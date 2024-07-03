Общие сведения о принятии врачебных решений

Перед проведением сложных, дорогостоящих и/или потенциально опасных обследований врачи обычно проводят подробный разговор с пациентом о целях планируемой диагностики и лечения. Обычно диагностический и лечебный план направлен на выявление и излечение болезни. Тем не менее, установление диагноза не всегда может быть целесообразным. Далее приведены всего два примера, когда так может получиться:

Пациент не хочет получать лечение определенного заболевания.

Не имеется подходящего лечения для определенного заболевания.

Например, если человек с очень слабым здоровьем не хотел бы получать химиотерапию или хирургическое вмешательство при выявлении рака, может быть нецелесообразным подвергать его риску осложнения инвазивного диагностического теста для диагностики рака, например, биопсии.

Иногда люди не хотят обследоваться, потому что боятся лечения. Распространенным примером являются онкологические заболевания, которые часто требуют неприятного и иногда опасного лечения. Врачи могут напоминать пациентам о том, что они могут чувствовать себя иначе, если будут знать о своем заболевании, и что проведение обследования не обязывает их проходить лечение.

Аналогично, пациент может отказаться выполнять обследования при болезнях, для которых не существует лечения. В качестве примера можно привести болезнь Гентингтона — наследственное прогрессирующее смертельное неврологическое заболевание. Некоторые люди с болезнью Гентингтона в семейном анамнезе предпочитают не знать, есть ли у них ген, вызывающий данное заболевание. Другие люди хотели бы пройти проверку, чтобы получить информацию, помогающую в принятии решений по планированию жизни для себя или членов семьи, которые также могут извлечь пользу из генетического анализа или других видов исследований.

Медицинские работники должны оценивать потенциальный эффект всех рекомендаций, касающихся диагностики и лечения пациентов. Они должны помочь человеку взвесить последствия недооценки серьезности заболевания, даже в том случае, если диагноз маловероятен. То же самое касается и принятия решений в отношении лечения. Как правило, людям с легкими заболеваниями врачи не рекомендуют методы лечения, способные вызвать серьезные побочные эффекты. Однако если заболевание тяжелое, но излечимое, то врач может объяснить, что риски, связанные с таким заболеванием, могут превышать возможные побочные эффекты лечения.

Проблемы могут возникнуть в том случае, если у врачей и пациентов различаются представления о риске — особенно это касается лечения. Человек, который слышал о возможном серьезном побочном эффекте лекарственного препарата, может иметь серьезные сомнения относительно уместности применения этого препарата вне зависимости от того, как часто такой побочный эффект возникает. Врачи же в ситуациях, когда вероятность возникновения подобных побочных эффектов невелика, могут не сильно беспокоиться. С другой стороны, врачи могут не понимать, что побочные эффекты, которые для других людей кажутся довольно незначительными, являются серьезной проблемой для данного конкретного человека. К примеру, человек, работа которого связана с вождением, может больше сомневаться по поводу приема лекарственного препарата, способного вызывать сонливость, или который может быть запрещен нормативными требованиями.

Решение, позволяющее соблюсти баланс между рисками, связанными с заболеванием, и рисками, связанными с лечением, не всегда является очевидным. Врач может оценивать риски, да и преимущества лечения, иначе, чем это делает пациент, которому предстоит такое лечение. Пациенты должны обсуждать вызывающие у них сомнения моменты со своими врачами. Понимание рисков также помогает людям адекватно оценивать все имеющиеся варианты. Врач может перечислить несколько различных подходов и попросить пациента помочь ему выбрать один из них. Оценка рисков, связанных с каждым из вариантов, а также соотнесение этих рисков с собственными ценностями помогает пациенту принять максимально информированное решение о медицинской помощи.

Человек должен подробно рассказать врачам о своем решении, особенно в том случае, если его состояние (например, смертельная болезнь) может помешать ему изложить свои пожелания впоследствии (см. Предварительные медицинские указания). Знание пожеланий и проблем близких родственников и друзей также помогает медицинским работникам предоставлять наилучший уход.