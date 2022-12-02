В электронных сигаретах (е-сигаретах) активное вещество представляет собой жидкий никотин; другие табачные продукты отсутствуют. Электронные сигареты и испарители изначально продавались в качестве устройства для помощи в отказе от курения, но пользователи электронных сигарет остаются зависимыми от никотина. Электронные сигареты не получили одобрения Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) в качестве устройств для отказа от курения.

Некоторые люди используют испарители для вдыхания активных ингредиентов, отличных от никотина, включая активные ингредиенты марихуаны, масел гашиша, синтетической марихуаны (ТГК для всех трех) и амфетамины.

Помимо воды и активного ингредиента, коммерчески изготовленные жидкости для вэйпинга обычно содержат пропиленгликоль или жидкость на основе растительного глицерина вместе с ароматизаторами и другими химическими веществами, включая следовые количества металлов. Нелегально производимые вещества для вэйпинга, вероятно, содержат дополнительные неактивные ингредиенты; некоторые из них, такие как ацетат витамина Е, могут обусловливать поражение легких, связанное с вэйпингом.