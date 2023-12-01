Скребковый массаж (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело), также называемый гуа-ша, включает в себя растирание участков кожи, обычно на спине, шее или конечностях, приспособлением с тупым краем. Скребковый массаж популярен у спортсменов, особенно у тяжелоатлетов. Считается, что скребковый массаж увеличивает приток крови к участку, улучшает метаболизм и способствует выздоровлению. В зависимости от используемого инструмента, скребковый массаж также могут называть массаж монетой или массаж ложкой.

Эти методы лечения оказывают благоприятный эффект при симптомах менопаузы и скелетно-мышечных заболеваниях и боли.

Скребковый массаж обычно вызывает кровоподтеки на коже.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).