Непроизвольная потеря массы тела

Обычно человек худеет, когда употребляет меньше калорий, чем ему необходимо. Пациент употребляет меньше калорий из-за плохого аппетита или в связи с наличием заболевания, которое не позволяет пищеварительному тракту всасывать питательные вещества (нарушение всасывания). В редких случаях у пациентов отмечается заболевание, вызывающее повышенное употребление калорий (например, гиперактивная щитовидная железа). Иногда затронуты оба механизма. Например, онкологические заболевания вызывают потерю аппетита, но повышают уровень расходования калорий, что приводит к быстрой потере массы тела.

Практически любое длительное заболевание определенной степени тяжести может вызвать потерю массы тела (например, тяжелая сердечная недостаточность или эмфизема). Эти заболевания обычно диагностируют с учетом времени возникновения потери веса. В данном разделе описана потеря массы тела как первый симптом заболевания. Причины можно разделить с учетом их возникновения у пациентов с повышенным и сниженным аппетитом.

При повышенном аппетите наиболее распространенные нераспознанные причины непроизвольной потери массы тела включают:

гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);

неконтролируемый диабет;

заболевания, которые вызывают нарушение всасывания.

При пониженном аппетите наиболее распространенные нераспознанные причины непроизвольной потери массы тела включают: