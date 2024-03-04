Валериана — это многолетнее дикорастущее растение, произрастающее на лугах по всей Северной Америке, Азии и Европе. Сухой корень растения содержит валепотриаты, которые могут обладать успокаивающим действием. Измельченный в порошок корень валерианы доступен в форме капсул, таблеток и чая.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении валерианы
Валериану обычно принимают в качестве седативного средства, особенно в Европе.
Валериану также принимают при головной боли, депрессии, симптомах менопаузы, предменструальном синдроме, нарушениях сердечного ритма и треморе. Ее обычно принимают в течение короткого периода времени (2–6 недель).
Доказательства эффективности валерианы
Исследования продемонстрировали, что валериана улучшает качество сна и снижает время, необходимое для засыпания. Например, в одном из исследований у женщин в менопаузе, страдавших проблемами со сном, улучшилось. Однако эффективность валерианы при лечении бессонницы до сих пор не доказана.
Научных данных для утверждения, что валериана эффективна при головной боли, депрессии, нерегулярном сердцебиении и треморе, недостаточно. В настоящее время существует интерес к изучению валерианы для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и в одном исследовании было показано, что валериана обладает некоторыми свойствами, которые нейтрализуют обсессивные и компульсивные тенденции.
Побочные эффекты валерианы
Исследования указывают на то, что в обычных дозах валериана, как правило, безопасна. Валериана не рекомендуется пациентам, которые водят машину или выполняют другие действия, требующие внимания.
Побочные эффекты валерианы включают головную боль, расстройство желудка, нарушения со стороны сердца и даже бессонницу у некоторых людей. Некоторые люди испытывают сонливость утром после приема валерианы, особенно в более высоких дозах.
Валериану не рекомендуется принимать беременным или кормящим женщинам, а также детям в возрасте младше 3 лет.
Симптомы отмены при длительном применении включают тахикардию, раздражительность и тревожность.
Наблюдалось токсическое действие на печень.
Лекарственные взаимодействия при приеме валерианы
Валериана может продлевать действие других седативных препаратов (например барбитуратов), препаратов, угнетающих центральную нервную систему (например бензодиазепинов), седативных добавок (например кавы или мелатонина) или алкоголя при совместном приеме, а также влиять на вождение автомобиля и другие действия, требующие внимания.
Рекомендации по применению валерианы
Доказательства эффективности валерианы при проблемах со сном, противоречивы, но из-за незначительности побочных эффектов и возможной пользы ее стоит попробовать людям, которые хотят улучшить качество своего сна. Ее прием следует прекратить за 2 недели до хирургического вмешательства из-за риска усиления седации при приеме вместе с анестезирующими средствами.
Валериана обычно считается безопасной для большинства людей. Однако беременным или кормящим женщинам, а также детям в возрасте младше 3 лет не следует принимать валериану.
Валериану не следует принимать одновременно с алкоголем или седативными средствами. Валериана не рекомендуется людям, которые водят машину или выполняют другие действия, требующие внимания.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Валериана