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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Управляемые психические образы

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Метод управляемых психических образов — это один из видов психофизических методов лечения, который предполагает использование мысленных образов для достижения состояния релаксации и хорошего самочувствия, облегчения боли, а также в качестве средства, способствующего излечению определенных заболеваний, таких как злокачественные опухоли или психологические травмы. Образы могут задействовать любые органы чувств и создаваться самостоятельно или под руководством специалиста (иногда в условиях группы). К примеру, человеку со злокачественным заболеванием могут предложить представить армию лейкоцитов, сражающуюся со злокачественными клетками. Изображения, используемые в сочетании с техниками релаксации (релаксация мышц и глубокое дыхание) и гипнотерапией, могут помочь уменьшить боль, особенно у людей с фибромиалгией, а также улучшить качество жизни и способность переносить лечение у людей с онкологическими заболеваниями.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Методики релаксации для здоровья

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Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.