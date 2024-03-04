Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая бакопу, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств. Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что бакопа эффективна в плане улучшения памяти, когнитивной функции или лечения какого бы то ни было заболевания.

Исследования на клетках и животных показывают, что бакопа может оказывать следующее воздействие на состояние здоровья, но эти результаты не были подтверждены исследованиями с участием людей:

снижение уровня воспаления, который повышен при многих заболеваниях (например раке, заболевании сердца и диабете);

профилактика тревожности и стресса;

снижение артериального давления;

уничтожение раковых клеток.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что бакопа имеет заявленную пользу для здоровья, весьма ограничены. Многие из этих исследований невелики (например в них менее 100 участников) и плохого качества. Эти исследования показывают, что бакопа может, среди прочих, обладать следующими полезными для здоровья свойствами: