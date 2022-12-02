Летучие нитриты

Нитриты (амил, бутил или изобутилнитрит) продаются под сленговыми названиями «попперсы», «раздевалка» и «кайф».

Люди употребляют эти наркотики, потому что считают, что они усиливают сексуальное удовольствие, вызывая чувство возбуждения и эйфории. В течение короткого периода времени эти препараты снижают артериальное давление, вызывают головокружение, приливы и учащенное сердцебиение. При применении с силденафилом (используется для лечения эректильной дисфункции) нитритные препараты могут значительно снижать артериальное давление, вызывая обморок, инфаркт миокарда или инсульт. Нитриты также могут привести к метгемоглобинемии — нарушению способности крови переносить кислород.