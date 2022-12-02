Анаболические стероиды представляют собой синтетические (искусственные) варианты тестостерона, которые используются для роста мышц.

Анаболические стероиды — это гормоны, которые способствуют росту мышц и повышению силы и энергии.

Анаболические стероиды также могут иметь много побочных эффектов, в том числе психологические (перепады настроения, агрессивное поведение, раздражительность) и физические (угревая сыпь, маскулинизирующие эффекты у женщин, увеличение молочных желез у мужчин).

Эти вещества можно выявить в моче в течение 6 месяцев.

Лечение включает прекращение приема.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Анаболические стероиды включают гормон тестостерон и связанные с ним препараты. Анаболические стероиды оказывают различные физические действия, включая рост мышц и увеличение силы и энергии. Поэтому эти препараты часто используют незаконно для конкурентного преимущества в спорте. Их часто употребляют спортсмены, обычно футболисты, борцы, бодибилдеры или тяжелоатлеты, обычно мужчины.

Анаболические стероиды используются в медицине для лечения низкого уровня тестостерона (гипогонадизм) и иногда для профилактики уменьшения мышц у прикованных к постели пациентов или у пациентов с сильными ожогами, раком или СПИДом.

Препараты можно принимать перорально, вводить в мышцы или наносить на кожу в виде геля или пластыря.

Спортсмены могут принимать стероиды в течение определенного периода времени, затем прекратить их прием и снова продолжать несколько раз в году. Такой процесс называется циклическим. Спортсмены часто используют несколько стероидов одновременно (комбинирование анаболиков различных классов), принимая их различным способом (перорально, инъекция или пластырь). Они также могут повышать дозу во время цикла (пирамида). Подобный режим дозирования может привести к употреблению очень высоких доз. Циклы, комбинирование анаболиков различных классов и пирамиды предназначены для усиления желаемых эффектов и снижения неблагоприятного воздействия, но данных, подтверждающих пользу этих режимов дозирования, недостаточно.

При приеме в дозах для лечения заболеваний анаболические стероиды вызывают незначительные проблемы. Однако спортсмены могут принимать дозы, превышающие рекомендованные в 10–50 раз.

Симптомы и признаки применения анаболических стероидов Анаболические стероиды оказывают физическое и психологическое воздействие. Чем выше доза препарата, тем больше эффект. Физические эффекты Основной физический эффект анаболических стероидов: увеличение размеров мышц. Другие физические эффекты включают: гинекомастию (увеличение молочных желез) и уменьшение размеров яичек со снижением количества сперматозоидов у мужчин;

вирилизация (маскулинизирующие эффекты) у женщин, такие как облысение, чрезмерный рост волос на теле (гирсутизм), увеличение размеров клитора, огрубение голоса, уменьшение размеров молочных желез и истончение слизистой (атрофия) влагалища. Гинекомастия у мужчин и маскулинизирующие эффекты у женщин могут быть необратимыми. У мужчин и женщин часто отмечается значительная угревая сыпь. Либидо обычно повышается, в редких случаях снижается. Повышается агрессивность и аппетит. У подростков стероиды могут нарушать развитие костей рук и ног. Длительное применение может вызвать повышенную выработку эритроцитов организмом и отклонения от нормы в уровнях жиров (липидов) в крови. Повышается уровень плохого холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижается уровень хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). При использовании анаболических стероидов возникали тяжелые сердечно-сосудистые осложнения, включая повышение артериального давления, инсульт, инфаркт миокарда и образование сгустков крови. Психологические эффекты Стероиды оказывают несколько психологических эффектов (обычно только при употреблении в высоких дозах): значительная и непостоянная смена настроения;

иррациональное поведение;

повышенная агрессивность («стероидная ярость»);

Раздражительность

повышенное половое влечение (либидо) у мужчин и иногда у женщин;

Депрессия

Диагностика применения анаболических стероидов Анализы мочи Проводятся анализы мочи для выявления продуктов разложения анаболических стероидов. Эти продукты можно выявить в течение 6 месяцев после прекращения употребления.

Профилактика применения анаболических стероидов Подросткам и молодым людям следует разъяснять риски приема анаболических стероидов, начиная со средней школы. Также могут помочь программы обучения альтернативным и здоровым методам увеличения объема мышц и улучшения физической формы. Подобные программы пропагандируют здоровое питание и силовые тренировки.

Лечение применения анаболических стероидов Прекращение использования стероидов Основное лечение включает прекращение употребления препаратов. Хотя физическая зависимость не наблюдается, возможно проявление психологической зависимости, особенно у бодибилдеров, участвующих в соревнованиях. Гинекомастия (увеличение размера молочных желез у мужчин) может потребовать хирургического вмешательства для уменьшения размеров.