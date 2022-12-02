(энцефалопатия Вернике)

Обследование врачом;

Врачи подозревают этот диагноз у пациентов с характерными симптомами, недостаточным питанием или нехваткой тиамина, особенно если речь идет о лицах с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.

Для исключения других причин обычно проводятся такие анализы, как анализы крови для измерения уровня сахара, общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализы функции печени и визуализирующие обследования. Уровень тиамина не оценивается рутинно.