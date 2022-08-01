Литейная лихорадка обычно вызвана воздействием паров, содержащих металл, которые вырабатываются во время сварки и связанных с ней процессов. Фторопластовая лихорадка вызвана воздействием специфических фторсодержащих полимерных продуктов, таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ, известный как тефлон [Teflon®]).
Литейная лихорадка обычно возникает в результате вдыхания паров цинка.
Литейная лихорадка и фторопластовая лихорадка вызывают схожие симптомы, такие как повышение температуры тела, озноб, утомляемость, боль в мышцах и суставах и головная боль.
Врачи диагностируют оба заболевания на основании информации о воздействии паров металлов или полимеров и характерных симптомов.
Как правило, используются меры для облегчения симптомов (например, препараты для снижения температуры тела), но если у человека затруднено дыхание, может потребоваться искусственная вентиляция легких.
Литейная лихорадка была довольно распространена среди сварщиков в 1970-х годах. Почти у трети сварщиков в возрасте от 20 до 59 лет случался хотя бы один эпизод заболевания за все время работы. Поскольку правила безопасности улучшились, в настоящее время литейная лихорадка встречается реже. В Соединенных Штатах Америки ежегодно регистрируется от 1500 до 2500 случаев заболевания. Литейная лихорадка также может возникать у сварщиков не только на рабочем месте, например, у скульпторов или самодельщиков, которые выполняют сварку. Литейная лихорадка обычно предполагает вдыхание паров цинка.
Фторопластовая лихорадка вызывает симптомы, похожие на симптомы литейной лихорадки, но она вызвана воздействием дыма, вырабатываемого при нагревании политетрафторэтилена (тефлона) до высоких температур. В результате воздействия паров ПТФЭ из-за перегрева кухонной посуды Teflon® на домашних кухнях отмечались случаи фторопластовой лихорадки у людей и случаи смерти домашних птиц. Поскольку безопасность на рабочем месте в Соединенных Штатах Америки улучшилась, сейчас литейная лихорадка на рабочем месте встречается реже.
Симптомы
Литейная лихорадка обычно вызывает симптомы, напоминающие симптомы гриппа (например, повышение температуры тела, озноб, усталость, боли в мышцах и суставах и головная боль). Другие симптомы могут включать сухой кашель, боль в груди при вдохе или выдохе, одышку, боль в горле, мышечные спазмы и необычные вкусовые ощущения. Реже встречаются боль в животе, тошнота и рвота.
Симптомы появляются в течение 4–10 часов после воздействия. Симптомы могут возникать после того, как работник завершил смену, что затрудняет определение связи между симптомами и воздействием веществ на рабочем месте.
Когда работники снова подвергаются воздействию паров в течение рабочей недели, их симптомы могут быть более легкими и уменьшаться в течение рабочей недели. Однако после выходных симптомы становятся более тяжелыми. Поэтому ее иногда называют утренней лихорадкой в понедельник.
Тяжелая литейная лихорадка встречается редко и напоминает острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). У людей с тяжелой литейной лихорадкой возникает повышение температуры тела и затрудненное дыхание. Они часто дышат, при дыхании у них отмечаются свистящие хрипы и потрескивающие звуки. Уровень кислорода в крови низкий.
Симптомы фторопластовой лихорадки такие же, как и симптомы литейной лихорадки. Тем не менее, симптомы фторопластовой лихорадки не уменьшаются при повторном воздействии в течение рабочей недели.
Диагностика
Обследование врачом
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Для диагностики литейной лихорадки врачи задают вопросы о возможном воздействии и проводят физикальное обследование, включая выслушивание легких с помощью стетоскопа. Диагноз литейной лихорадки ставится в случаях, когда у работников или других лиц, подвергавшихся воздействию паров цинка, присутствуют характерные симптомы.
Проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Его результаты у людей с литейной лихорадкой обычно не отклоняются от нормы, но они используются для выявления других возможных причин симптомов, таких как пневмония. Иногда проводится компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки.
Позже могут быть проведены анализы функции легких.
Врачи ставят диагноз фторопластовой лихорадки на основании возможного воздействия нагретого ПТФЭ или перегретой кухонной посуды Teflon® с последующим появлением характерных симптомов.
Чтобы определить степень воздействия, в различных местах на рабочем месте измеряют концентрацию паров цинка и других металлов или полимерных продуктов.
Прогноз
Литейная лихорадка обычно проходит самостоятельно через 12–48 часов после последнего контакта с парами цинка или других металлов. Однако симптомы могут появиться повторно, если воздействие повторяется.
Многократное воздействие паров металлов может привести к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), профессиональной астме или легочному фиброзу.
Прогноз у людей с фторопластовой лихорадкой аналогичен прогнозу у людей с литейной лихорадкой.
Лечение
Меры по облегчению симптомов, включая лекарственные препараты для снижения температуры тела;
при необходимости искусственная вентиляция легких.
Лечение литейной лихорадки и фторопластовой лихорадки направлено на облегчение симптомов. Оно может включать препараты для снижения температуры тела, например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Тяжелые случаи, напоминающие ОРДС, могут требовать лечения препаратами для снижения температуры и облегчения других симптомов, а иногда и мер, помогающих пациентам дышать (например, искусственная вентиляция легких), в течение нескольких дней или недель.
Людей с литейной или фторопластовой лихорадкой часто направляют в отделение неотложной помощи, но большинство из них может быть выписано домой. Кортикостероиды можно принимать внутрь или вводить в вену (внутривенно).
Работников, страдающих литейной лихорадкой, следует предупредить о необходимости уменьшить воздействие паров цинка с помощью средств индивидуальной защиты (СИЗ). Если СИЗ должным образом не ограничивают воздействие веществ или если пострадало несколько работников, то нужно обратиться к работодателю, чтобы он принял другие меры по снижению воздействия.