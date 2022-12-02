Энцефалопатия Вернике — это заболевание головного мозга, которое вызывает дезориентацию, проблемы со зрением и потерю равновесия, причиной которого является дефицит тиамина.
Причиной энцефалопатии Вернике является тяжелый дефицит тиамина, витамина B. У пациентов с незначительным количеством тиамина, накопленного в организме, употребление углеводов может вызвать данную болезнь.
Энцефалопатия Вернике часто возникает у пациентов с тяжелым расстройством, связанным с употреблением алкоголя,, поскольку длительное употребление алкоголя в больших количествах оказывает воздействие на всасывание тиамина из пищеварительного тракта, а также на запасы тиамина в печени. К тому же лица с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, часто неадекватно питаются и не получают достаточного количества тиамина. Энцефалопатия Вернике может возникнуть вследствие других состояний, которые вызывают длительное недостаточное питание или нехватку витаминов. Такие состояния включают диализ, сильную рвоту, голодание, операцию шунтирования желудка, рак и СПИД.
Симптомы энцефалопатии Вернике
Энцефалопатия Вернике сопровождается следующими симптомами:
спутанность сознания;
сонливость;
непроизвольные движения глаз (нистагм);
частичный паралич глазных мышц (офтальмоплегия);
потеря равновесия (для сохранения равновесия пациенты широко расставляют ноги, делая медленные и короткие шаги).
Нарушаются внутренние процессы организма, вызывая тремор, возбуждение, снижение температуры тела, внезапное и значительное снижение артериального давления в состоянии стоя (ортостатическая гипотензия) и обмороки.
Диагностика энцефалопатии Вернике
Обследование врачом;
Врачи подозревают этот диагноз у пациентов с характерными симптомами, недостаточным питанием или нехваткой тиамина, особенно если речь идет о лицах с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Для исключения других причин обычно проводятся такие анализы, как анализы крови для измерения уровня сахара, общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализы функции печени и визуализирующие обследования. Уровень тиамина не оценивается рутинно.
Прогноз при энцефалопатии Вернике
Прогноз зависит от быстроты диагностики и лечения заболевания. Быстрое лечение может помочь избавиться от всех патологий. Проблемы с глазами обычно улучшаются в течение 24 часов после начала лечения. Однако потеря равновесия и дезориентация могут продолжаться в течение нескольких дней или месяцев, а потеря памяти может не разрешиться полностью.
При отсутствии лечения 10–20 % пациентов умирают. У 80 % выживших развивается Корсаковский психоз — нарушение, при котором развивается потеря памяти, дезориентация и изменение поведения. Комбинация этих заболеваний называется синдромом Вернике-Корсакова.
Лечение энцефалопатии Вернике
Тиамин
Магний
Прекращение употребления алкоголя
Тиамин незамедлительно вводят в вену или мышцу. Инъекции выполняют ежедневно в течение 3–5 дней. Назначают инъекции или пероральный прием магния, который помогает организму перерабатывать тиамин. Пациентам вводят жидкости и поливитамины, а если уровень электролитов (например, калия) не соответствует норме, его корректируют. Некоторым пациентам может потребоваться госпитализация.
Пациенты с энцефалопатией Вернике должны прекратить употреблять алкоголь. После начального лечения может потребоваться продолжать пероральный прием препаратов тиамина.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Анонимные алкоголики: международное товарищество людей с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, которое стояло у истоков 12-этапного подхода, разработанного, чтобы помочь своим членам преодолеть алкогольную зависимость, и помочь другим людям сделать это.
Фонд Хазелден Бетти Форд (Hazelden Betty Ford Foundation): некоммерческий поставщик комплексных стационарных и амбулаторных услуг для взрослых и молодых людей с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем.
LifeRing: поддержка людей с проблемами, связанными с употреблением наркотических препаратов и алкоголя, путем содействия обмену практическим опытом и поддержанию трезвости в качестве альтернативы традиционным 12-этапным программам.
Организация Phoenix House: помогает людям бороться с зависимостью, независимо от вещества, ставшего его причиной, с помощью 12-этапной программы, аналогичной той, которая используется анонимными алкоголиками.
Благотворительная организация Samaritan Daytop Village: агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которое помогает различным группам населения, борющимся с зависимостью, включая ветеранов вооруженных сил, матерей и младенцев, а также бездомных людей.