Решения, касающиеся проведения медицинских тестов

Поскольку многие заболевания могут вызывать одинаковые симптомы, медицинским работникам может быть сложно определить причину. Сначала врачи собирают базовую информацию, беседуя с пациентом и проводя осмотр. Часто этого достаточно для установления диагноза. Базовая информация как минимум сужает возможности выбора и ограничивает объем необходимых обследований. Назначение обследований без предварительного ограничения возможных вариантов может привести к неоправданным расходам, повысить риск неверного диагноза и подвергнуть пациентов чрезмерному риску (см. боковую панель Всем ли необходимо тестирование?). Анализы, проведенные «на всякий случай», могут увеличивать вероятность получения ложноположительного результата (аномальный результат у человека, не страдающего этим заболеванием), что может приводить к ненужному дальнейшему обследованию, тревожности и иногда лечению.
(См. также Общие сведения о принятии врачебных решений и Медицина как наука).
Сбор базовой медицинской информации
Врачи проводят:
Сбор медицинского анамнеза
Физикальное обследование
Эти мероприятия помогают определить, каковы наиболее вероятные причины симптомов пациента, и какие заболевания можно исключить из перечня возможных.
Сбор медицинского анамнеза
В ходе сбора медицинского анамнеза врачи подробно расспрашивают пациентов об их симптомах, других известных проблемах со здоровьем и предыдущих событиях, связанных со здоровьем.
Подробное описание симптомов пациентов имеет большое значение (например, как давно они появились, присутствуют ли постоянно, или же то появляются, то уходят, а также, что их облегчает). Врачи также спрашивают пациентов и о других симптомах, о которых они, возможно, даже и не стали бы упоминать. Например, обычно у пациентов с кашлем спрашивают о наличии насморка и боли в горле (что может указывать на вирусную инфекцию верхних дыхательных путей) или изжоги (что может указывать на рефлюкс желудочной кислоты в качестве причины кашля).
Различные аспекты жизни или происхождения человека могут повышать риск развития определенных заболеваний (например, курящие люди подвержены более высокому риску развития рака легких, чем некурящие; люди с диабетом подвержены более высокому риску развития заболеваний сердца, чем люди без диабета). Поэтому медицинский анамнез часто включает вопросы о:
текущих и прошлых болезнях;
регулярно принимаемых лекарственных препаратах;
употреблении пищевых добавок;
заболеваниях среди родственников;
путешествиях за границу в прошлом;
сексуальных практиках;
употреблении сигарет, алкоголя, конопли и/или наркотиков;
профессии и увлечениях.
При размышлении о потенциальных причинах симптомов пациентов врачи также принимают во внимание:
Возраст
пол;
этническую принадлежность.
Физикальное обследование
После разговора с пациентом врачи проводят физикальное обследование. Наличие или отсутствие физикальных признаков может помочь в дальнейшем сузить перечень заболеваний, которые могут служить причиной развития симптомов у пациента.
Врачи проверяют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и артериальное давление (так называемые основные показатели жизнедеятельности) и оценивают общие признаки заболевания по внешнему виду пациентов. Общие признаки заболеваний включают слабость, утомляемость, бледность, потливость или затрудненное дыхание. Затем врачи осматривают различные части тела, обычно начиная с головы и далее вниз к ногам. Врачи наиболее тщательно исследуют часть тела, где проявляются симптомы, но также осматривают другие органы на наличие отклонений.
Типы медицинских обследований
Медицинские обследования проводятся с разными целями, в том числе:
Диагностика
Скрининг
Классификация и мониторинг заболеваний
Некоторым пациентам обследования могут не принести пользы (см. боковую панель Всем ли необходимо тестирование?).
Диагностические анализы
Диагностические анализы выполняются с целью поиска причин развития симптомов у пациентов. При выборе анализов медицинские работники принимают во внимание следующее:
какое заболевание наиболее вероятно;
риски обследований;
стоимость обследований;
доступность и возможность выполнения обследования для пациента;
точность обследований;
серьезность симптомов и общее состояние человека;
предпочтения человека.
Наиболее вероятные заболевания определяются на основе медицинского анамнеза и физикального обследования с учетом конкретных данных каждого пациента и его состояния здоровья.
Обычно врачи предпочитают исследования, которые:
менее инвазивны и имеют более низкие риски (например, анализ крови, а не биопсию);
широко доступны;
относительно недорогим;
имеют высокую точность;
Однако не все обследования обладают перечисленными характеристиками. Врачи должны использовать свой опыт и знания с целью выбора лучших обследований для рекомендации каждому пациенту.
Существует множество причин, по которым у пациента может не быть возможности выполнить выбранное врачом обследование для диагностики того или иного заболевания. Далее приведены несколько примеров:
Люди, страдающие клаустрофобией, могут не захотеть проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ)
Люди с определенными типами искусственных кардиостимуляторов могут быть не в состоянии пройти МРТ
Людям с заболеванием почек или аллергией могут быть противопоказаны инъекции контрастных веществ, используемых для некоторых типов компьютерной томографии (КТ) или МРТ
У людей, живущих в отдаленных районах, может не быть возможности добраться до центров, где выполняются определенные обследования
Люди могут быть не в состоянии оплатить стоимость обследований
В этих случаях врач рекомендует следующее за оптимальным обследование.
Серьезность симптомов и общее состояние пациента могут оказывать влияние на выбор диагностических обследований:
При легких симптомах, указывающих на небольшую вероятность серьезного заболевания, врач может назначить меньшее число тестов. При необходимости позднее может быть выполнено дополнительное обследование.
При серьезных болезнях и симптомах, указывающих на заболевание, которое может вызвать непосредственный ущерб для здоровья, врач может назначить сразу несколько обследований, чтобы быстрее установить диагноз. Если ситуация не терпит отлагательств, врач может даже рекомендовать госпитализацию.
Исключение наиболее распространенных причин симптомов может быть сделано до назначения более специфических исследований для выявления редких причин.
Если менее инвазивные обследования (например, анализ крови или компьютерная томография) не могут выявить причину заболевания, в качестве следующего этапа врач может рекомендовать более инвазивный тест (обычно биопсию или хирургическую процедуру). В таких случаях пациент должен понимать риски и пользу предлагаемой процедуры, прежде чем согласиться на нее, то есть он должен дать информированное согласие.
В некоторых особых случаях врач также может спросить пациента, важно ли ему вообще знать о своем заболевании и, если да, то хочет ли он получать лечение по поводу этого заболевания (см. Определение целей).
Скрининговые тесты
Скрининговые тесты используются для обнаружения заболеваний в отсутствие соответствующих симптомов. Например, большинство медицинских работников рекомендуют выполнять скрининговое исследование для исключения рака толстой кишки всем людям старше 45 лет, даже если у них отсутствуют симптомы и жалобы на ухудшение состояния здоровья. Скрининг основан на простой идее: лечение будет более эффективным, если обнаружить и начать лечить заболевание на ранней стадии. Это достаточно логичная предпосылка, но она оказывается верной не во всех случаях. При некоторых заболеваниях, таких как рак яичек или рак яичников, разница между результатами лечения заболевания, обнаруженного во время скрининга, и заболевания, диагностированного после появления первых симптомов, отсутствует.
Еще одна потенциальная проблема, связанная со скрининговыми тестами, заключается в том, что полученные результаты обычно требуется подтверждать более доказательными тестами. К примеру, женщинам, у которых результаты маммографии оказались аномальными, может потребоваться биопсия молочной железы. Такие доказательные тесты часто являются инвазивными, причиняют человеку дискомфорт и могут быть немного опасными. К примеру, легочная биопсия может вызвать коллапс легкого. Результаты скрининговых тестов иногда оказываются аномальными у людей, не имеющих заболевания (это случается довольно часто, потому что такие тесты не являются точными на 100 %), то есть некоторым людям приходится проходить дополнительные тесты, которые не являются необходимыми, но при этом могут им повредить.
Поэтому врачи рекомендуют проводить скрининговые тесты в отношении только тех заболеваний, для которых было доказано улучшение исходов при выполнении скрининга. Рекомендации по скринингу индивидуализированы с учетом риска этого заболевания для конкретного человека.
Клинические исследования необходимы для того, чтобы выяснить, какие скрининговые тесты являются эффективными, и каким людям следует их проходить. Несмотря на эти спорные моменты, не вызывает сомнения, что при некоторых заболеваниях, таких как повышение артериального давления и рак шейки матки, скрининговые исследования могут спасти человеку жизнь. Скрининговые тесты целесообразны, если они:
точны;
относительно недороги;
не несут риска для пациентов;
практически не вызывают дискомфорта;
улучшают исходы.
Знаете ли Вы, что...
Классификационные исследования
Некоторые исследования используются для определения класса и тяжести заболевания, которое уже было диагностировано. В ряде случаев их результаты позволяют использовать более точные и эффективные методы лечения. К примеру, после подтверждения диагноза рака молочной железыдополнительные исследования выполняются для того, чтобы определить тип опухоли, распространилось ли заболевание, и если да, то насколько широко.
Мониторинговые исследования
Кроме того, исследования используются для отслеживания динамики заболевания (часто это требуется для того, чтобы определить ответ на лечение). К примеру, если человек принимает гормон щитовидной железы для лечения гипотиреоза, врачи периодически проводят анализы крови, чтобы определить, является ли прием этого гормона достаточно эффективным. Решение о том, как часто необходимо проводить такое исследование, принимается в зависимости от состояния человека.
Чтение результатов медицинских обследований
Идеальных обследований не существует (см. боковую панель Всем ли необходимо тестирование?). В некоторых случаях их результаты оказываются в норме у людей, на самом деле имеющих заболевание. То есть могут быть получены ложноотрицательные результаты. Иногда результаты тестов выходят за пределы нормы у людей, не имеющих заболевания. То есть могут быть получены ложноположительные результаты.
Две очень важные характеристики диагностического теста — его чувствительность и специфичность:
Чувствительность: вероятность получения аномальных результатов у лиц с оцениваемым заболеванием
Специфичность: вероятность получения нормальных результатов у лиц без оцениваемого заболевания
Обе эти важные характеристики можно определить только в исследованиях с надлежащим дизайном.
Поэтому при интерпретации положительного или отрицательного результата теста врачи должны полагаться на то, что известно о точности обследования, а также на свой медицинский опыт, учитывая при этом ситуацию пациента. Если врач подозревает определенное заболевание, он может назначить дополнительные тесты для выявления этого заболевания даже при отрицательном исходном результате обследования. Это пример того, как конкретный опыт врача может повлиять на клинические решения.