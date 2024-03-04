Исследования продемонстрировали, что валериана улучшает качество сна и снижает время, необходимое для засыпания. Например, в одном из исследований у женщин в менопаузе, страдавших проблемами со сном, улучшилось. Однако эффективность валерианы при лечении бессонницы до сих пор не доказана.

Научных данных для утверждения, что валериана эффективна при головной боли, депрессии, нерегулярном сердцебиении и треморе, недостаточно. В настоящее время существует интерес к изучению валерианы для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и в одном исследовании было показано, что валериана обладает некоторыми свойствами, которые нейтрализуют обсессивные и компульсивные тенденции.