Многие профессии предполагают повторяющиеся движения, которые подвергают работников риску травм от повторяющихся движений. На долю травм от повторяющихся движений приходится большое количество производственных травм. Задачи, которые требуют повторяющихся движений, включают набор текста на компьютере, сканирование продуктов, забивание гвоздей, работу на сборочной линии и использование отбойного молотка.

Поскольку многие виды работы включают повторяющиеся движения, то связанные с ними производственные травмы также встречаются часто.

Производственные травмы от повторяющихся движений лечат по мере необходимости с помощью обезболивающих препаратов и физиотерапии.

Большинство производственных травм от повторяющихся движений проходят в течение нескольких недель, если дать отдых пораженной части тела, но иногда необходимы инъекции кортикостероидов или гиалуроновой кислоты, либо хирургическое вмешательство.

Могут использоваться другие методы лечения: инъекции кортикостероидов или гиалуроновой кислоты при тендините, при бурсите — дренаж с кортикостероидами или без них, а также шина или корсет при сдавлении нерва.

Травмы от повторяющихся движений включают тендинит, бурсит и сдавление нерва.

Тендинит возникает, когда растяжение мышцы или чрезмерная нагрузка на нее приводит к небольшим разрывам сухожилия. Тендинит возникает, когда разрывы в сухожилии возникают быстрее, чем организм может восстановить его, и сухожилие воспаляется. Производственный тендинит обычно развивается в бицепсе, локтевом суставе и вращательной манжете плеча.

Бурсит вызван повторяющимся давлением на поверхность сустава, которое приводит к воспалению суставной сумки. Суставные сумки — это заполненные жидкостью мешочки, которые позволяют мышцам или сухожилиям плавно скользить по кости во время движения. Производственный бурсит обычно поражает локтевой, плечевой, тазобедренный и коленный суставы. Другие причины бурсита:

Локтевой сустав: пребывание локтя на твердой поверхности.

Плечевой сустав: работа руками над головой.

Тазобедренный сустав: сидение на твердой поверхности в течение длительного времени.

Коленный сустав: стояние на коленях.

Сдавливание нерва может возникать, когда нерв проходит через узкое пространство (тоннель). В результате происходит нарушение функции нерва. Производственные травмы обычно возникают в запястье и локтевом суставе. Примерами являются синдром запястного канала (запястье) и синдром кубитального канала (локоть).

Симптомы травм от повторяющихся движений Тендинит обычно вызывает боль при движении или прикосновении к воспаленным сухожилиям. В тяжелых случаях кожа над сухожилиями может быть горячей и красной. Сухожилие может отекать. Бурсит также вызывает боль. Движения в суставе усугубляют боль. В суставной сумке накапливается жидкость, вызывая ее отек и болезненность. Кожа над сумкой может быть горячей или красной. Сдавление нерва чаще всего вызывает боль, покалывание, онемение и жжение.

Диагностика травм от повторяющихся движений Обследование врачом

иногда исследования нервной проводимости или магнитно-резонансная томография. Врачи ставят диагноз травмы от повторяющихся движений в основном на основании локализации боли и движений, вызывающих боль. Они подозревают конкретное заболевание следующим образом: Тендинит: когда боль вызывает движение сухожилия и когда болезненность ощущается при нажатии (пальпация).

Бурсит: при отеке, покраснении или повышении температуры над суставной сумкой, или при необъяснимой боли, усугубляемой движениями, затрагивающими суставную сумку.

Сдавление нерва: когда у работника возникают аномальные ощущения в участках тела, снабжаемых определенными нервами. Врачи также подробно расспрашивают о рабочем анамнезе пациента, чтобы подтвердить, что травма связана с работой, и определить тип повторяющихся движений, вызывающий у пациента симптомы. Тем не менее, в некоторых случаях требуется проведение исследований. Иногда для подтверждения сдавления нерва проводятся исследования нервной проводимости. Если врачи подозревают, что опухоль или аномальное разрастание кости сдавливает нерв, может быть выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ).

Профилактика травм от повторяющихся движений Следующие стратегии могут помочь предотвратить производственные травмы от повторяющихся движений: поддержание правильной осанки;

периодические перерывы и упражнения на растяжку;

сокращение или исключение сверхурочных работ;

использование стульев, поддерживающих спину;

использование наушников для телефонных звонков;

при необходимости использование подставок для ног;

использование регулируемых столов и мониторов компьютера;

для снижения нагрузки на кисти рук и запястья замена ручных инструментов электроинструментами и использование инструментов с ручками, поглощающими вибрацию. Работодатели должны проводить обучение работников этим профилактическим мерам и предоставлять оборудование, необходимое для уменьшения количества травм от повторяющихся движений. Необходимо провести эргономический анализ для работ, которые могут приводить к таким травмам, и привести рабочие места в соответствие с выработанными рекомендациями. Работникам следует рекомендовать незамедлительно сообщать о симптомах проблемы со здоровьем менеджеру.