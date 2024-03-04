Не существует исследований высокого качества, демонстрирующих, что апоэкворин эффективен в плане уменьшения потери памяти или для лечения какого-либо заболевания.

В 2017 году Федеральная торговая комиссия (FTC) и Главный прокурор штата Нью-Йорк обвинили маркетологов пищевой добавки Prevagen в ложных и необоснованных утверждениях (см. пресс-релиз FTC от 9 января 2017 г).