Научное название базилика священного — Ocimum tenuiflorum.
Название базилика священного на хинди — тулси, что означает несравненный.
Другие названия этого растения — тайский базилик и щетколистный чай.
Базилик священный — это растение родом из Индии, которое также растет в Австралии, Западной Африке и некоторых странах Ближнего Востока.
Это растение используется в Индии более 3000 лет в рамках аюрведической медицины.
Индусы считают базилик священный сакральным растением и часто высаживают его вокруг индуистских святилищ.
Лекарственные препараты изготавливаются из листьев, стеблей и семян базилика священного.
Некоторые люди используют базилик священный при приготовлении пищи (в кулинарных книгах его иногда называют «острым базиликом») из-за его горького, пряного вкуса.
Базилик священный продается в составе пищевых добавок в виде таблеток и капсул, а из листьев и цветов растения производят эфирное масло.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении базилика священного
Сторонники этой добавки считают, что базилик священный является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму правильно реагировать на стресс и восстанавливать нормальную функцию организма. Кроме того, базилик священный применяется для достижения следующих эффектов:
снижение тревожности и стресса;
снижение уровня сахара у людей с диабетом;
снижение уровня холестерина;
защита от бактериальных и вирусных инфекций;
ускорение заживления ран;
уменьшать воспаление.
Доказательства эффективности базилика священного
Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая базилик священный, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств. Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что базилик священный эффективен в плане лечения какого-либо заболевания.
Исследования на животных указывают на то, что масло семян базилика священного способно:
предупреждать появление язв и изменений в сердце и кровеносных сосудах вследствие стресса;
замедлять рост раковых клеток и продлять жизнь у животных с раком;
уменьшать тревожность;
уменьшать образование налета и гингивит во рту при приеме в виде экстракта листьев в жидкости для полоскания рта.
Но ни один из этих результатов не был воспроизведен у людей.
Данные исследований с участием людей, подтверждающие, что базилик священный имеет заявленную пользу для здоровья, весьма ограничены. Многие из этих исследований невелики и плохого качества Эти исследования показывают, что базилик священный, среди прочего, может обладать следующими полезными для здоровья свойствами, но для подтверждения этих предварительных результатов необходимы более крупные исследования с более основательным дизайном дизайном:
уменьшение тревожности и облегчение стресса и депрессии, которые сопровождают тревожность;
снижение уровня сахара в крови;
облегчение симптомов стресса (таких как проблемы со сном, истощение, забывчивость);
улучшение дыхательной функции и уменьшение количества приступов у людей с астмой;
улучшение реакции иммунной системы на вирусные инфекции;
уменьшение воспаления и боли в суставах.
Побочные эффекты базилика священного
При приеме внутрь в период до 8 недель базилик священный безопасен для большинства людей. Но базилик священный может иметь побочные эффекты, такие как тошнота или диарея.
Безопасность базилика священного при приеме более 8 недель не изучалась.
Для беременных или пытающихся забеременеть женщин прием базилика священного может быть небезопасен. В исследованиях на животных было показано, что большие дозы базилика священного снижают вероятность прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к матке и повышают вероятность преждевременного прерывания беременности. Неизвестно, воздействует ли базилик священный таким же образом и на человека.
Безопасность базилика священного для кормящих грудью женщин не изучалась.
Базилик священный может снижать в крови уровень гормона щитовидной железы тироксина, поэтому он может усугублять гипотиреоз.
Базилик священный может увеличивать риск кровотечения во время и после хирургического вмешательства, поскольку он может замедлять свертывание крови.
Лекарственные взаимодействия при приеме базилика священного
Поскольку базилик священный может замедлять способность крови образовывать сгустки, одновременный прием базилика священного и лекарственных препаратов, замедляющих свертывание крови (например аспирина, клопидогрела, далтепарина, гепарина и варфарина), может повышать вероятность образования синяков и кровотечений. В исследованиях на животных было показано, что базилик священный может усиливать действие некоторых седативных препаратов.
Базилик священный может снижать уровень сахара в крови и, таким образом, может приводить к гипогликемии при его сочетании с некоторыми гипогликемическими (сахароснижающими) препаратами, такими как инсулин или сульфонилмочевина (например, глимепирид).
Рекомендации по применению базилика священного
Применение базилика священного не рекомендуется, поскольку заявленная польза для здоровья не была подтверждена в исследованиях высокого качества с участием людей.
Базилик священный, вероятно, безопасен для большинства людей, однако следует соблюдать следующие меры предосторожности:
беременным и кормящим женщинам, женщинам, которые пытаются забеременеть, а также людям с сахарным диабетом 2 типа, гипотиреозом и тем, кто подвергается хирургическому вмешательству, следует избегать употребления базилика священного;
людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для замедления свертывания крови или снижения уровня сахара в крови), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем употреблять базилик священный.