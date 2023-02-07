Непроизвольная потеря массы тела — уменьшение массы тела, когда человек не придерживается диеты или не пытается похудеть иным способом.
Поскольку со временем масса тела любого человека слегка изменяется (например, во время болезни), врачи обычно начинают беспокоиться о непроизвольной потере массы тела, только когда пациент теряет более 4–5 килограмм или 5% массы тела у людей небольшого роста. Подобная потеря массы тела может быть признаком серьезного физического или эмоционального либо психического расстройства. Кроме потери массы тела у пациента могут проявляться другие симптомы, например, потеря аппетита, повышенная температура, боль или ночная потливость в связи с основным заболеванием.
Причины непроизвольноой потери массы тела
Обычно человек худеет, когда употребляет меньше калорий, чем ему необходимо. Пациент употребляет меньше калорий из-за плохого аппетита или в связи с наличием заболевания, которое не позволяет пищеварительному тракту всасывать питательные вещества (нарушение всасывания). В редких случаях у пациентов отмечается заболевание, вызывающее повышенное употребление калорий (например, гиперактивная щитовидная железа). Иногда затронуты оба механизма. Например, онкологические заболевания вызывают потерю аппетита, но повышают уровень расходования калорий, что приводит к быстрой потере массы тела.
Практически любое длительное заболевание определенной степени тяжести может вызвать потерю массы тела (например, тяжелая сердечная недостаточность или эмфизема). Эти заболевания обычно диагностируют с учетом времени возникновения потери веса. В данном разделе описана потеря массы тела как первый симптом заболевания. Причины можно разделить с учетом их возникновения у пациентов с повышенным и сниженным аппетитом.
При повышенном аппетите наиболее распространенные нераспознанные причины непроизвольной потери массы тела включают:
гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);
неконтролируемый диабет;
заболевания, которые вызывают нарушение всасывания.
При пониженном аппетите наиболее распространенные нераспознанные причины непроизвольной потери массы тела включают:
эмоциональные расстройства (например, депрессию);
Обследование при непроизвольной потере массы тела
Приведенная ниже информация поможет людям с непроизвольной потерей массы тела решить, в каких случаях следует обращаться к врачу для обследования, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Поскольку многие заболевания могут вызвать непроизвольную потерю массы тела, врачи обычно проводят тщательное обследование.
Настораживающие признаки
У пациентов с непроизвольной потерей массы тела определенные симптомы и характеристики являются основанием для беспокойства. Они включают:
Повышенная температура и ночная потливость
Боль в костях
одышку, кашель и кашель с кровью;
Сильное чувство жажды и повышенный диурез
головную боль, боль в челюсти во время жевания и/или впервые возникшие проблемы со зрением (например, двойное зрение, размытое зрение или слепые пятна) у пациентов старше 50 лет.
Когда обращаться к врачу
Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. Пациенты без настораживающих признаков должны обратиться к врачу, когда это возможно. Обычно отсрочка в течение недели не причинит вреда.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах, а также о медицинском и социальном анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального осмотра часто позволяют предположить причину кровотечения и определить, какие обследования могут потребоваться (см. таблицу Некоторые распространенные причины и признаки непроизвольной потери массы тела).
Врачи задают вопросы о том, сколько килограмм потерял пациент и в течение какого периода времени. Врачи могут задавать вопросы о:
изменении размера одежды, аппетита и количества употребляемой пищи;
наличии проблем с глотанием;
изменении работы кишечника;
наличии других симптомов, например, усталости, недомогании, повышенной температуры и ночной потливости;
наличии заболевания в анамнезе, которое вызывает потерю массы тела;
приеме препаратов, включая рецептурные, безрецептурные, рекреационные и растительные препараты;
наличии изменений в жизни пациента (например, потери любимого, потери независимости или работы, потери возможности питаться вместе с другими людьми).
Во время физикального обследования врачи проверяют основные показатели состояния организма, чтобы выявить повышенную температуру, учащенное сердцебиение, быстрое дыхание и низкое артериальное давление. Проводится тщательное физикальное обследование, поскольку непроизвольную потерю массы тела могут вызвать многие заболевания. Врачи обследуют сердце, легкие, брюшную полость, голову и шею, молочные железы, нервную систему, прямую кишку (включая предстательную железу у мужчин и анализ на наличие крови в стуле), гениталии, печень, селезенку, лимфатические узлы, суставы и кожу. Врачи также оценивают настроение пациента.
Пациента взвешивают и рассчитывают индекс массы тела.
Некоторые распространенные причины и признаки непроизвольной потери массы тела
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Боль в области живота, усталость, аномальное потемнение кожи и головокружение
Анализы крови
Значительное употребление алкоголя в анамнезе
У мужчин феминизация, потеря мышечной ткани, уменьшение волос в подмышечной области, гладкая кожа, рост молочных желез
У мужчин и женщин иногда вздутие живота в связи с наличием в нем жидкости (асциты) и небольшие лиловые точки на коже (паукообразная ангиома)
Иногда только обследование врачом
Печеночные пробы
Неадекватный страх увеличения массы тела у истощенных молодых женщин или подростков женского пола, отсутствие нормальных менструаций
Только обследование врачом
Частая ночная потливость, усталость и повышенная температура
Иногда боль в костях по ночам и другие органо-специфические симптомы
Оценка функции органов
Грусть, усталость, потеря полового влечения и/или удовольствия, расстройство сна
Только обследование врачом
Сахарный диабет 1-го типа (впервые появившийся или не контролируемый надлежащим образом)
Повышенный аппетит
Сильное чувство жажды и повышенный диурез
Оценка уровня сахара (глюкозы) в крови
Лекарственные препараты
История употребления
Обследование врачом
Иногда прекращение приема препарата
Грибковые инфекции (в легких или в организме)
Повышенная температура, ночная потливость, усталость, кашель и одышка
Часто предшествующее посещение или жизнь в области, где распространен специфический грибок
Обычно посев и окрашивание
иногда анализы крови.
Иногда биопсия
Головная боль, мышечная боль, боль в челюстях во время жевания, повышенная температура и/или нарушения зрения у лиц старше 50 лет
Анализы крови
Иногда биопсия височной артерии
Гельминтоз пищеварительного тракта
Повышенная температура, боль в области живота, вздутие, метеоризм и диарея
Обычно проживание или путешествие в развивающиеся страны
Микроскопическое исследование кала
Повышенная температура, одышка, кашель, опухшие лимфатические узлы по всему телу, диарея и грибковые инфекции
Анализы крови
заболевание почек;
Опухшие конечности, усталость, зуд и иногда пенистая моча
Анализы крови и мочи
Обычно наличие факторов риска (например, дисфункция черепного нерва, прием определенных препаратов и старение)
Только обследование врачом
Диарея, метеоризм и иногда жирный стул
Анализ кала
Проблемы с зубами
Зубная боль или боль в деснах
Неприятный запах изо рта, болезнь десен, выпадание зубов и/или кариес
Только обследование врачом
Кашель и учащенное дыхание
Повышенная температура, опухшие лимфатические узлы по всему телу
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда КТ грудной клетки
Биопсия
Инфекция сердечного клапана (бактериальный эндокардит)
Повышенная температура, ночная потливость, боль в суставах, одышка и усталость
Часто у пациентов с заболеваниями сердечных клапанов или у тех, кто вводит препараты внутривенно
Бактериальный посев крови
Эхокардиография
Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз)
Повышенный аппетит
Непереносимость тепла, потливость, тремор, тревожность, учащенное сердцебиение и диарея
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Повышенная температура, ночная потливость, кашель и кашель с кровью
Иногда наличие факторов риска (например, контакт с пациентами, заболевшими туберкулезом, или проживание в ненадлежащих условиях)
Посев и мазок мокроты
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты, OTC = безрецептурные препараты (over-the-counter); СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Проведение анализов
Симптомы пациента и результаты физикального обследования указывают на причину потери массы тела приблизительно у половины пациентов, включая большинство пациентов, которым со временем ставят онкологический диагноз.
Часто проводятся анализы на выявление распространенных форм рака (например, колоноскопия для выявления рака толстой кишки или маммография для выявления рака молочной железы). Другие анализы проводятся в зависимости от подозреваемых заболеваний. Если анамнез и физикальное обследование не указывают на специфические причины, некоторые врачи проводят ряд анализов, включая рентген грудной клетки, анализы крови и анализ мочи, чтобы выявить причину. После данных анализов проводятся более специфические тесты.
Если результаты всех тестов нормальные, врачи обычно проводят повторное обследование через несколько месяцев, чтобы выявить новые симптомы или данные.
Лечение непроизвольной потери массы тела
Лечение основного заболевания, вызывающего непроизвольную потерю массы тела.
Чтобы пациент лучше ел, врачи часто используют поведенческую терапию, поощряя пациентов к еде, помогая им в этом, предоставляя самые любимые и вкусные блюда небольшими порциями.
Если поведенческая терапия не помогает, назначаются пищевые добавки с высоким содержанием питательных веществ.
Последняя мера включает кормление через трубку, установленную в желудок, ее применяют только в определенных ситуациях. Например, кормление через зонд используют при наличии заболевания, которое можно вылечить со временем, и не используют при наличии болезни Альцгеймера в тяжелой степени.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Непроизвольная потеря массы тела
Частота непроизвольной потери массы тела повышается с возрастом, часто составляя 50% у лиц, проживающих в доме престарелых. У пожилых лиц непроизвольная потеря массы тела часто возникает в связи с заболеваниями, которые вызывают снижение массы и которые распространены у пожилых лиц. Причинами потери массы тела также являются нормальные возрастные изменения. Обычно причинами являются многие факторы.
Нормальные возрастные изменения, которые могут вызвать потерю массы тела, включают:
снижение чувствительности к определенным медиаторам, стимулирующим аппетит, и повышение чувствительности к определенным медиаторам, подавляющим его;
снижение частоты опорожнения желудка (длительное чувство наполненности желудка);
снижение остроты вкусовых и обонятельных ощущений;
потерю мышечной массы (саркопению).
Кроме того, пожилые лица часто социально изолированы, что снижает количество употребляемой пищи. Распространенные сопутствующие факторы включают депрессию и деменцию, особенно у тех, кто проживает в доме престарелых. Стоматологические проблемы (например, периодонтит) с возрастом встречаются все чаще. Они могут приводить к нарушению усвоения питательных веществ и пищеварения. Часто бывает сложно определить особые факторы.
Пожилые люди могут получить пользу от пищевых добавок для коррекции дефицита витаминов (например, витаминов D и В12). Однако пищевые добавки следует принимать между приемами пищи и перед сном. Иначе они могут уменьшить аппетит во время еды. Некоторым людям необходима помощь при приеме пищи или при закупке продуктов.
Ключевые моменты
Непроизвольная потеря массы тела более 5 килограмм или 5% веса в течение нескольких месяцев является причиной для беспокойства.
Проводятся анализы с учетом симптомов и результатов физикального обследования.
Обширные анализы обычно не требуются для выявления причины потери массы тела.