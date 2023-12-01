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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Традиционная китайская медицина (ТКМ)

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Традиционная китайская медицина, зародившаяся в Китае несколько тысячелетий назад, основывается на теории о том, что заболевания являются результатом нарушения равновесия жизненной энергии (ци, произносится «цы») в организме. Ци поддерживается благодаря балансу противоборствующих энергий инь (темные женские отрицательные силы) и янь (светлые мужские положительные силы), которые в человеческом организме проявляются в виде тепла и холода, внешних и внутренних признаков, а также избытка и недостатка. Для сохранения и восстановления ци и, следовательно, здоровья организма используются различные практики.

Чаще всего используются:

Другие методы включают диету и массаж.

В традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний используются рецепты, в состав которых входят смеси растительных препаратов. Определить, являются ли эти смеси безопасными и эффективными, затруднительно. Одна из проблем заключается в том, что стандартизация и контроль качества подобных методов практически не осуществляются. Таким образом, может оказаться, что:

  • Пропорции растений в одной и той же смеси могут различаться.

  • Количество активного ингредиента может варьироваться в зависимости от места сбора растений.

  • Смеси могут содержать прочие вещества (например, вещества, изготавливаемые фармацевтическими компаниями) или могут быть загрязнены токсичными тяжелыми металлами.

Поскольку смеси могут значительно различаться, а также имеется множество смесей, подлежащих изучению, в большинстве традиционных исследований обычно изучается одно растение, а не смесь. Однако специалисты традиционной медицины могут не считать эффективным одно растение, используемое отдельно, а не в составе смеси.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение традиционной китайской медицины

Китайские растительные смеси использовались для лечения синдрома раздраженного кишечника, синдрома Туретта и многих других заболеваний. По большей части доказательства эффективности этих смесей слабы или неоднозначны, хотя убедительные доказательства трудно получить из-за вариабельности типов и составов используемых растений. Например, некоторые данные указывают на то, что растение астрагал может улучшить качество жизни пациентов, получающих химиотерапию по поводу рака легких. Однако оно не продлевает жизнь и не замедляет прогрессирование опухоли. В таких случаях требуются дополнительные исследования, чтобы определить эффективность растения.

Возможные побочные эффекты традиционной китайской медицины

Каждое растение и смесь могут иметь свои уникальные побочные эффекты. Например, растение под названием хвойник китайский (Ephedra), ингредиент многих лекарственных средств, является стимулятором, который может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, тем самым увеличивая риск инсульта или инфаркта миокарда.

В растительных смесях нежелательные явления могут также возникать в результате взаимодействия активных ингредиентов.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Традиционная китайская медицина

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Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.