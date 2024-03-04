Сторонники считают, что ашваганда является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму реагировать на психический и физический стресс и восстанавливать нормальное эмоциональное и физическое состояние.

В 2020 и 2021 годах некоторые люди начали принимать ашваганду для уменьшения вредного воздействия COVID-19, хотя польза от ее приема не подтверждается никакими доказательствами.

Длинный список других полезных свойств, заявленных для ашваганды, включает в себя: