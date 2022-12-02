Анализы на наркотики

Тестирование на наркотики включает проверку на употребление психоактивных веществ у лиц, у которых не обязательно имеются какие-либо симптомы интоксикации или заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ. Оно может проводиться систематически или в случайном порядке у следующих групп людей:

Определенные группы людей, например, студенты, спортсмены и заключенные

Люди, претендующие на определенную должность, или те, кто уже занимает определенную должность (например, летчики или водители коммерческих грузовиков)

Участники автомобильных аварий, столкновений морских судов или несчастного случая на производстве

Лица, предпринявшие попытку самоубийства

Участники программы лечения злоупотребления лекарственными препаратами, направленные по решению суда, или те, кто находится на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении, которое требует воздержания, с целью проверки соблюдения требований

Участники программы лечения злоупотребления запрещенными веществами с целью выявления продолжающегося злоупотребления и более оптимального планирования лечения

Тестирование на наркотики требуется в рамках судебных слушаний по вопросам опекунства или родительских прав

Военнослужащие

Обычно необходимо предоставить согласие на выполнения теста на наркотики, за исключением определенных обстоятельств, например, при автомобильной или производственной аварии. Тест на наркотики не может определить частоту использования вещества и поэтому не может отличить случайное использование от постоянного. Кроме того, тест на наркотики обнаруживает лишь некоторых вещества и может пропустить другие. Чаще всего производится определение следующих веществ:

Исследование может проводиться на образце мочи, крови, дыхания, слюны, пота или волос. Чаще всего проводится анализ мочи, поскольку он является неинвазивным, быстрым и может обнаружить множество препаратов. Он может выявить препараты, употребляемые в течение 1–4 дней, иногда в течение более длительного периода времени, в зависимости от препарата. Анализы крови выполняются редко, поскольку они инвазивны и могут обнаруживать препараты только в течение нескольких часов после использования. Анализ волос используется не так часто, но он может выявить некоторые препараты, если их употребляли в течение предшествующих 100 дней. Медицинские работники могут наблюдать за получением образца и запечатать его, чтобы избежать его подмены.

Тесты на наркотики не всегда точны. Наиболее часто используемые анализы мочи дают неполные, а иногда и неверные результаты. Иногда тесты не обнаруживают препарат, который человек на самом деле применяет (ложноотрицательный результат). Это может произойти в следующих случаях:

тест не предназначен для обнаружения конкретного наркотика или компонента наркотика или имеет ограниченную чувствительность к нему;

моча очень разбавлена, поэтому количество наркотика в моче меньше, чем может обнаружить анализ;

человек подает образец, полученный у другого лица, или добавляет вещество в мочу, чтобы изменить образец.

С другой стороны, тесты иногда показывают положительный результат, в то время как человек фактически не употребляет наркотики (ложноположительный результат). Например, семена мака могут обусловливать ложноположительные результаты теста на опиоиды (героин изготавливают из мака).