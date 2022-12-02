Незаконная транспортировка наркотиков в пищеварительном тракте или в естественных полостях тела

Транспортировка в пищеварительном тракте часто применяется для наиболее дорогостоящих уличных наркотиков (обычно героин или кокаин). Наркотики производятся в других странах и могут помещаться в презервативы или в пакеты, заворачиваться в несколько слоев пластиковой пленки или латекса и иногда покрываться внешним слоем воска при подготовке к транспортировке через границу. После того как наркокурьеры проглатывают несколько пакетиков, они принимают лекарственные препараты, замедляющие движение веществ через пищеварительный тракт, пока пакеты не будут извлечены. Некоторые наркокурьеры могут проглатывать и провозить контрабандой сотни пакетиков за одну поездку.

При разрыве упаковки может возникнуть передозировка наркотика, иногда вызывающая тяжелые симптомы. Пакеты могут стать причиной непроходимости или травмы кишечника. При разрыве кишечника его содержимое попадает в брюшную полость и вызывает сильное воспаление и тяжелую инфекцию — такое заболевание называется перитонит. Симптомы передозировки наркотиков при разрыве упаковки зависят от типа наркотика и могут включать судороги, повышение артериального давления, очень высокую температуру тела, проблемы с дыханием и кому.