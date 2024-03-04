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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Бакопа

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Научное название бакопы — Bacopa monniera.

  • Бакопа — это небольшое растение, которое растет в болотистых районах по всей Азии, а также в Южной Америке, на Гавайях и во Флориде.

  • Это растение также известно под названием брахми, индийский щитолистник, водяной иссоп и трава благодати.

  • Распространенное название «брахми» также может относиться к совершенно другому растению готу кола (Centella asiatica), которое обладает аналогичными лекарственными свойствами, что и бакопа. Оба растения считаются адаптогенами.

  • Все части растения веками использовались в рамках традиционной аюрведической медицины в Индии.

Активные ингредиенты бакопы представляют собой смесь «бакозидов», которые якобы защищают нервные клетки и улучшают способность к обучению.

  • Считается, что ингредиенты растения также обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются активными побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток.

Растение можно использовать несколькими способами:

  • употреблять наземную часть в пищу как другие травы;

  • высушивать и перетирать в порошок, который можно смешивать со сливочным маслом;

  • добавлять к пищевым добавкам в виде таблеток и капсул (как саму по себе, так и в сочетании с другими растениями).

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении бакопы

Длинный список полезных для здоровья свойств, заявленных для этого растения, включает в себя следующее:

  • улучшение памяти и способности к обучению;

  • лечение невроза, гипертензии, тревожности, астмы, проказы, туберкулеза и кожных заболеваний;

  • замедление старения;

  • лечение укусов змей;

  • облегчение или задержка развития симптомов болезни Альцгеймера и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ);

  • улучшение пищеварения.

Доказательства эффективности бакопы

Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая бакопу, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств. Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что бакопа эффективна в плане улучшения памяти, когнитивной функции или лечения какого бы то ни было заболевания.

Исследования на клетках и животных показывают, что бакопа может оказывать следующее воздействие на состояние здоровья, но эти результаты не были подтверждены исследованиями с участием людей:

  • снижение уровня воспаления, который повышен при многих заболеваниях (например раке, заболевании сердца и диабете);

  • профилактика тревожности и стресса;

  • снижение артериального давления;

  • уничтожение раковых клеток.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что бакопа имеет заявленную пользу для здоровья, весьма ограничены. Многие из этих исследований невелики (например в них менее 100 участников) и плохого качества. Эти исследования показывают, что бакопа может, среди прочих, обладать следующими полезными для здоровья свойствами:

  • улучшать внимание и память;

  • ускорять обработку визуальной информации;

  • облегчать симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей;

  • помогать предотвращать судорожные припадки;

  • уменьшать тревожность;

Побочные эффекты бакопы

Распространенные побочные эффекты бакопы включают расстройство желудка, тошноту, диарею и/или утомляемость. Некоторые данные также свидетельствуют о том, что бакопа может:

  • замедлять частоту сердечных сокращений, что может быть проблемой у людей, у которых частота сердечных сокращений уже замедлена;

  • замедлять кишечный транзит, что может представлять опасность для людей с непроходимостью, которая сама замедляет прохождение пищи или жидкости через кишечник;

  • усугублять язвенную болезнь, потому что она может повышать секрецию в желудке и кишечнике;

  • усиливать секрецию в легких и, таким образом, усугублять астму и другие заболевания легких;

  • повышать уровень гормонов щитовидной железы, что может сделать ее небезопасной для людей с заболеванием щитовидной железы;

  • усиливать непроходимость мочевыводящих путей, поскольку она может увеличивать секрецию в мочевыводящих путях.

Лекарственные взаимодействия при приеме бакопы

Существует очень мало данных о взаимодействии между бакопой и другими лекарственными препаратами.

  • Поскольку бакопа может повышать уровень гормонов щитовидной железы, пациентам, принимающим препараты гормонов щитовидной железы, не следует принимать бакопу.

  • Одновременный прием бакопы и флуоксетина (антидепрессант) может вызывать такие симптомы, как дезориентация, возбуждение и изменение артериального давления или температуры.

  • Бакопа может повышать уровень определенных химических веществ в головном мозге, сердце и других органах. Некоторые лекарственные препараты, например препараты, используемые для лечения болезни Альцгеймера и глаукомы, включая пилокарпин, донепезил и такрин, также могут воздействовать на эти химические вещества.

  • Бакопа также может повышать концентрацию в крови других лекарственных препаратов, таких как варфарин (антикоагулянт), лекарственные препараты для лечения диабета (глипизид), некоторые лекарственные препараты, снижающие артериальное давление (дилтиазем или лозартан), а также некоторые химиотерапевтические препараты (этопозид, винбластин или винкристин).

Рекомендации по применению бакопы

Положительное воздействие бакопы на здоровье человека не было подтверждено исследованиями высокого качества с участием людей.

Использование бакопы не рекомендуется, поскольку не существует подтверждений ее пользы, перевешивающей вероятность развития вредных побочных эффектов.

Бакопа, вероятно, безопасна для большинства людей. Однако:

  • беременным женщинам и людям с язвами желудка, заболеваниями щитовидной железы, кишечной непроходимостью, непроходимостью мочевыводящих путей, замедленным сердцебиением или заболеванием легких следует избегать приема бакопы;

  • людям, принимающим определенные лекарственные препараты (в том числе флуоксетин, гормоны щитовидной железы и лекарственные препараты для лечения болезни Альцгеймера, глаукомы, повышенного артериального давления или диабета), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать бакопу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.