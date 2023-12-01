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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Техники релаксации

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    Релаксация, один из видов психофизических методов лечения, включает методы, специально разработанные для снятия напряжения и стресса. Конкретные методики могут быть направлены на следующее:

    • управление реакцией на стресс (через симпатическую нервную систему);

    • снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений;

    • снижение мышечного напряжения;

    • изменение активности волн головного мозга.

    Техники релаксации могут включать либо использоваться в сочетании с медитацией, управляемыми психическими образами или гипнотерапией. Релаксационная терапия может помочь облегчить депрессию и может применяться для снятия тревожности и некоторых видов боли.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.