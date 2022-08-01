Литейная лихорадка и фторопластовая лихорадка

Литейная лихорадка обычно вызывает симптомы, напоминающие симптомы гриппа (например, повышение температуры тела, озноб, усталость, боли в мышцах и суставах и головная боль). Другие симптомы могут включать сухой кашель, боль в груди при вдохе или выдохе, одышку, боль в горле, мышечные спазмы и необычные вкусовые ощущения. Реже встречаются боль в животе, тошнота и рвота.

Симптомы появляются в течение 4–10 часов после воздействия. Симптомы могут возникать после того, как работник завершил смену, что затрудняет определение связи между симптомами и воздействием веществ на рабочем месте.

Когда работники снова подвергаются воздействию паров в течение рабочей недели, их симптомы могут быть более легкими и уменьшаться в течение рабочей недели. Однако после выходных симптомы становятся более тяжелыми. Поэтому ее иногда называют утренней лихорадкой в понедельник.

Тяжелая литейная лихорадка встречается редко и напоминает острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). У людей с тяжелой литейной лихорадкой возникает повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Они часто дышат, при дыхании у них отмечаются свистящие хрипы и потрескивающие звуки. Уровень кислорода в крови низкий.

Симптомы фторопластовой лихорадки такие же, как и симптомы литейной лихорадки. Тем не менее, симптомы фторопластовой лихорадки не уменьшаются при повторном воздействии в течение рабочей недели.