Закись азота (веселящий газ) используется в качестве анестезирующего средства. Он также используется в качестве газа-вытеснителя в емкостях со взбитыми сливками. Закисью азота иногда злоупотребляют, поскольку она вызывает чувство эйфории и приятное мечтательное состояние. Длительное воздействие закиси азота может вызывать дефицит витамина B12, из-за чего возникает онемение и слабость в ногах и руках, которая может стать постоянной. Заполненные закисью азота шары незаконно продаются и используются на рок-концертах и спортивных мероприятиях.

Дополнительная информация Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): федеральное агентство, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования. Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.