В основе хиропрактики, мануальной техники, предполагающей воздействие на тело, лежит идея о том, что взаимосвязь между структурой позвоночника и функцией нервной системы имеет первоочередное значение для поддержания или восстановления здоровья. Главным методом, позволяющим отрегулировать эту взаимосвязь, является спинальная манипуляция. Кроме того, специалисты по хиропрактике могут применять методы физиотерапии (такие как воздействие теплом и холодом, электрическая стимуляция и стратегии реабилитации), массаж или акупрессуру, а также рекомендовать выполнение определенных физических упражнений или изменение образа жизни. Они могут рекомендовать сделать перестановку на рабочем месте для облегчения работы и повышения безопасности (эргономичные изменения). Такие изменения могут помочь предотвратить некоторые проблемы, например, боли в спине. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Некоторые хиропрактики используют манипуляции с позвоночником для корректировки предполагаемых нарушений расположения позвонков, пытаясь восстановить поток жизненной энергии. Эти хиропрактики применяют комбинацию энергетической и мануальной терапии. Другие хиропрактики отвергают эту идею.

Медицинское применение хиропрактики Хиропрактика активно исследуется. Проблемы, которые чаще всего лечат с помощью хиропрактики, включают боль в пояснице, головную боль, боль в шее и невралгию в результате сдавливания нерва. Предшествующие клинические исследования (исследования для определения безопасности и эффективности лечения у людей) показали, что хиропрактика эффективна для краткосрочного облегчения боли в пояснице. Хиропрактика упоминается в практических руководствах по традиционной медицине в качестве одного из методов лечения внезапных приступов люмбаго, которые не проходят после мер, которые человек принимает самостоятельно. Лечение, продолжающееся более 3 месяцев, не гарантирует дальнейшего улучшения. Знаете ли Вы, что... Эффективность хиропрактики для лечения состояний, не связанных напрямую с костно-мышечной системой (такие как астма, кишечные колики и ушные инфекции у детей) не была установлена. Несколько проведенных исследований указывают на то, что эти манипуляции не эффективны при указанных заболеваниях.

Возможные побочные эффекты хиропрактики Серьезные осложнения, возникающие в результате манипуляций с позвоночником, такие как люмбаго или повреждение шейных нервов и расположенных на шее артерий, встречаются редко. Другие побочные эффекты могут включать дискомфорт, головную боль и утомляемость, которые обычно проходят спустя сутки. Манипуляции с позвоночником противопоказаны людям, которые страдали или в настоящее время страдают следующими заболеваниями: остеопороз.

симптомы поражения или нарушения функции нерва (нейропатия), например, потеря чувствительности или силы в одной или нескольких конечностях;

перенесенная хирургическая операция на позвоночнике;

инсульт;

Нарушения со стороны кровеносных сосудов