Под вэйпингом подразумевается вдыхание паров (летучей жидкости), вырабатываемой с помощью устройств, питаемых от батарей. Пар может содержать никотин, тетрагидроканнабинол (ТГК) и масла каннабиноидов (КБД), а также другие вещества, ароматизаторы и добавки. Хотя жидкие ингредиенты при нагревании испаряются, сгорания не происходит; а образующийся в результате видимый «дым» представляет собой водяной пар.
Ингредиенты
В электронных сигаретах (е-сигаретах) активное вещество представляет собой жидкий никотин; другие табачные продукты отсутствуют. Электронные сигареты и испарители изначально продавались в качестве устройства для помощи в отказе от курения, но пользователи электронных сигарет остаются зависимыми от никотина. Электронные сигареты не получили одобрения Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) в качестве устройств для отказа от курения.
Некоторые люди используют испарители для вдыхания активных ингредиентов, отличных от никотина, включая активные ингредиенты марихуаны, масел гашиша, синтетической марихуаны (ТГК для всех трех) и амфетамины.
Помимо воды и активного ингредиента, коммерчески изготовленные жидкости для вэйпинга обычно содержат пропиленгликоль или жидкость на основе растительного глицерина вместе с ароматизаторами и другими химическими веществами, включая следовые количества металлов. Нелегально производимые вещества для вэйпинга, вероятно, содержат дополнительные неактивные ингредиенты; некоторые из них, такие как ацетат витамина Е, могут обусловливать поражение легких, связанное с вэйпингом.
Осложнения вэйпинга
Возможные осложнения вэйпинга включают
Употребление никотина не курящими, что приводит к никотиновой зависимости
Тяжелое поражение легких
Одна проблема заключается в развитии привыкания у не курящих людей, особенно подростков, вдыхающих никотин.
Некоторые вещества, содержащиеся в паре, по-видимому, приводят к тяжелому поражению легких и иногда к смерти. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), FDA и другие клинические и общественные партнерские органы здравоохранения изучают национальную вспышку поражения легких, связанную с вэйпингом. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вспышка поражения легких, связанная с использованием электронных сигарет или продуктов вэйпинга).
Продукты для вэйпинга, содержащие ТГК и витамин Е ацетат, связывают со случаями тяжелого поражения легких. CDC и FDA рекомендуют людям не использовать электронные сигареты или продукты для вэйпинга с содержанием ТГК, особенно из непроверенных источников, таких как друзья, родственники, прямые поставщики или онлайн-дилеры. Витамин Е ацетат не следует добавлять в электронные сигареты или в продукты для вэйпинга.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): вспышка поражения легких, связанная с использованием электронных сигарет или продуктов вэйпинга: ресурсы для медработников и отделов здравоохранения, собранные при мониторинге вспышки поражения легких, связанной с использованием электронных сигарет или продуктов вэйпинга (EVALI).
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о вэйпинге от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий