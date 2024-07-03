Решения, касающиеся проведения медицинских тестов

В ходе сбора медицинского анамнеза врачи подробно расспрашивают пациентов об их симптомах, других известных проблемах со здоровьем и предыдущих событиях, связанных со здоровьем.

Подробное описание симптомов пациентов имеет большое значение (например, как давно они появились, присутствуют ли постоянно, или же то появляются, то уходят, а также, что их облегчает). Врачи также спрашивают пациентов и о других симптомах, о которых они, возможно, даже и не стали бы упоминать. Например, обычно у пациентов с кашлем спрашивают о наличии насморка и боли в горле (что может указывать на вирусную инфекцию верхних дыхательных путей) или изжоги (что может указывать на рефлюкс желудочной кислоты в качестве причины кашля).

Различные аспекты жизни или происхождения человека могут повышать риск развития определенных заболеваний (например, курящие люди подвержены более высокому риску развития рака легких, чем некурящие; люди с диабетом подвержены более высокому риску развития заболеваний сердца, чем люди без диабета). Поэтому медицинский анамнез часто включает вопросы о:

текущих и прошлых болезнях;

регулярно принимаемых лекарственных препаратах;

употреблении пищевых добавок;

заболеваниях среди родственников;

путешествиях за границу в прошлом;

сексуальных практиках;

употреблении сигарет, алкоголя, конопли и/или наркотиков;

профессии и увлечениях.

При размышлении о потенциальных причинах симптомов пациентов врачи также принимают во внимание: