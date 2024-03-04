Апоэкворин получают из медуз под названием Aequorea victoria. Созданная в лаборатории версия апоэкворина является основным компонентом безрецептурной пищевой добавки под названием Prevagen.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении апоэкворина
Считается, что апоэкворин улучшает легкую возрастную потерю памяти.
Доказательства эффективности апоэкворина
Не существует исследований высокого качества, демонстрирующих, что апоэкворин эффективен в плане уменьшения потери памяти или для лечения какого-либо заболевания.
В 2017 году Федеральная торговая комиссия (FTC) и Главный прокурор штата Нью-Йорк обвинили маркетологов пищевой добавки Prevagen в ложных и необоснованных утверждениях (см. пресс-релиз FTC от 9 января 2017 г).
Побочные эффекты апоэкворина
Побочные эффекты апоэкворина могут включать головную боль, головокружение, тошноту, проблемы с памятью, проблемы со сном и тревожность. В целом, неизвестно, насколько безопасен апоэкворин.
Лекарственные взаимодействия при приеме апоэкворина
Ничего не известно о рисках серьезных лекарственных взаимодействий при приеме апоэкворина.
Рекомендации по применению апоэкворина
Положительное воздействие апоэкворина на здоровье человека, включая улучшение памяти, не было подтверждено исследованиями высокого качества с участием людей.
Прием апоэкворина не рекомендуется, поскольку не существует подтверждений его пользы, перевешивающей вероятность развития отрицательных побочных эффектов.