Управляемые психические образы

Метод управляемых психических образов — это один из видов психофизических методов лечения, который предполагает использование мысленных образов для достижения состояния релаксации и хорошего самочувствия, облегчения боли, а также в качестве средства, способствующего излечению определенных заболеваний, таких как злокачественные опухоли или психологические травмы. Образы могут задействовать любые органы чувств и создаваться самостоятельно или под руководством специалиста (иногда в условиях группы). К примеру, человеку со злокачественным заболеванием могут предложить представить армию лейкоцитов, сражающуюся со злокачественными клетками. Изображения, используемые в сочетании с техниками релаксации (релаксация мышц и глубокое дыхание) и гипнотерапией, могут помочь уменьшить боль, особенно у людей с фибромиалгией, а также улучшить качество жизни и способность переносить лечение у людей с онкологическими заболеваниями.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).