие заболевания, как рак, рассеянный склероз, диабет, фибромиалгия и сердечная недостаточность.

  • FTC утверждала, что эти заявления о лечении и его эффективности были ложными или не подтверждались компетентными и надежными научными данными.

Побочные эффекты внутривенной витаминной терапии

  • У людей с отклонениями со стороны уровней магния или калия в крови (например вызванными болезнью почек, приемом диуретиков или чрезмерным употреблением алкоголя) инфузии, содержащие магний (или, реже, калий), могут вызывать такие проблемы, как нарушение сердечного ритма или мышечная слабость.

  • У людей с заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением вливания высоких доз витаминов может приводить к перегрузке жидкостью, что может временно, но иногда необратимо повреждать почки, головной мозг и/или сердце.

  • Если инфузия проводится слишком быстро, она может снизить артериальное давление (возможно, из-за магния), что может привести к головокружению и обмороку.

  • Согласно отчетам некоторых исследований, инфузии коктейля Майерса или другой комбинации витаминов и минералов могут приводить к появлению симптомов депрессии, бессонницы и расстройства желудка.

  • Избыточное количество витаминов и минералов может причинить вред. Например, большие внутривенные дозы тиамина (витамина группы B) могут вызывать анафилаксию — потенциально опасную для жизни аллергическую реакцию. Кроме того, высокие дозы витамина B6 могут вызывать повреждение периферических нервов (периферическая невропатия).

  • Безопасность внутривенной витаминной терапии у беременных и кормящих женщин не изучалась.

Лекарственные взаимодействия при применении внутривенной витаминной терапии

Вопрос того, какие лекарственные препараты взаимодействуют с внутривенными витаминными препаратами, зависит от того, какие витамины и минералы вводятся, а также от их дозировки. Некоторые примеры взаимодействий перечислены ниже.

  • Внутривенное введение витамина B6 может приводить к снижению ответа на лекарственные препараты, которые используются для стимуляции выработки клеток крови (например эритропоэтин, эпоэтин альфа и дарбэпоэтин альфа) и часто назначаются людям с хронической болезнью почек или раком.

  • Магний может взаимодействовать с гипотензивными препаратами, приводя к снижению артериального давления.

  • Цефтриаксон, инъекционный препарат для лечения определенных бактериальных инфекций, может связываться с введенным в кровь кальцием, и эта комбинация может повреждать почки, легкие или желчный пузырь.

Рекомендации по применению внутривенной витаминной терапии

Не рекомендуется использовать внутривенную витаминную терапию у здоровых людей, поскольку ни одно из заявленных полезных для здоровья свойств не было подтверждено.

Безопасность внутривенных инфузий витаминов неясна, отчасти потому, что это зависит от того, какие витамины и минералы вводятся, как быстро они вводятся, а также от дозы каждого микроэлемента. Кроме того, следует избегать внутривенной витаминной терапии, проводимой неквалифицированным персоналом (например, в некоторых медицинских спа-центрах).

  • Беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями почек, повышенным артериальным давлением или заболеваниями сердца следует избегать употребления коктейля Майерса или других видов высокодозовой внутривенной витаминной терапии.

  • Людям, у которых нет дефицита витаминов или минералов, а также тем, кто принимает определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для стимуляции выработки эритроцитов и цефтриаксон), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем использовать коктейль Майерса или другие виды высокодозовой внутривенной витаминной терапии.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.