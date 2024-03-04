Внутривенная витаминная терапия (коктейль Майерса)

Внутривенная витаминная терапия лучше всего подходит для людей, которые не могут получить достаточное количество витаминов и минералов, поскольку они не могут съедать достаточное количество пищи или имеющееся у них заболевание препятствует нормальному всасыванию питательных веществ.

Тем не менее, в противовес этому, некоторые сторонники этого метода утверждают, что внутривенная витаминная терапия может улучшать самочувствие даже у людей, не страдающих дефицитом витаминов (или минералов). Клиники и компании, предлагающие коктейль Майерса и другие концентрированные витаминные смеси для внутривенного введения, утверждают, что эти вливания могут:

лечить обезвоживание после чрезмерной физической нагрузки или чрезмерного употребления алкоголя

укреплять иммунную систему (хотя неясно, что это означает или как это может происходить);

увеличивать работоспособность и снижать утомляемость;

снимать стресс, тревожность и депрессию;

выводить токсины из организма;

делать кожу более здоровой;

лечить астму, аллергии, хронический синусита, повышенное артериальное давление, фибромиалгию, диабет, заболевания сердца, острые мышечные спазмов и болезнь Паркинсона;

лечить мигрени и головные боли напряжения.

Поставщики услуг по внутривенной витаминной терапии также утверждают, что внутривенное вливание лучше, чем пищевые источники витаминов, потому что