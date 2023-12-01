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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Скребковый массаж

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    Скребковый массаж (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело), также называемый гуа-ша, включает в себя растирание участков кожи, обычно на спине, шее или конечностях, приспособлением с тупым краем. Скребковый массаж популярен у спортсменов, особенно у тяжелоатлетов. Считается, что скребковый массаж увеличивает приток крови к участку, улучшает метаболизм и способствует выздоровлению. В зависимости от используемого инструмента, скребковый массаж также могут называть массаж монетой или массаж ложкой.

    Эти методы лечения оказывают благоприятный эффект при симптомах менопаузы и скелетно-мышечных заболеваниях и боли.

    Скребковый массаж обычно вызывает кровоподтеки на коже.

    (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.