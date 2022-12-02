Незаконная транспортировка наркотиков в пищеварительном тракте или в естественных полостях тела

Чтобы провезти запрещенные наркотики через границы или другие контрольно-пропускные пункты, люди могут добровольно глотать упаковки, заполненные наркотиками или прятать эти упаковки в естественных полостях тела.
При разрыве упаковки может возникнуть передозировка наркотика, иногда вызывающая тяжелые симптомы.
Риски и последствия передозировки наркотиков варьируются в зависимости от количества и типа препарата и способа его упаковки.
Незаконная транспортировка запрещенных средств в пищеварительном тракте
Транспортировка в пищеварительном тракте часто применяется для наиболее дорогостоящих уличных наркотиков (обычно героин или кокаин). Наркотики производятся в других странах и могут помещаться в презервативы или в пакеты, заворачиваться в несколько слоев пластиковой пленки или латекса и иногда покрываться внешним слоем воска при подготовке к транспортировке через границу. После того как наркокурьеры проглатывают несколько пакетиков, они принимают лекарственные препараты, замедляющие движение веществ через пищеварительный тракт, пока пакеты не будут извлечены. Некоторые наркокурьеры могут проглатывать и провозить контрабандой сотни пакетиков за одну поездку.
При разрыве упаковки может возникнуть передозировка наркотика, иногда вызывающая тяжелые симптомы. Пакеты могут стать причиной непроходимости или травмы кишечника. При разрыве кишечника его содержимое попадает в брюшную полость и вызывает сильное воспаление и тяжелую инфекцию — такое заболевание называется перитонит. Симптомы передозировки наркотиков при разрыве упаковки зависят от типа наркотика и могут включать судороги, повышение артериального давления, очень высокую температуру тела, проблемы с дыханием и кому.
Незаконная транспортировка запрещенных средств в естественных полостях тела
Незаконная транспортировка запрещенных средств в естественных полостях тела похожа на незаконную транспортировку запрещенных средств в пищеварительном тракте. Последнее происходит, когда люди проглатывают упаковки с наркотиками, чтобы избежать преследования правоохранительными органами, но иногда упаковки прячут в прямой кишке или влагалище. Количество перевозимых наркотиков при этом меньше, чем при транспортировке запрещенных средств в пищеварительном тракте. Однако поскольку наркотики обычно упакованы менее безопасным способом, проблема передозировки по-прежнему остается актуальной.
Диагностика транспортировки наркотиков в пищеварительном тракте или в естественных полостях тела
Подозрение врача
Досмотр естественных полостей тела
Иногда простая рентгенография или компьютерная томография (КТ)
Обычно подозреваемых в перевозке наркотиков в пищеварительном тракте и полостях тела в медицинское учреждение доставляют сотрудники правоохранительных органов, но врач должен исключить перевозку наркотиков в пищеварительном тракте, если лица, недавно осуществлявшие поездку и освободившиеся из мест лишения свободы поступают в учреждение с комой или судорогами неизвестной этиологии. Необходимо выполнить осмотр органов малого таза и прямой кишки (досмотр полостей тела), чтобы исключить размещение в них упаковок с наркотиками. Обычная рентгенография иногда может подтвердить наличие упаковок в пищеварительном тракте, но самым чувствительным методом обнаружения упаковок с наркотиками в желудочно-кишечном тракте является компьютерная томография.
Лечение при транспортировке наркотиков в пищеварительном тракте или в естественных полостях тела
Лечение осложнений передозировки наркотиков
Извлечение упаковок с наркотиками
Иногда специфические антидоты
Лечение лиц с симптомами передозировки (и предполагаемого разрыва упаковки) заключается в симптоматической терапии, включая респираторную поддержку и поддержку артериального давления, а также противосудорожные препараты. Иногда, при их наличии, назначаются специфические антидоты к определенным наркотикам.
Как правило, неповрежденные упаковки в пищеварительном тракте могут быть удалены с помощью так называемого кишечного лаважа — процедуры промывания пищеварительного тракта большим количеством раствора электролита.
Однако при разрыве пакетов врач старается удалить сразу все упаковки с помощью хирургического вмешательства или эндоскопии (нехирургическая процедура с использованием гибкой трубки с камерой). Однако хирургическое или эндоскопическое удаление может занять некоторое время. При разрыве упаковок с наркотиками у наркокурьеров, перевозящих наркотики в пищеварительном тракте, как правило, наступает смерть, поскольку количество высвобождаемого наркотика очень велико, а вещества хорошо очищены, поэтому доза чрезвычайно высока. Люди с кишечной непроходимостью (обструкцией) или разрывом (перфорацией) кишечника также нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве. Активированный уголь, вещество, вводимое внутрь для поглощения незаконного наркотика, может принести пользу, но опасно для лиц с непроходимостью или разрывом кишечника.
Врачи обычно могут извлечь пакетики из влагалища и прямой кишки рукой в перчатке.
Наркокурьеры, перевозящие наркотики в пищеварительном тракте или естественных полостях тела, у которых отсутствуют симптомы, должны наблюдаться до тех пор, пока они полностью не опорожнят кишечник от всех упаковок с наркотиками, и несколько раз в кале будут отсутствовать упаковки. Некоторые врачи используют кишечный лаваж для быстрого извлечения упаковок. Если у человека наблюдаются симптомы потенциальной токсичности или передозировки наркотиков, врачам может потребоваться провести эндоскопию для удаления упаковок.