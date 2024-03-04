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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Апоэкворин

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Апоэкворин получают из медуз под названием Aequorea victoria. Созданная в лаборатории версия апоэкворина является основным компонентом безрецептурной пищевой добавки под названием Prevagen.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении апоэкворина

Считается, что апоэкворин улучшает легкую возрастную потерю памяти.

Доказательства эффективности апоэкворина

Не существует исследований высокого качества, демонстрирующих, что апоэкворин эффективен в плане уменьшения потери памяти или для лечения какого-либо заболевания.

В 2017 году Федеральная торговая комиссия (FTC) и Главный прокурор штата Нью-Йорк обвинили маркетологов пищевой добавки Prevagen в ложных и необоснованных утверждениях (см. пресс-релиз FTC от 9 января 2017 г).

Побочные эффекты апоэкворина

Побочные эффекты апоэкворина могут включать головную боль, головокружение, тошноту, проблемы с памятью, проблемы со сном и тревожность. В целом, неизвестно, насколько безопасен апоэкворин.

Лекарственные взаимодействия при приеме апоэкворина

Ничего не известно о рисках серьезных лекарственных взаимодействий при приеме апоэкворина.

Рекомендации по применению апоэкворина

Положительное воздействие апоэкворина на здоровье человека, включая улучшение памяти, не было подтверждено исследованиями высокого качества с участием людей.

Прием апоэкворина не рекомендуется, поскольку не существует подтверждений его пользы, перевешивающей вероятность развития отрицательных побочных эффектов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.