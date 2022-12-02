Летучие нитриты

Нитриты (амил, бутил или изобутилнитрит) продаются под сленговыми названиями «попперсы», «раздевалка» и «кайф».
Люди употребляют эти наркотики, потому что считают, что они усиливают сексуальное удовольствие, вызывая чувство возбуждения и эйфории. В течение короткого периода времени эти препараты снижают артериальное давление, вызывают головокружение, приливы и учащенное сердцебиение. При применении с силденафилом (используется для лечения эректильной дисфункции) нитритные препараты могут значительно снижать артериальное давление, вызывая обморок, инфаркт миокарда или инсульт. Нитриты также могут привести к метгемоглобинемии — нарушению способности крови переносить кислород.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): федеральное агентство, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.