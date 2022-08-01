Инъекционные травмы от струи высокого давления

При инъекционной травме от струи высокого давления образуется небольшая колотая ранка, иногда практически незаметная. Боль и отек вокруг раны сразу после травмы незначительны, но усиливаются через несколько часов.

Если жидкость впрыснута в конечности или кисть, пораженные мышцы могут отекать настолько, что перекрывают кровоснабжение, вызывая серьезное заболевание — синдром сдавления.

В конечном итоге пораженная часть тела человека может утратить свою функциональность. С течением времени может развиваться необратимая скованность мышц (контрактура), приводя к необратимому застыванию суставов в согнутом положении. Контрактуры ограничивают диапазон движений.

У людей с инъекционной травмой от струи высокого давления также может присутствовать хроническая боль, повышенная чувствительность к боли и необычные ощущения, такие как покалывание (ощущение покалывания булавками и иглами). Могут развиваться бактериальные инфекции.