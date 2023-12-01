Релаксация, один из видов психофизических методов лечения, включает методы, специально разработанные для снятия напряжения и стресса. Конкретные методики могут быть направлены на следующее:

управление реакцией на стресс (через симпатическую нервную систему);

снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений;

снижение мышечного напряжения;

изменение активности волн головного мозга.

Техники релаксации могут включать либо использоваться в сочетании с медитацией, управляемыми психическими образами или гипнотерапией. Релаксационная терапия может помочь облегчить депрессию и может применяться для снятия тревожности и некоторых видов боли.