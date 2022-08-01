Общие сведения о медицине труда и окружающей среды

Медицина труда и окружающей среды (МТОС) — это профилактика, диагностика и лечение травм, заболеваний и инвалидности, связанных с работой и рабочим местом или с окружающей средой коллектива. Следование принципам общего здоровья и безопасности работников на рабочем месте, дома и в коллективе также помогает им работать более продуктивно. Врачи, работающие в сфере медицины труда и окружающей среды (санитарные врачи на производстве), также могут оказывать помощь людям, подвергшимся воздействию экзогенных загрязняющих веществ, не связанных с работой (например, отравление свинцом у детей).

Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда продвигают принципы физического и психического здоровья и безопасности работников следующими методами:

реализация профилактических мер и обучения (например, программ по здоровью и благополучию работников);

отбор соискателей для определения их соответствия основным требованиям рабочего места;

определение того, является ли травма или заболевание производственным;

быстрая диагностика и лечение производственных травм и профессиональных заболеваний, а также травм и заболеваний, вызванных факторами окружающей среды, предпочтительно на рабочем месте;

обеспечение того, чтобы получившие травму или заболевшие работники возвращались к работе, полноценно и не подвергаясь дальнейшей опасности;

определение степени инвалидности работника и его способности работать после длительной травмы или болезни;

оценка безопасности на рабочем месте с точки зрения воздействия опасных факторов и эргономики;

проектирование и организация рабочего пространства, чтобы помочь людям взаимодействовать с окружающими их вещами максимально эффективно и безопасно;

вынесение рекомендаций касательно мер по защите здоровья работников (например, рекомендации по применению средств индивидуальной защиты).

Таким образом, МТОС приносит пользу как работникам, так и работодателям.

Наиболее распространенными заболеваниями и травмами, которые лечат производственные врачи на рабочем месте, являются:

Иногда травма (например, травма от повторяющихся движений) вызвана сочетанием действий на работе и вне работы.

Иногда заболевания, вызванные веществами из окружающей среды, вызывают симптомы, часто встречающиеся при многих заболеваниях. Например, воздействие угарного газа может вызывать симптомы, напоминающие симптомы вирусной инфекции, такие как головная боль, тошнота и рвота.

Целью федерального органа США под названием Управление по охране труда и промышленной гигиене (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) является обеспечение для работников безопасных и здоровых условий труда. Для этого Управление по охране труда и промышленной гигиене установило стандарты и требования, а также предоставляет обучение, информацию и помощь в их соблюдении. Работодатели обязаны соблюдать все применимые стандарты Управления, включая ликвидацию всех выявленных серьезных опасностей на рабочем месте. Все работодатели также обязаны сообщать в Управление о связанных с работой случаях смерти, госпитализации, ампутации и потери глаза.

Обследование работника Если работник получил травму или заболел, производственные врачи пытаются определить, связана ли травма или заболевание с работой или с каким-либо либо фактором окружающей среды. Поэтому врачи задают рабочим вопросы, направленные на определение причины проблемы, например: где произошла травма или возможное внешнее воздействие;

что делал работник в момент, когда он травмировался или заболел. Врачи могут заподозрить, что причина связана с работой, например, если у человека внезапно развивается неожиданное заболевание, не имеющее другой явной причины, не связанной с работой. Врачи также могут заподозрить, что причина связана с работой, если аналогичные проблемы возникают у группы работников. В этом случае врачи также спрашивают у менеджера, есть ли подобные симптомы у других работников. Например, если несколько работников из одного здания сообщают о головной боли, тошноте и рвоте, они могли подвергаться воздействию угарного газа. Врачи могут расспросить работников, у которых есть подобные симптомы или у которых нет симптомов, но которые работают в том же месте, что и обследуемый работник, а также могут расспросить членов коллектива о каких бы то ни было имеющихся симптомах. Эта информация поможет врачам определить, какие химические вещества или другие виды воздействия вызывают симптомы среди работников и других лиц, которые подвергались или могли подвергаться аналогичному воздействию. Эта информация поможет врачам определить, связано ли заболевание с работой.

Оценка мер техники безопасности на рабочем месте Если травма или заболевание связаны с работой, врачи на производстве оценивают условия, которые привели к травме или заболеванию. Они оценивают меры техники безопасности на рабочем месте и его эргономику. Затем они могут порекомендовать способы предотвращения травм или заболеваний в будущем. Врачи проверяют наличие одного или нескольких из следующих типов опасностей: загрязняющие примеси в воздухе (например, пыль и испарения);

опасности химического воздействия (например, асбест, выбросы дизельных или бензиновых двигателей, формальдегид и свинец);

биологические опасности (например, бактерии или вирусы);

физические опасности (например, радиация, экстремальные температуры, шум и вибрация);

эргономические опасности (например, поднятие тяжестей, попытки дотянуться до чего-то и повторяющиеся движения). Затем врачи обсуждают с работодателем способы снижения потенциальных рисков для работников. Наиболее эффективным способом снижения риска является полное устранение опасности на рабочем месте. Если устранение невозможно, можно снизить степень опасности. Например, можно провести замену аппарата на более новый с дополнительными защитными механизмами. Другими менее эффективными стратегиями являются изоляция процесса или машины от работника и изменение способа взаимодействия работников с источником опасности — либо путем обучения и усовершенствования процедур, либо путем ограничения общего времени, в течение которого работник подвергается опасности. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) является наименее эффективным способом снижения риска, отчасти потому, что оно требует плотной подгонки или герметизации СИЗ, а также постоянного использования их работниками.

Оценка инвалидности Врачей, работающих на производстве, часто просят провести оценку инвалидности работника. В Соединенных Штатах Америки различные организации (например, Система социального обеспечения на случай потери трудоспособности, программы выходного пособия государственным служащим, программы компенсаций государственным служащим, а также Государственная пенсионная комиссия и Совет по делам пенсионного обеспечения работников железнодорожного транспорта) имеют правила, устанавливающие, является ли работник нетрудоспособным и должен ли он получать пособие по потере трудоспособности. Во время таких оценок производственные врачи определяют: какие органы поражены;

степень тяжести и продолжительности нарушения;

была ли утрачена функция части тела;

потерял ли работник трудоспособность (то есть способность выполнять определенные действия, в том числе действия, необходимые в рамках занимаемой должности) из-за нарушения.

Проведение анализов Если травма могла быть вызвана воздействием вещества на рабочем месте, проводятся анализы для измерения того, воздействию какого количества вещества рабочие подвергаются на регулярной основе и/или в результате инцидента (например, непреднамеренного выброса вещества). Работнику иногда нужно пройти обследование, чтобы специалист определил, привело ли воздействие на рабочем месте к повреждению органа (например легких). Государственные учреждения (например, Управление по охране труда и промышленной гигиене [OSHA] или Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене [NIOSH]) могут провести проверку рабочего места, если работники сообщают об опасных условиях либо о травмах или заболеваниях. Также могут быть проведены анализы, чтобы определить, воздействию какого количества вещества подвергаются люди в коллективе после непреднамеренного выброса этого вещества.

Лечение и возвращение к работе Лечение заболеваний и травм, произошедших на рабочем месте, аналогично лечению заболеваний и травм, возникших за пределами рабочего места. Важной целью врачей-специалистов по медицине труда и является возвращение работников на рабочее место, как только это станет безопасным. Ранний возврат на работу может уменьшить количество пропущенных рабочих дней и степень потери трудоспособности в долгосрочной перспективе. Если работники с травмой или заболеванием не могут вернуться к своему обычному рабочему графику, им могут назначить переходный режим (легкий труд). Например, врачи на производстве могут порекомендовать ограничения на толкающие, тянущие движения, подъем тяжестей, пребывание в положении сидя и стоя.

Обследование перед приемом на работу Санитарные врачи на производстве проводят обследование соискателей, чтобы определить, могут ли они выполнять обязанности, на которые они претендуют, без вреда для здоровья. Врачи на производстве оценивают такие факторы, как уже имеющиеся у заявителя хронические заболевания или патологии, прием им лекарственных препаратов, которые могут вызывать патологические состоянии или нарушения, а также злоупотребление психоактивными веществами (часто с помощью анализов на наркотики) и результаты физикального обследования.

Осмотр и наблюдение за работниками Санитарные врачи на производстве проводят медицинский осмотр и наблюдение за работниками на рабочих местах с потенциальным воздействием опасных веществ. В Соединенных Штатах Америки Управление по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) выпустило стандарты такого осмотра и наблюдения. Медицинский осмотр — это однократное обследование, обычно перед наймом работника. Осмотр проводится для выявления заболевания или нарушения функции организма до того, как человек обратится за медицинской помощью. Например, врачи могут проводить осмотр людей, которые могут подвергаться высокому риску определенных заболеваний. Медицинское наблюдение включает периодическое обследование одного или нескольких работников в динамике для контроля их рисков, когда они подвергаются потенциальным опасностям на рабочем месте, которые требуют конкретных профилактических мер. В зависимости от воздействующего вещества может проводиться осмотр, наблюдение или и то, и другое.