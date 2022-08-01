Производственные травмы глаз встречаются часто. В Соединенных Штатах Америки ежегодно регистрируется более 65 000 травм глаз. Эти травмы являются причиной существенной потери производительности.

Производственные травмы глаз могут быть результатом прямой травмы (силы) или воздействия вредных веществ (например, химических веществ).

Для диагностики травм глаза врачи обследуют глаз, наблюдают за движениями глаз, исследуют глаз с помощью щелевой лампы и офтальмоскопа, а также могут направить пациента к офтальмологу.

Риск производственных травм глаз можно снизить за счет предоставления работникам информации о потенциальной опасности для глаз на рабочем месте и требований к ним в отношении ношения средств индивидуальной защиты для лица и глаз.

Меры по оказанию первой помощи начинаются немедленно на рабочем месте, особенно если глаз был поврежден химическим веществом.

Лечение зависит от причины травмы.

(См. также Травмы глаз).

Большинство производственных травм глаз регистрируется в индустрии строительства, производства и в сфере обслуживания.

Производственные травмы глаз могут возникать в результате воздействия следующих факторов:

прямая травма (сила), например, прямой тупой или проникающий удар по глазному яблоку, веку или костям вокруг глаза;

воздействие вредных веществ, таких как кислота или щелочь, высокой температуры (термические травмы), радиация, ультрафиолетовое излучение и/или лазерный луч.

Травма глаза от удара тупым предметом может произойти при соскальзывании или поломке инструмента и ударе по глазному яблоку. Такие травмы могут приводить к кровоизлиянию в переднюю камеру глаза (гифема). Интенсивное воздействие тупой силы может приводить к кровотечению за глазным яблоком (ретробульбарное кровоизлияние) и, в редких случаях, к внезапному повышению внутриглазного давления (так называемый орбитальный компартмент-синдром). Орбитальный компартмент-синдром — это неотложное состояние, которое может приводить к потере зрения. Он требует немедленного лечения. У людей с этим синдромом может наблюдаться двоение зрения. Их глаза могут выпячиваться, и они могут быть не в состоянии нормально двигать глазами из стороны в сторону.

Травмы глаз также могут быть вызваны попаданием в глаз инородных тел.

Среди производственных травм глаз также встречаются царапины на роговице (ссадины роговицы) или склере (плотный белый слой соединительной ткани, который покрывает глаз), разрывы век, повреждение слезного протока и разрыв глазного яблока.

Ожоги, вызванные щелочью или фтористоводородной кислотой, как правило, более серьезны, чем другие кислотные ожоги, поскольку они глубже проникают в мягкие ткани (мышцы, сухожилия, связки, нервы и кровеносные сосуды). Щелочи являются компонентами продуктов, содержащих известь, бетона, штукатурки и цементного раствора, чистящих средств для духовки и канализации, моющих средств для посудомоечных машин, а также удобрений. Несмотря на то, что промышленная продукция, как правило, более концентрированная, чем бытовая, опасность может представлять как промышленная, так и бытовая продукция.

Тяжелые химические ожоги роговицы, особенно ожоги щелочью, могут вызывать рубцевание, перфорацию глаза, инфекцию и слепоту. Ожоги глаз чрезвычайно болезненны. Из-за сильной боли пострадавший зажмуривается и смыкает веки. Сомкнутые веки удерживают вещество на глазном яблоке продолжительное время, потенциально приводя к усугублению повреждения.

Диагностика производственных травм глаз Обследование врачом

Обследование глаз, включая исследование с помощью щелевой лампы.

При подозрении на переломы или наличие рентгеноконтрастных инородных тел — рентгенологическое исследование Врачи диагностируют производственную травму глаза, как и любую другую проблему с глазами. Они обследуют глаз, наблюдают за движениями глаз и исследуют глаз с помощью щелевой лампы (при ее наличии) и/или офтальмоскопа. Если травма серьезная, особенно при нарушении зрения, врачи направляют пациента к офтальмологу (специалисту по глазным болезням). К серьезным травмам относятся: помутнение или повреждение роговицы;

разрывы век;

орбитальный компартмент-синдром. Врачи спрашивают пациентов, что именно они делали во время травмы. Эта информация необходима для постановки правильного диагноза. Если задачи включают шлифование и резку металла с помощью болгарки, сверлильного аппарата или резака, в воздух на большой скорости могут выбрасываться чрезвычайно мелкие фрагменты металла (или другого материала). Если работники не носили соответствующие средства защиты глаз, эти фрагменты могут проникать в глазное яблоко. Такую рану может быть трудно увидеть во время обследования. Следовательно, все травмы глаз на рабочем месте немедленно оцениваются с помощью щелевой лампы. Рентгенологическое исследование костей вокруг глаза может помочь выявить металлические инородные тела в глазном яблоке, костях и/или пазухах, а также переломы. Если травма возникла в результате воздействия химического вещества, врачи спрашивают, какое химическое вещество использовалось, какова его концентрация и насколько продолжительным было воздействие химического вещества на глаз. Эта информация необходима для определения соответствующего лечения. Врачи также обычно измеряют давление внутри глаза (внутриглазное давление). Высокое давление может указывать на орбитальный компартмент-синдром. Врачи проверяют веки на предмет разрывов. При разрыве век пострадавшего направляют к специалисту-хирургу для их восстановления.

Профилактика производственных травм глаз Меры по профилактике производственных травм глаз включают предоставление работникам информации о потенциальной опасности для глаз и требование к ним в отношении ношения средств индивидуальной защиты для лица и глаз. Эти средства могут включать боковые щитки, защитные очки, очки-маску и/или лицевые щитки. В связи с COVID-19 работникам в дополнение к защитным средствам для глаз, возможно, придется носить маски. В результате этого защитные очки-маски и другие типы очков имеют склонность запотевать. Советы по предотвращению или минимизации запотевания: подгонка маски к лицу, например, путем затягивания сторон маски или сжатия верхней части маски, чтобы обеспечить ее плотное прилегание к носу;

стрижка волос на лице, чтобы добиться наилучшего прилегания маски;

протирание линз очков перед их надеванием;

надевание маски на нос и надевание очков на маску.

Лечение производственных травм глаз Первая помощь на рабочем месте

Специфическое лечение в зависимости от типа травмы Базовую первую помощь следует оказывать на рабочем месте немедленно. Она включает защита работника от дальнейшей травматизации;

закапывание в глаз глазных капель, содержащих анестетик;

при воздействии химических веществ обильное промывание (орошение) глаза водопроводной водой. При повреждении глаза химическим веществом врачи орошают глаз без задержки на удаление контактных линз или чего-либо еще. При промывании контактные линзы обычно смываются. После оказания первой помощи на рабочем месте пострадавшего с травмами глаз немедленно доставляют в отделение неотложной помощи больницы. При травме глаза химическим веществом промывание обычно продолжается во время транспортировки в больницу, особенно если химическим веществом является щелочь или фтористоводородная кислота. Лечение специфических повреждений зависит от типа травмы. Например, если диагностируется орбитальный компартмент-синдром (который вызывает повышение внутриглазного давления), хирург рассекает сухожилие в наружном углу глаза в месте соединения верхнего и нижнего век (латеральная кантотомия). Эта процедура помогает снизить давление внутри глаза. Серьезные травмы (например, повреждение роговицы, разрывы века и орбитальный компартмент-синдром) требуют обследования и последующего наблюдения у офтальмолога.