Ашваганда — это небольшой вечнозеленый кустарник, который растет в Азии и Африке.
Его ботаническое название — Withania somnifera, также его называют индийским женьшенем и зимней вишней. Активные химические ингредиенты называются витанолидами.
Корни и ягоды кустарника используются для изготовления препаратов аюрведической медицины (традиционной медицинской системы Индии).
Ашваганда выпускается в капсулах и порошках, которые можно смешивать с мягкими продуктами (например йогуртом или овсяной кашей).
Корень, порошок корня и стандартизированные экстракты витанолида применяются в самых разных дозах. (В отличие от рецептурных препаратов, доказательств того, что та или иная доза добавок, в том числе ашваганды, является оптимальной, зачастую практически не существует — либо они противоречат друг другу).
Ашваганда, среди прочих ингредиентов, входит в состав некоторых пищевых добавок, используемых для улучшения сна или лечения стресса.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении ашваганды
Сторонники считают, что ашваганда является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму реагировать на психический и физический стресс и восстанавливать нормальное эмоциональное и физическое состояние.
В 2020 и 2021 годах некоторые люди начали принимать ашваганду для уменьшения вредного воздействия COVID-19, хотя польза от ее приема не подтверждается никакими доказательствами.
Длинный список других полезных свойств, заявленных для ашваганды, включает в себя:
уменьшение симптомов стресса, которые могут привести к тревожности и депрессии;
повышение фертильности у мужчин;
помощь людям с бессонницей;
увеличение мышечной массы, силы, выносливости и работоспособности;
уменьшение воспаления (например, для профилактики повреждения хрящевой ткани, вызванного остеоартритом);
снижение уровня холестерина и триглицеридов;
снижение артериального давления;
улучшение функции головного мозга (включая память);
снижение уровня сахара у людей с диабетом;
уничтожение раковых клеток;
снижение набора массы тела, связанного с кортизолом (гормоном, высвобождаемым в ответ на стресс).
Доказательства эффективности ашваганды
Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая ашваганду, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Имеется недостаточно доказательств того, что ашваганда уменьшает уровень стресса, улучшает сон или эффективна для лечения какого бы то ни было заболевания.
Ашваганда в составе комбинированной добавки продемонстрировала возможность облегчения симптомов остеоартрита, но неясно, была ли это польза от ашваганды, одного из других ингредиентов или их сочетания.
В одном из исследований сообщалось о том, что у людей, принимавших ашваганду, наблюдалось значительное улучшение мышечной силы, силы жима лежа, приседаний и показателей восстановления.
Для подтверждения пользы ашваганды необходимы более крупные исследования с участием людей.
Побочные эффекты ашваганды
Побочные эффекты ашваганды могут включать диарею, головную боль, вялость и тошноту. Могут возникать проблемы с печенью.
Ашваганда может повышать уровень тестостерона.
Ашваганду не следует использовать во время беременности или кормления грудью.
Лекарственные взаимодействия при приеме ашваганды
Ашваганда может снижать уровень сахара в крови и, таким образом, сделать небезопасным применение сахароснижающих (снижающих уровень глюкозы) препаратов (из-за слишком сильного снижения уровня сахара в крови).
Поскольку ашваганда может снижать артериальное давление, она может представлять опасность для людей, принимающих лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления.
Поскольку ашваганда, по-видимому, активирует иммунную систему, она также может вступать в конфликт с лекарственными препаратами, подавляющими иммунитет. К таким лекарственным препаратам относятся циклоспорин, микофенолат, такролимус, преднизон и кортикостероиды.
Ашваганда может вызывать у людей сонливость. Таким образом, сочетание седативных и снотворных препаратов (используемых для улучшения сна) с ашвагандой может вызывать у людей слишком сильную сонливость. К таким седативным препаратам относятся золдипем, эсзопликон, клоназепам, кветиапин и лоразепам.
Ашваганда может повышать уровень гормонов щитовидной железы, поэтому врачи наблюдают за функцией щитовидной железы, проводя анализы крови у всех, кто одновременно принимает гормоны щитовидной железы и ашваганду.
Рекомендации по применению ашваганды
Исследования высокого качества с участием людей не подтвердили положительного воздействия ашваганды на здоровье.
Использование ашваганды не рекомендуется, поскольку не существует подтверждений ее пользы, перевешивающей вероятность развития отрицательных побочных эффектов.
Ашваганда, вероятно, безопасна для большинства людей, однако:
беременным женщинам, людям с язвами желудка и людям с заболеваниями печени следует избегать ашваганды;
женщинам, кормящим грудью, а также людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для угнетения иммунной системы, для снижения уровня сахара в крови, снижения артериального давления и некоторые седативные препараты), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать ашваганду;
людям, принимающим гормоны щитовидной железы, также стоит обсудить со своим врачом прием ашваганды, поскольку это может повлиять на уровень гормонов щитовидной железы в крови.