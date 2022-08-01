Травмы от гвоздезабивных пистолетов обычно представляют собой колотые раны рук и пальцев, но иногда они приводят к более серьезным травмам.

Травмы при использовании гвоздезабивных пистолетов часто встречаются среди строителей. Гвоздезабивные пистолеты, которые заменили обычные молотки в строительстве деревянных каркасных конструкций, ежегодно являются причиной около 37 000 визитов в отделения неотложной помощи. Около 60 % из них являются производственными.

Гвоздезабивной пистолет забивает гвозди под очень высоким давлением. В большинстве случаев при травмах от гвоздезабивных пистолетов повреждаются пальцы и кисть. Однако также случаются травмы ног, туловища, глаз и головы. При повреждении глаз может произойти потеря зрения.

Помимо гвоздей, при травме, причиненной гвоздезабивным пистолетом, в рану могут попадать другие инородные тела (такие как проволока, ткань, бумага и клей) и приводить к развитию инфекции.

Гвозди и инородные тела могут попадать в мягкие ткани, в том числе нервы, сухожилия, кровеносные сосуды, иа также в суставы или кости.

Использование гвоздезабивных пистолетов с ударным или автоматическим спусковым механизмом может приводить к непреднамеренному выбросу гвоздя. Риск травмы снижается при использовании гвоздезабивных пистолетов с одиночным или полным последовательным спусковым механизмом. Риск также можно снизить за счет обучения правильному использованию гвоздезабивных пистолетов, а также информации о том, каковы потенциально катастрофические последствия травм от гвоздезабивных пистолетов для здоровья. Работодатели должны проводить такого рода обучение для своих работников.

Обследование при травмах от гвоздезабивных пистолетов При травме от гвоздезабивного пистолета следует немедленно оказать первую помощь и обратиться за медицинской помощью, даже если травма кажется незначительной. Первая помощь заключается в надавливании на рану чистой тканью, если рана кровоточит, и поднятии травмированной конечности выше уровня сердца. Не следует пытаться удалить гвоздь. Врачи оценивают травмы от гвоздезабивного пистолета, выполняя следующие действия: выявляют (и проводят лечение) серьезных травм;

при необходимости останавливают кровотечение;

выявляют повреждение структур под раной от гвоздезабивного пистолета. Когда люди обращаются в отделение неотложной помощи или кабинет врача, гвозди обычно находятся в ране. Если раны кровоточат, кровотечение должно быть остановлено до начала обследования. Врачи оказывают прямое давление на рану и, по возможности, приподнимают пораженную часть тела. Нанесение на рану анестетиков, содержащих эпинефрин, также может помочь уменьшить кровотечение. Выше места ранения может быть наложен жгут. Это может облегчить осмотр ран кисти и пальцев. Врачи тщательно проверяют наличие повреждений структур под местом ранения, таких как нервы, сухожилия, кровеносные сосуды, суставы и кости. Они также проводят рентгенологическое исследование, чтобы выявить повреждения кости и определить общее расположение и тип гвоздя. Тип гвоздя влияет на способ его удаления. Например, гвозди с шипами трудно поддаются удалению, поэтому их удаляют в операционной. Рентгенологическое исследование также помогает врачам определить местонахождение инородных тел. Может потребоваться обследование другим специалистом. Например, при повреждении глаза в кратчайшие сроки проводится консультация офтальмолога.

Лечение травм от гвоздезабивных пистолетов Лечение травм от гвоздезабивных пистолетов включает следующее: удаление гвоздя;

Обработку раны. Если гвозди находятся в мягких тканях и не повреждены никакие структуры, врачи наносят на пораженный участок анестетик и удаляют гвоздь, вытягивая его. Затем рану очищают и промывают (орошают) водой или физиологическим раствором, и накладывают стерильную повязку. При всех других травмах от гвоздезабивных пистолетов проводится хирургическое вмешательство для осмотра раны, при этом гвоздь удаляют в операционной. Травмы от гвоздезабивных пистолетов, как правило, представляют собой глубокие колотые раны, а значит, заживают без зашивания.