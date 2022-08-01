Инъекционные травмы от струи высокого давления — это редкие травмы, возникающие при случайном впрыскивании вещества промышленным оборудованием под высоким давлением, достаточным для повреждения кожи. Впрыснутое таким образом вещество вызывает обширное повреждение тканей и иногда приводит к ампутации.
Инъекционные травмы от струи высокого давления встречаются редко, но имеют серьезные последствия, включая потерю конечности.
Пораженная часть тела может быть не в состоянии нормально функционировать, может развиваться необратимая скованность мышц, у людей может отмечаться хроническая боль и необычные ощущения.
Для предотвращения серьезных последствий необходимы своевременная диагностика и лечение.
Чтобы поставить диагноз травмы, врачи подробно расспрашивают об инциденте и проводят рентгенологическое исследование.
Лечение включает антибиотики и хирургическое вмешательство.
Инъекционные травмы от струи высокого давления обычно являются производственными, но иногда возникают у самодельщиков или домовладельцев. В большинстве случаев при инъекционных травмах от струи высокого давления повреждается недоминирующая кисть у работников мужского пола в возрасте от 30 до 40 лет.
Инъекционные травмы от струи высокого давления встречаются редко, даже если в промышленности широко используются инъекционные аппараты высокого давления и производимые ими работы. К промышленным жидкостям, которые могут впрыскиваться под высоким давлением, относятся краски, воздух, растворители, бензин, гидравлическая жидкость, смазка и вода. Инъекционные травмы от струи высокого давления имеют серьезные последствия, включая потерю конечности.
Симптомы инъекционных травм от струи высокого давления
При инъекционной травме от струи высокого давления образуется небольшая колотая ранка, иногда практически незаметная. Боль и отек вокруг раны сразу после травмы незначительны, но усиливаются через несколько часов.
Если жидкость впрыснута в конечности или кисть, пораженные мышцы могут отекать настолько, что перекрывают кровоснабжение, вызывая серьезное заболевание — синдром сдавления.
В конечном итоге пораженная часть тела человека может утратить свою функциональность. С течением времени может развиваться необратимая скованность мышц (контрактура), приводя к необратимому застыванию суставов в согнутом положении. Контрактуры ограничивают диапазон движений.
У людей с инъекционной травмой от струи высокого давления также может присутствовать хроническая боль, повышенная чувствительность к боли и необычные ощущения, такие как покалывание (ощущение покалывания булавками и иглами). Могут развиваться бактериальные инфекции.
Диагностика инъекционных травм от струи высокого давления
Обследование врачом
Рентгенологическое исследование
Инъекционные травмы от струи высокого давления считаются неотложным состоянием, иногда требующим немедленного хирургического вмешательства. Своевременная и корректная диагностика инъекционной травмы от струи высокого давления имеет важное значение для предотвращения серьезных последствий. Тем не менее, поскольку первоначальные симптомы иногда незначительны, их тяжесть легко недооценить.
Чтобы диагностировать инъекционную травму от струи высокого давления, врачи проводят подробный опрос:
когда возникла колотая рана;
каким образом возникла рана;
какое оборудование использовалось.
если известно, то какое вещество было в распылите и давление в нем.
Врачи тщательно документируют травму части тела. Для выявления переломов и впрыснутого вещества проводят рентгенологическое исследование или другие визуализирующие исследования (например, ультразвуковое исследование, КТ или МРТ). Если на снимках видно впрыснутое вещество, то результат можно использовать для определения глубины травмы. Также могут быть сделаны фотографии поврежденной части тела.
Прогноз при инъекционных травмах от струи высокого давления
Два фактора, определяющие прогноз у людей с инъекционной травмой от струи высокого давления:
впрыснутое вещество;
давление при впрыске.
Краски и растворители (жидкость, в которой растворяются другие вещества) вызывают наиболее тяжелые травмы и приводят к наихудшему прогнозу. Более низкое давление впрыска обычно приводит к меньшему повреждению, а более высокое давление — к более обширной травме.
Нетрудоспособность может быть необратимой.
При введении растворителей от 50 до 80 % людей с инъекционной травмой от струи высокого давления теряют конечность (требуется ампутация).
Лечение инъекционных травм от струи высокого давления
Введение антибиотиков в вену (внутривенно)
Немедленное хирургическое вмешательство
Сначала врачи осторожно очищают рану и свободно оборачивают травмированную часть тела стерильной повязкой. Травмированная часть приподнимают.
Людям с инъекционной травмой от струи высокого давления назначают внутривенно антибиотики, которые лечат многие инфекции (антибиотики широкого спектра действия), и при необходимости вакцину против столбняка. При необходимости назначают обезболивающие препараты.
Хирургическое вмешательство для оценки всех инъекционных травм от струи высокого давления проводится как можно скорее. Хирургическое вмешательство проводится в операционной под общей анестезией. Лучше всего, если хирургическое вмешательство проводит знающий хирург, имеющий опыт в лечении инъекционных травм от струи высокого давления. Хирург удаляет мертвую ткань и как можно большую часть впрыснутого вещества. Разрез обычно остается открытым (не зашивается) и заживает вторичным натяжением, или хирург выбирает тактику выжидания и зашивает разрез позже.
Может потребоваться ампутация (пальца руки, ноги или конечности).
Чтобы избежать нагрузки на рану и ускорить заживление раны, на пораженную конечность можно наложить шину.
Физиотерапия и трудотерапия могут помочь работнику восстановить функцию конечности. Иногда для улучшения функции конечности требуется второе хирургическое вмешательство.