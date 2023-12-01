Традиционная китайская медицина (ТКМ)

Традиционная китайская медицина, зародившаяся в Китае несколько тысячелетий назад, основывается на теории о том, что заболевания являются результатом нарушения равновесия жизненной энергии (ци, произносится «цы») в организме. Ци поддерживается благодаря балансу противоборствующих энергий инь (темные женские отрицательные силы) и янь (светлые мужские положительные силы), которые в человеческом организме проявляются в виде тепла и холода, внешних и внутренних признаков, а также избытка и недостатка. Для сохранения и восстановления ци и, следовательно, здоровья организма используются различные практики.

Чаще всего используются:

Другие методы включают диету и массаж.

В традиционной китайской медицине для лечения различных заболеваний используются рецепты, в состав которых входят смеси растительных препаратов. Определить, являются ли эти смеси безопасными и эффективными, затруднительно. Одна из проблем заключается в том, что стандартизация и контроль качества подобных методов практически не осуществляются. Таким образом, может оказаться, что:

Пропорции растений в одной и той же смеси могут различаться.

Количество активного ингредиента может варьироваться в зависимости от места сбора растений.

Смеси могут содержать прочие вещества (например, вещества, изготавливаемые фармацевтическими компаниями) или могут быть загрязнены токсичными тяжелыми металлами.

Поскольку смеси могут значительно различаться, а также имеется множество смесей, подлежащих изучению, в большинстве традиционных исследований обычно изучается одно растение, а не смесь. Однако специалисты традиционной медицины могут не считать эффективным одно растение, используемое отдельно, а не в составе смеси.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение традиционной китайской медицины Китайские растительные смеси использовались для лечения синдрома раздраженного кишечника, синдрома Туретта и многих других заболеваний. По большей части доказательства эффективности этих смесей слабы или неоднозначны, хотя убедительные доказательства трудно получить из-за вариабельности типов и составов используемых растений. Например, некоторые данные указывают на то, что растение астрагал может улучшить качество жизни пациентов, получающих химиотерапию по поводу рака легких. Однако оно не продлевает жизнь и не замедляет прогрессирование опухоли. В таких случаях требуются дополнительные исследования, чтобы определить эффективность растения.

Возможные побочные эффекты традиционной китайской медицины Каждое растение и смесь могут иметь свои уникальные побочные эффекты. Например, растение под названием хвойник китайский (Ephedra), ингредиент многих лекарственных средств, является стимулятором, который может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, тем самым увеличивая риск инсульта или инфаркта миокарда. В растительных смесях нежелательные явления могут также возникать в результате взаимодействия активных ингредиентов.