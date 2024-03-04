Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая базилик священный, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств. Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что базилик священный эффективен в плане лечения какого-либо заболевания.

Исследования на животных указывают на то, что масло семян базилика священного способно:

предупреждать появление язв и изменений в сердце и кровеносных сосудах вследствие стресса;

замедлять рост раковых клеток и продлять жизнь у животных с раком;

уменьшать тревожность;

уменьшать образование налета и гингивит во рту при приеме в виде экстракта листьев в жидкости для полоскания рта.

Но ни один из этих результатов не был воспроизведен у людей.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что базилик священный имеет заявленную пользу для здоровья, весьма ограничены. Многие из этих исследований невелики и плохого качества Эти исследования показывают, что базилик священный, среди прочего, может обладать следующими полезными для здоровья свойствами, но для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более крупные исследования с более основательным дизайном дизайном: