Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Базилик священный

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Научное название базилика священного — Ocimum tenuiflorum.

  • Название базилика священного на хинди — тулси, что означает несравненный.

  • Другие названия этого растения — тайский базилик и щетколистный чай.

  • Базилик священный — это растение родом из Индии, которое также растет в Австралии, Западной Африке и некоторых странах Ближнего Востока.

  • Это растение используется в Индии более 3000 лет в рамках аюрведической медицины.

  • Индусы считают базилик священный сакральным растением и часто высаживают его вокруг индуистских святилищ.

  • Лекарственные препараты изготавливаются из листьев, стеблей и семян базилика священного.

  • Некоторые люди используют базилик священный при приготовлении пищи (в кулинарных книгах его иногда называют «острым базиликом») из-за его горького, пряного вкуса.

  • Базилик священный продается в составе пищевых добавок в виде таблеток и капсул, а из листьев и цветов растения производят эфирное масло.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении базилика священного

Сторонники этой добавки считают, что базилик священный является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму правильно реагировать на стресс и восстанавливать нормальную функцию организма. Кроме того, базилик священный применяется для достижения следующих эффектов:

  • снижение тревожности и стресса;

  • снижение уровня сахара у людей с диабетом;

  • снижение уровня холестерина;

  • защита от бактериальных и вирусных инфекций;

  • ускорение заживления ран;

  • уменьшать воспаление.

Доказательства эффективности базилика священного

Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая базилик священный, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств. Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что базилик священный эффективен в плане лечения какого-либо заболевания.

Исследования на животных указывают на то, что масло семян базилика священного способно:

  • предупреждать появление язв и изменений в сердце и кровеносных сосудах вследствие стресса;

  • замедлять рост раковых клеток и продлять жизнь у животных с раком;

  • уменьшать тревожность;

  • уменьшать образование налета и гингивит во рту при приеме в виде экстракта листьев в жидкости для полоскания рта.

Но ни один из этих результатов не был воспроизведен у людей.

Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что базилик священный имеет заявленную пользу для здоровья, весьма ограничены. Многие из этих исследований невелики и плохого качества Эти исследования показывают, что базилик священный, среди прочего, может обладать следующими полезными для здоровья свойствами, но для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более крупные исследования с более основательным дизайном дизайном:

  • уменьшение тревожности и облегчение стресса и депрессии, которые сопровождают тревожность;

  • снижение уровня сахара в крови;

  • облегчение симптомов стресса (таких как проблемы со сном, истощение, забывчивость);

  • улучшение дыхательной функции и уменьшение количества приступов у людей с астмой;

  • улучшение реакции иммунной системы на вирусные инфекции;

  • уменьшение воспаления и боли в суставах.

Побочные эффекты базилика священного

При приеме внутрь в период до 8 недель базилик священный безопасен для большинства людей. Но базилик священный может иметь побочные эффекты, такие как тошнота или диарея.

  • Безопасность базилика священного при приеме более 8 недель не изучалась.

  • Для беременных или пытающихся забеременеть женщин прием базилика священного может быть небезопасен. В исследованиях на животных было показано, что большие дозы базилика священного снижают вероятность прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к матке и повышают вероятность преждевременного прерывания беременности. Неизвестно, воздействует ли базилик священный таким же образом и на человека.

  • Безопасность базилика священного для кормящих грудью женщин не изучалась.

  • Базилик священный может снижать в крови уровень гормона щитовидной железы тироксина, поэтому он может усугублять гипотиреоз.

  • Базилик священный может увеличивать риск кровотечения во время и после хирургического вмешательства, поскольку он может замедлять свертывание крови.

Лекарственные взаимодействия при приеме базилика священного

Поскольку базилик священный может замедлять способность крови образовывать сгустки, одновременный прием базилика священного и лекарственных препаратов, замедляющих свертывание крови (например аспирина, клопидогрела, далтепарина, гепарина и варфарина), может повышать вероятность образования синяков и кровотечений. В исследованиях на животных было показано, что базилик священный может усиливать действие некоторых седативных препаратов.

Базилик священный может снижать уровень сахара в крови и, таким образом, может приводить к гипогликемии при его сочетании с некоторыми гипогликемическими (сахароснижающими) препаратами, такими как инсулин или сульфонилмочевина (например, глимепирид).

Рекомендации по применению базилика священного

Применение базилика священного не рекомендуется, поскольку заявленная польза для здоровья не была подтверждена в исследованиях высокого качества с участием людей.

Базилик священный, вероятно, безопасен для большинства людей, однако следует соблюдать следующие меры предосторожности:

  • беременным и кормящим женщинам, женщинам, которые пытаются забеременеть, а также людям с сахарным диабетом 2 типа, гипотиреозом и тем, кто подвергается хирургическому вмешательству, следует избегать употребления базилика священного;

  • людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для замедления свертывания крови или снижения уровня сахара в крови), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем употреблять базилик священный.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.